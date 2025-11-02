SENSAIから、一年を艶やかに締めくくるスキンケアアイテムを集めた、煌めきに包まれた“宝づくし”の「ホリデーギフト」2025年11月4日（火）発売

株式会社カネボウ化粧品

ホリデーギフト スペシャルページ：

https://www.sensai-cosmetics.com/jp/ja/promotion/sensai_holiday_gift_2025/(https://www.sensai-cosmetics.com/jp/ja/promotion/sensai_holiday_gift_2025/)

カネボウ化粧品は、日本の繊細な美意識をグローバルに発信するプレステージブランド『SENSAI（センサイ）』より、人気のエイジングケア＊1アイテムなど12種のスキンケアアイテムを収めたホリデーシーズン限定セレクションボックス「センサイ ホリデーギフト」を2025年11月4日（火）より発売いたします。さらに、新作エイジングケア＊1クリームとベストセラーアイテムを集めた「センサイ ベストセラーズリミテッドセット」と、ＡＳシリーズと新作エイジングケア＊1クリームがセットになった公式オンラインショップ限定の「センサイ Saho トライアルセット」も同日より販売開始します。

◆コンセプト

一年を艶やかに締めくくる

煌めきに包まれた「ホリデーギフト2025」

輝きに満ちた心躍るホリデーシーズンには、自らを慈しみ愛する人を思いやる、優しくも心温まる時間を思い出させてくれます。

2025年にお届けするのは、縁起を担ぎ、和の趣きをモダンに彩った贈り物。人気のエイジングケア＊1アイテムを収めた繊細な切り絵細工をあしらった小箱には、古来より吉祥模様として取り入れられた「宝づくし」をデザインしました。

自分へのご褒美として、大切な方へのサプライズとして、慌ただしさをひととき忘れ、肌と心に寄り添う美しさのためのアイテムを。

＊1 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと

◆商品概要

センサイ ホリデーギフト ｂ

36,000円 （税込39,600円）

2025年11月4日（火）発売

ロングセラーを誇る「センサイ ＡＳ マイクロ ムース トリートメント」と「センサイ トータルリップトリートメント」は現品サイズで、昨年秋発売のローションと人気のハンドクリームは携帯しやすいハーフサイズでセット。ＡＳシリーズを中心にボディケア、スペシャルケアアイテムをミニチュアサイズでご用意しました。

[ホリデーギフト内容]

・センサイ ＡＳ マイクロ ムース トリートメント ｓ ＜化粧水＞ 90 g(現品)

・センサイ トータルリップトリートメント ＜口もと用美容液＞ 15 mL(現品)

・センサイ ＡＳ マイクロ エッセンスインローション ＜化粧水＞ 60 mL

・センサイ インテンシブハンドクリーム ＜ハンドクリーム＞ 50 mL

・センサイ ＡＳ イルミナティブクリーム【医薬部外品】 ＜クリーム＞ 15 mL

・センサイ ＡＳ クレンジングミルク ＜メイク落とし＞ 20 mL

・センサイ ＡＳ マイクロムースウォッシュ ＜洗顔料＞ 30 g

・センサイ ＳＰ クリーミィ ソープ ｓ ＜洗顔料＞ 30 mL

・センサイ コンフォーティング バリアマスク ＜クリーム状マスク＞ 7 mL

・センサイ トータルアイトリートメント

- リフレッシング アイエッセンス ＜目もと用美容液＞ 2 mL

- メルティリッチ アイクリーム ＜目もと用クリーム＞ 1.5 mL

・センサイ エッセンスデイヴェール ＜日中用美容液＞ 8 mL SPF30・PA+++

・センサイ ネック アンド デコルテ エッセンス ＜ボディ用美容液＞ 19 mL

＜ボックスデザイン＞

招福文様として愛された「宝づくし」の文様をあしらったデザイン。

縁起の良いことを象徴する動植物や文字などを図案化する文化は、中国の吉祥思想が、室町時代に日本に伝わったと考えられました。中でもさまざまな宝物を集めた「宝づくし」の文様は「八宝」に由来し、財産や富、繁栄を招く吉祥文様として、着物や帯など身につけるアイテムの文様に、また蒔絵や彩色の図案として用いられ、今に伝わっています。

＜持続可能性への取り組み＞

・FSC認証紙で作られた個箱の一部に、サトウキビの搾りかすをリサイクルした非木材繊維材料の バガスを使用しています。

センサイ ベストセラーズリミテッドセット ａ

22,000円 （税込24,200円）

2025年11月4日（火）発売

ベストセラーでSENSAIのアイコンでもあるムース状化粧水「センサイ ＡＳ マイクロ ムース トリートメント」現品と、今年9月に発売したエイジングケア＊1クリーム「センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム」などのミニサイズを集めた限定セットです。

[セット内容]

・センサイ ＡＳ マイクロ ムース トリートメント ｓ ＜化粧水＞ 90 g(現品)

・センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム【医薬部外品】 ＜クリーム＞ 6 mL

・センサイ ネック アンド デコルテ エッセンス ＜ボディ用美容液＞ 19 mL

・センサイ トータルリップトリートメント ＜口もと用美容液＞ 5 mL

＊1 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと

実店舗：伊勢丹新宿店、阪急梅田店、JR名古屋高島屋店、銀座三越

オンラインショップ：ISETAN BEAUTY ONLINE、HANKYU BEAUTY ONLINE

センサイ Saho トライアルセット

12,000円 （税込13,200円）

2025年11月4日（火）発売 【WEB限定】

SENSAIは、ダブル洗顔・ダブル保湿による丁寧なスキンケアメソッドを、日本の茶道から着想を得て“Saho”と名付け、欧州で提案をしてきました。ＡＳシリーズの“Saho”と新作エイジングケア＊1クリーム「センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム」をお試しいただけるSENSAIオンラインショップ限定セットです。

[セット内容]

・センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム【医薬部外品】

＜クリーム＞ 9 mL

・センサイ ＡＳ クレンジングミルク ＜メイク落とし＞ 30 mL

・センサイ ＡＳ マイクロムースウォッシュ ＜洗顔料＞ 50 g

・センサイ ＡＳ マイクロ エッセンスインローション ＜化粧水＞ 60 mL

https://onlineshop.sensai-cosmetics.com/view/error/001-001(https://onlineshop.sensai-cosmetics.com/view/error/001-001)

＊1 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと