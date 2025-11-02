SENSAIから、一年を艶やかに締めくくるスキンケアアイテムを集めた、煌めきに包まれた“宝づくし”の「ホリデーギフト」2025年11月4日（火）発売

写真拡大 (全5枚)

株式会社カネボウ化粧品


ホリデーギフト　スペシャルページ：


https://www.sensai-cosmetics.com/jp/ja/promotion/sensai_holiday_gift_2025/(https://www.sensai-cosmetics.com/jp/ja/promotion/sensai_holiday_gift_2025/)



カネボウ化粧品は、日本の繊細な美意識をグローバルに発信するプレステージブランド『SENSAI（センサイ）』より、人気のエイジングケア＊1アイテムなど12種のスキンケアアイテムを収めたホリデーシーズン限定セレクションボックス「センサイ　ホリデーギフト」を2025年11月4日（火）より発売いたします。さらに、新作エイジングケア＊1クリームとベストセラーアイテムを集めた「センサイ　ベストセラーズリミテッドセット」と、ＡＳシリーズと新作エイジングケア＊1クリームがセットになった公式オンラインショップ限定の「センサイ　Saho　トライアルセット」も同日より販売開始します。



◆コンセプト


一年を艶やかに締めくくる


煌めきに包まれた「ホリデーギフト2025」


輝きに満ちた心躍るホリデーシーズンには、自らを慈しみ愛する人を思いやる、優しくも心温まる時間を思い出させてくれます。



2025年にお届けするのは、縁起を担ぎ、和の趣きをモダンに彩った贈り物。人気のエイジングケア＊1アイテムを収めた繊細な切り絵細工をあしらった小箱には、古来より吉祥模様として取り入れられた「宝づくし」をデザインしました。



自分へのご褒美として、大切な方へのサプライズとして、慌ただしさをひととき忘れ、肌と心に寄り添う美しさのためのアイテムを。


＊1 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと



◆商品概要


センサイ　ホリデーギフト　ｂ


36,000円 （税込39,600円）



2025年11月4日（火）発売




ロングセラーを誇る「センサイ　ＡＳ　マイクロ　ムース　トリートメント」と「センサイ トータルリップトリートメント」は現品サイズで、昨年秋発売のローションと人気のハンドクリームは携帯しやすいハーフサイズでセット。ＡＳシリーズを中心にボディケア、スペシャルケアアイテムをミニチュアサイズでご用意しました。



[ホリデーギフト内容]


・センサイ　ＡＳ　マイクロ　ムース　トリートメント　ｓ ＜化粧水＞ 90 g(現品)


・センサイ トータルリップトリートメント ＜口もと用美容液＞ 15 mL(現品)


・センサイ　ＡＳ　マイクロ　エッセンスインローション ＜化粧水＞ 60 mL


・センサイ　インテンシブハンドクリーム ＜ハンドクリーム＞ 50 mL


・センサイ　ＡＳ　イルミナティブクリーム【医薬部外品】 ＜クリーム＞ 15 mL


・センサイ　ＡＳ　クレンジングミルク ＜メイク落とし＞ 20 mL


・センサイ　ＡＳ　マイクロムースウォッシュ ＜洗顔料＞ 30 g


・センサイ　ＳＰ　クリーミィ　ソープ　ｓ ＜洗顔料＞ 30 mL


・センサイ　コンフォーティング　バリアマスク ＜クリーム状マスク＞ 7 mL


・センサイ　トータルアイトリートメント


- リフレッシング　アイエッセンス ＜目もと用美容液＞ 2 mL


- メルティリッチ　アイクリーム ＜目もと用クリーム＞ 1.5 mL


・センサイ　エッセンスデイヴェール ＜日中用美容液＞ 8 mL　SPF30・PA+++


・センサイ　ネック　アンド　デコルテ　エッセンス ＜ボディ用美容液＞ 19 mL



＜ボックスデザイン＞


招福文様として愛された「宝づくし」の文様をあしらったデザイン。




縁起の良いことを象徴する動植物や文字などを図案化する文化は、中国の吉祥思想が、室町時代に日本に伝わったと考えられました。中でもさまざまな宝物を集めた「宝づくし」の文様は「八宝」に由来し、財産や富、繁栄を招く吉祥文様として、着物や帯など身につけるアイテムの文様に、また蒔絵や彩色の図案として用いられ、今に伝わっています。



＜持続可能性への取り組み＞


・FSC認証紙で作られた個箱の一部に、サトウキビの搾りかすをリサイクルした非木材繊維材料の　　バガスを使用しています。



センサイ　ベストセラーズリミテッドセット ａ


22,000円 （税込24,200円）



2025年11月4日（火）発売




ベストセラーでSENSAIのアイコンでもあるムース状化粧水「センサイ　ＡＳ　マイクロ　ムース　トリートメント」現品と、今年9月に発売したエイジングケア＊1クリーム「センサイ　トータルフォルムエキスパート　リンクルアンドリフトクリーム」などのミニサイズを集めた限定セットです。



[セット内容]


・センサイ　ＡＳ　マイクロ　ムース　トリートメント　ｓ ＜化粧水＞ 90 g(現品)


・センサイ　トータルフォルムエキスパート　リンクルアンドリフトクリーム【医薬部外品】 ＜クリーム＞ 6 mL


・センサイ　ネック　アンド　デコルテ　エッセンス ＜ボディ用美容液＞ 19 mL


・センサイ トータルリップトリートメント ＜口もと用美容液＞ 5 mL



＊1 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと



実店舗：伊勢丹新宿店、阪急梅田店、JR名古屋高島屋店、銀座三越


オンラインショップ：ISETAN BEAUTY ONLINE、HANKYU BEAUTY ONLINE


https://www.sensai-cosmetics.com/jp/ja/promotion/sensai_holiday_gift_2025/(https://www.sensai-cosmetics.com/jp/ja/promotion/sensai_holiday_gift_2025/)



センサイ　Saho　トライアルセット


12,000円 （税込13,200円）



2025年11月4日（火）発売　【WEB限定】




SENSAIは、ダブル洗顔・ダブル保湿による丁寧なスキンケアメソッドを、日本の茶道から着想を得て“Saho”と名付け、欧州で提案をしてきました。ＡＳシリーズの“Saho”と新作エイジングケア＊1クリーム「センサイ　トータルフォルムエキスパート　リンクルアンドリフトクリーム」をお試しいただけるSENSAIオンラインショップ限定セットです。



[セット内容]


・センサイ　トータルフォルムエキスパート　リンクルアンドリフトクリーム【医薬部外品】


＜クリーム＞ 9 mL


・センサイ　ＡＳ　クレンジングミルク ＜メイク落とし＞ 30 mL


・センサイ　ＡＳ　マイクロムースウォッシュ ＜洗顔料＞ 50 g


・センサイ　ＡＳ　マイクロ　エッセンスインローション ＜化粧水＞ 60 mL



https://onlineshop.sensai-cosmetics.com/view/error/001-001(https://onlineshop.sensai-cosmetics.com/view/error/001-001)



＊1 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと