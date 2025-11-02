奈良県“ＪＡならけん”ショップの商品 約１０点が“お客様送料負担なし”で販売中！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、奈良県「ＪＡならけん」では、対象の商品が“お客様送料負担なし”で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。

奈良県「ＪＡならけん」ショップから、豊かな水で育てられたお米、大和茶、柿、三輪素麺など四方を山に囲まれ、温暖な気候と豊かな土壌に恵まれた奈良県の「おいしい」をお届けしますキャンペーン期間中は、対象商品約１０点以上が“お客様送料負担なし”で購入することができます。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c55/

対象商品（一部抜粋）

〇3種の小箱 三輪そうめん 1.2ｋｇ入り

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5502-6008kk/

三輪そうめんと大和野菜入りのそうめんです。ご家庭用にはもちろん、ご進物にも喜ばれます。

〇奈良県産★冨有柿（ふゆうがき）12玉入り贈答にぴったり

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5502-3014kk/

柿の王様といわれるほど、甘い！大きい！色鮮やか！みずみずしい歯ごたえ！の冨有柿です。

〇茶がゆ 奈良のお米ヒノヒカリ使用 (250g×12個入り）

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5502-0005/

おかいさんといわれる奈良の郷土料理「茶がゆ」。奈良盆地の恵まれた環境の中で作られた「奈良県産ヒノヒカリ米」を使用しております。 ＊塩分不使用

〇あすかルビージャム＆ブルーベリージャム 200g×6(各3個)

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5502-0001/

【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown