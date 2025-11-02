【幸海（さちうみ）ヒーローズ】始動。海の未来をつなぐクラフトビール『THE FISH』― 学生・企業・地域が描く共創のかたち ―

株式会社Music & Aroma Intelligence

2025年10月29日より、クラフトビール『THE FISH（ザ・フィッシュ）』が「gooz いちょう並木通り店(https://gooz.three-f.co.jp)」（所在地：神奈川県横浜市中区）で発売。11月1日・2日には横浜市立大学の文化祭「浜大祭」でも販売。1本につき5円が海洋保全活動に寄付されるこのビールは、海へ感謝をする一杯であり、地域と環境をつなぐ“共創のかたち”です。

■ その一杯が、未来の海を救う ―『THE FISH』誕生

「THE FISH」は、学生と企業が協働し、環境問題に前向きに取り組む“共創プロジェクト”から生まれました。海から受け取る恵みに感謝し、少しずつでも還していく。そんな新しいライフスタイルの提案が、ここから始まります。

■ 海の「いま」と向き合う ― コンブがつなぐ再生の物語

醸造は、株式会社HUGEが運営する NUMBER NINE BREWERY（ナンバーナイン・ブルワリー） が担当。フルーティーなアロマとほろ苦さが魚料理とよく合います。

私たちの暮らしは、海に支えられています。新鮮な魚や海の幸をいただくこと、釣りやサーフィン、SUP、磯遊びなど――海辺で過ごす時間は心を解きほぐし、日常を豊かにしてくれます。海を眺めるだけでストレスが和らぐ人も多いでしょう。海の恵みは、免疫力を高め、リラックス効果をもたらし、美容や健康、そして食文化にも寄与しています。

しかし近年、神奈川県小田和湾では、磯焼けによって海藻が食害や高水温で枯死し、藻場が20年で95％以上減少するなど、海の生態系が危機に瀕しています。いま注目されているのが「ブルーカーボン」。海藻がCO2を吸収し炭素を海底に固定するこの仕組みは、森林よりも高い吸収効率を持ち、気候変動対策として世界的に期待されています。中でも「コンブ」はその代表的存在です。他の藻類に比べ吸収能力が高く、新たな地球温暖化対策として期待されています。また、漁獲量の落ちる冬場に養殖できる海藻として漁師からも重宝されています。

■ 産学連携から生まれた“共創ビール”

金沢漁港（横浜市金沢区）で海の“いま”について説明を受ける開発チーム。海と人をつなぐ一杯のストーリーはここから始まる。みかんを収穫する横浜市立大生。未利用資源の可能性を探るフィールドワークが、課題への理解につながる。

この海の課題に、クラフトビールという身近な存在が挑みました。

横浜市立大学 吉永ゼミの学生と、神奈川県内の企業が産学連携で開発したのが「THE FISH」。

原料には、海の再生に貢献する環境再生型「コンブ」と、通常は廃棄される「摘果みかん」を使用。“寿司や魚に合うビール”をテーマに、学生の発想が活きるラベルデザインとストーリーが形になりました。

その一杯が、海の豊かさを守るきっかけになる--そんな強い想いが込められています。

環境を“守る”から“つくる”へ。

丁寧に青みかんをカットする作業風景。海と陸の恵みが融合するその味わいは、こうした一手間から生まれる。麦芽をタンクに丁寧に投入する仕込み工程。素材の力と人の手が融合し、海と人をつなぐ一杯が生まれる。タンクの中で素材をかき混ぜる仕込み作業。海の素材と陸の未利用資源がクラフトビールへと生まれ変わる。鉄分の多いマグロとビールを合わせるのは難しい。前代未聞のチャレンジに議論を交わす開発チーム。脂の乗ったマグロとともに味わう海の恵みを感じる一皿が、ビールとの新しい関係性を生み出す。海の恵みを味わう寿司とのペアリングが、食卓にも新しい物語を届ける。

「THE FISH」プロジェクトは、学生・企業・地域が力を合わせ、海洋環境や資源循環と向き合いながら生まれた、新しい共創のかたちです。この取り組みをきっかけに、環境問題に対して前向きに行動する人や企業が、分野を越えてつながり合うような自然な共創の輪が、これからもっと広がっていくことを願っています。

小さな気づきや対話からでも、未来を少しずつ変えていける--THE FISHは、その始まりとなる一歩です。

【商品概要】

商品名：THE FISH（ザ・フィッシュ）

スタイル：Hazy Pale Ale（ヘイジーペールエール）

仕様：350ml 缶

価格：700 円(税込)

原材料：麦芽、みかん（神奈川県産）、こんぶ（横浜市産）、ホップ

参画企業：

・株式会社スリーエフ（横浜市中区）https://www.three-f.co.jp/

・株式会社ネオ・エモーション（横浜市神奈川区）https://neo-emotion.jp/

・株式会社 HUGE（NUMBER NINE BREWERY）（横浜市中区）https://www.huge.co.jp/

・幸海ヒーローズ合同会社（横浜市神奈川区）https://sachiumi.com/

・合同会社 ELMA. （小田原市）https://note.com/elma_

・株式会社つま正（横浜市神奈川区）https://tumamasa.co.jp/

・株式会社 Music＆Aroma Intelligence（横浜市中区）https://www.m-a-i.jp/

