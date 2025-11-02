±Ñ¸¡(R)ÌÌÀÜÂÐºö¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ë¥¸¥Ñ¥¹¡×2µéÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª¼«Ê¬¤ÎÈ¯ÏÃ¤òAI¥³ー¥Á¤¬¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒEdTechStudio¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ¸¶ÌÒ¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¸¡(R)2µé¤ÎÆó¼¡»î¸³¡ÊÌÌÀÜ¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÂÐºö¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ë¥¸¥Ñ¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢AI¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼«Ê¬¤¬È¯ÏÃ¤·¤¿¥¹¥Ôー¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëAI¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½
ÌÌÀÜÂÐºö¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ë¥¸¥Ñ¥¹¡×¤Î2µé¸þ¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¼ÂÀï¥âー¥É¤Î¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢AI¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI²»À¼Ç§¼±µ»½Ñ¤ÈChatGPT¤ò³èÍÑ¤·¡¢±Ñ¸¡ÌÌÀÜÅººï¤Î¥×¥í¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¸Ë¡¤äÆâÍÆÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤òÅººï¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÆñ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î±Ñ¸¡Æó¼¡»î¸³¼õ¸³¼Ô¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥ÁÎÏ¸þ¾å¤Ë¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±Ñ¸¡ÌÌÀÜÂÐºö¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ë¥¸¥Ñ¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÂºÝ¤Î»î¸³¤ÈÆ±¤¸Î®¤ì¤Ç¡¢Æþ¼¼¤«¤éÂà¼¼¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£
¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÌÌÀÜ´±¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ËÜÈÖ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¸³¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸ÌÌÀÜ¤ÎÎ®¤ì¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3µé¡¢½à2µé¡¢2µé¡¢½à2µé¥×¥é¥¹¡¢½à1µé¡¢1µé¤ÎÁ´¤Æ¤Îµé¤ËÂÐ±þ¡£
²áµî¤Î½ÐÂê·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎËÉÙ¤ÊÌäÂê¤Ç¼ÂÁ©ÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸¡ÌÌÀÜ¥¢¥×¥ê ¥Ë¥¸¥Ñ¥¹¡ªÁ´¤Æ¤Îµé¤ËÂÐ±þ¡ª
´Ä¶ÌäÂê¡¢AI¤Î¿Ê²½¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ¤Ê¤É¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤ò°·¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÍÑ°Õ¡£»þ»öÅª¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î°Õ¸«¤ò±Ñ¸ì¤ÇÏÀÍýÅª¤Ë½Ò¤Ù¤ë»×¹ÍÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤òÆ±»þ¤ËÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸¡ÌÌÀÜ¥¢¥×¥ê ¥Ë¥¸¥Ñ¥¹¡ª ÍÍ¡¹¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥ê³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ìÇ½ÎÏ¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ±Ñ¸¡(R)¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥Ôー¥¥ó¥°Ç½ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÆó¼¡»î¸³¡ÊÌÌÀÜ¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ¸³¼Ô¤¬¡ÖÎý½¬Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÈÖ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë±Ñ¸ì¤ò³Ø½¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤ËËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌÌÀÜÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¥¢¥×¥ê¥·¥êー¥º¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2µé¸þ¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢AI¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¢¥×¥ê³µÍ×
¥¢¥×¥êÌ¾¡§ ±Ñ¸¡ÌÌÀÜÂÐºö¥¢¥×¥ê ¥Ë¥¸¥Ñ¥¹
ÂÐ±þµé¡§ ±Ñ¸¡(R)3µé¡¢½à2µé¡¢½à2µé¥×¥é¥¹¡¢2µé¡¢½à1µé¡¢1µé
±Ñ¸¡(R)¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¤Î¾µÇ§¤ä¿ä¾©¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸¡Æ¤¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢£¥¢¥×¥ê¥ê¥ó¥¯
¢¨º£²ó¤ÎAI¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ï¡Ö2µé¡×¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨AI¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÍÎÁµ¡Ç½¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¼ÂÀï¥âー¥É¡×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[3µé]
iOS
https://apps.apple.com/jp/app/id6745423246
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypeaks.eiken_interview_3rd_app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypeaks.eiken_interview_3rd_app&hl=ja)
[½à2µé]
iOS
https://apps.apple.com/jp/app/id6744280832
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypeaks.eiken_interview_semi_2nd_app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypeaks.eiken_interview_semi_2nd_app&hl=ja)
[½à2µé¥×¥é¥¹]
iOS
https://apps.apple.com/jp/app/id6748926731
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypeaks.eiken_interview_semi_2nd_plus_app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypeaks.eiken_interview_semi_2nd_plus_app&hl=ja)
[2µé]
iOS
https://apps.apple.com/jp/app/id6736452863
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypeaks.eiken_interview_app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypeaks.eiken_interview_app&hl=ja)
[½à1µé]
iOS
https://apps.apple.com/jp/app/id6749198505
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypeaks.eiken_interview_semi_1st_app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypeaks.eiken_interview_semi_1st_app&hl=ja)
[1µé]
iOS
https://apps.apple.com/jp/app/id6744892042
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypeaks.eiken_interview_1st_app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypeaks.eiken_interview_1st_app&hl=ja)
³ô¼°²ñ¼ÒEdTechStudio¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î³Ø½¬´Ä¶¤òIT¤òÄÌ¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤òÀìÌç¤Ë³«È¯¤¹¤ëEdTech´ë¶È¤Ç¤¹¡£ Àß·×¤«¤é³«È¯¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼ê¤¬¤±¡¢³Ø½¬¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î³Ø½¬ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒEdTechStudio
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾£²ÃúÌÜ£¸ÈÖ£´¹æ£Å£Ø·ÃÈæ¼÷À¾¥Ó¥ë£µ³¬g-search.or.jp
ÂåÉ½¼Ô¡§Ãæ¸¶ÌÒ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢iOS¡¦Android¡¦Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ê¤É
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://edtech-studio.com/
