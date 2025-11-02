エンジニアの婚活を強化すべく「カスタネット」がGitHubに対応！エンジニアを対象としたアイデアソンを開催します。

特定非営利活動法人 結婚相談NPOエンジニア御用達プラットフォーム、GitHubに対応

東京都認証特定非営利活動法人 結婚相談NPO（所在地：東京都武蔵野市）が企画・監修を担当し、株式会社ロジナス（所在地：神奈川県逗子市）が開発・運営を担当する出会いの信用情報サービス「カスタネット」が、ソフトウェア開発プラットフォーム「GitHub」に対応。GitHubアカウントをお持ちのエンジニアが、自身のスキルセットを恋活・婚活でアピールしやすくなりました。

カスタネットのGitHub対応を記念して、2025年11月27日（木）20時よりエンジニアを対象としたオンラインアイデアソン（多様な参加者が集まり、新しいアイデアや解決策を生み出すワークショップ）「理想の婚活システムを創るアイデアソン」を開催。特別テーマ「不同意性交トラブル防止システムの開発」を中心に、エンジニアが婚活プラットフォームに求める機能をどう実現するか？について参加者の皆様と交流を通して考えます。

■難易度高めのエンジニア婚活

結婚相談NPOは2013年の設立より主に結婚相談所という形で皆様の婚活サポートを実施してきました。プログラマーやSEのご相談にも多数乗って参りましたが、エンジニア界の男女比が80:20と言われる中、一概には申せませんがエンジニア男性は積極性に乏しく、女性とのコミュニケーションを苦手としている印象があります。

お見合いや交際時の話題においても技術やソフト、ゲーム等のITに偏る傾向があり、その手の話題についてこれない女性との相性は悪く、限られた理解ある女性や、パートナーの趣味を気にしない女性を探す事が第一歩となります。

そこで、結婚相談NPOはGitHubの洗練されたプロフィールページに着目致しました。GitHubのプロフィールページは素人でもそのエンジニアの実力を推し量りやすい構成をしていると考え、カスタネットにGitHubへのリンクを設定することで、婚活を意識せず技術の研鑽を積み続けるだけでいつのまにかアピール度が増していく世界を目指します。

■アイデアソン 概要

アイデアソンにはカスタネットの企画・監修を担当する結婚相談NPO代表の影山に加え、カスタネットの開発を取り仕切るロジナス社の山本社長が参加。Zoomミーティングの中で、参加者の皆様とエンジニアに求められる婚活システムについて意見を出し合います。

●不同意性交防止プログラムの必要性

今回の特別テーマは「不同意性交トラブルのシステム的解決」です。

2023年に不同意性交等罪が施行されましたが、現在、合意の証明が出来ない事が交際リスクだと捉えられるようになってきました。

不同意性交防止アプリは既に存在しますが、稼働から数年が経ち効力を失っているようにも見えます。

そこでカスタネットならではの仕組みを活用して、別のアプローチで不同意性交トラブルを減らす事が出来ないか？を考えていきたいと思います。

■アイデアソン 参加方法

下記のページよりご参加いただけます。

▼アイデアソン参加申込みページ（connpass）

https://connpass.com/event/370047/

■カスタネットとは

ユーザー視点で「恋活・婚活用オンライン名刺」を標榜しています

カスタネットは基本無料にこだわった「恋活・婚活用オンライン名刺サービス（ウェブアプリ ※特許出願中）」です。偽装プロフィールや売買春を防ぐための「出会いの信用情報サービス」として開発され、独身性や最終学歴・居住地など出会いの信用情報をお互いに確認し合うことで世の中で増加している出会いのトラブルを減らし、未婚化・晩婚化の解消を目指しております。

▼カスタネット 公式ページ

https://bridal-npo.org/castanet/(https://bridal-npo.org/castanet/)

結婚相談NPOについて

結婚相談NPOは少子高齢化問題に対して未婚化・晩婚化の観点から草の根活動を行うべく、2013年に設立された東京都認証 特定非営利活動法人(NPO法人番号：011105006111)です。

活動者の皆様の声を取り入れ、「障がい者の婚活」や「就職氷河期世代非正規雇用者の婚活」「新興宗教2世の婚活」などにも取り組んできたほか、2018年には神奈川県唯一の過疎地、真鶴町にて「地方の過疎問題」解消にも取り組み始めました。

創業以来「門前払いしない」を合言葉に非正規雇用の方や障がいをお抱えの方にも安心してご利用いただける結婚相談所、ブライダルサポーターを運営して参りましたが、婚活以前にあたる「恋活」環境を正す必要があると考え、2025年から株式会社ロジナスとともに「カスタネット」(https://bridal-npo.org/castanet/)の開発・運用を開始しています。

