「太田胃散S」「太田胃散＜分包＞S」新TVCM

佐々木蔵之介さん出演「登場」篇

株式会社太田胃散

株式会社太田胃散 (本社：東京都文京区/代表取締役社長：太田淳之) は、佐々木蔵之介さんを起用した「太田胃散S」「太田胃散＜分包＞S」の新CMを2025年11月2日(日)より放送開始します。

「太田胃散は、140年以上、愛されてきました」そんな印象的なセリフからCMは始まります。爽やかなブルーのシャツを着た佐々木さんの手前に並ぶのは、1879年から始まった「太田胃散」の歴代の商品パッケージの缶たち。一番古い缶を手に取り、それを眺めながら佐々木さんの語りは続きます。「明治時代の人々の暮らしにも、飲みすぎや胸やけってあったんですね」と長い間、「太田胃散」が、この国の人々の胃を支え続けてきた事に想いを寄せる感慨深い表情。

そして、次に、一番新しいパッケージの缶を手に取り、ズバッと力強く一言。「そして、こちら。現代の食生活に合わせた、新しい太田胃散」。44年振りのリニューアルで、新しい製品が登場した事を告げます。そして、CMは「太田胃散」が長年、こだわってきた生薬の良さは、そのまま変えずに、制酸力(出すぎた胃散を中和する力)と消化力がUPしたという新製品の特長を伝える胃のイメージカットに。

最後は、このブランドのメッセージとして長年、使われてきたお馴染みのコピーを佐々木さんらしい誠実な中にも温かみのある表情と口調で語ります。「太田胃散 ありがとう いいくすりです」

新TVCM概要

タイトル：太田胃散S「登場」篇 30秒・15秒

出演：佐々木蔵之介

放送開始日／エリア：2025年11月2日（日）～／全国

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

佐々木蔵之介さん出演 太田胃散S スペシャルサイトURL：https://ohta-isan.co.jp/ohtaisan-s/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

撮影エピソード

太田胃散ブランドは、製品の歴史も長いのですが、テレビCMも長年、様々なタレントの方に出演して頂き、オンエアしてきました。今回、初登場の佐々木さんも「以前から見ていました！」と語っていました。

今回のCMでは、ラストの決めセリフ、キャッチコピーがやはり気になっていた様子で「太田胃散 ありがとう いいくすりです」という言葉を、どのようなメッセージしたら良いのか？と撮影前には過去の出演者のCMも見返したそうで、撮影でも色々なニュアンスの言い方をトライしていました。

また、衣装はパッケージの色味の基調になっているブルーを意識した爽やかなものになっています。佐々木さんの爽快なイメージは今後のCMシリーズでも続いていきますのでご注目ください。

そんな撮影の裏側を映したメイキングムービーはスペシャルサイトにて公開予定です。

出演者：佐々木蔵之介さんプロフィール

1968年生まれ 京都府出身

大学在籍中、劇団「惑星ピスタチオ」の旗揚げに参加、以降看板俳優として活躍。

退団後、2000年NHK朝の連続テレビ小説「オードリー」で注目を集める。

その後テレビ・映画・舞台など数多くの作品に出演。

受賞歴に、「狭き門より入れ」読売演劇賞 優秀男優賞(2010年)、「超高速！参勤交代」日本アカデミー賞 優秀主演男優賞(2015年)、「空母いぶき」日本アカデミー賞 優秀助演男優賞(2020年)など。

太田胃散S・太田胃散＜分包＞Sについて

【製品名】

太田胃散S (第２類医薬品) ／ 太田胃散＜分包＞S (第２類医薬品)

【効能・効果】

飲みすぎ、胸やけ、胃部不快感、胃弱、胃もたれ、食べすぎ、胃痛、消化不良、消化促進、食欲不振、胃酸過多、胃部・腹部膨満感、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、胃重

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社太田胃散 お客様相談室 TEL：03-3944-1311(代表)

9：30～17：00 (土・日・祝日等除く)