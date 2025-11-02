ファン熱狂の「コミLab.（コミラボ）」が都内初出店！未来屋書店板橋店が11月１日（土）リニューアルオープン！

株式会社未来屋書店※画像イメージは2025年10月にOPENした須坂店です

イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2025年11月１日（土）に未来屋書店板橋店（東京都）をリニューアルオープンしました。今回のリニューアルに際し、コミック・ゲーム雑貨、アニメ雑貨に特化した「コミLab.（コミラボ）」を新設し、エンターテインメントの魅力をより一層感じられる、ここでしか体験できない世界観をお届けします。

■「コミLab.」板橋店の特長

1．『原神』『崩壊：スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』の公式グッズが 1000種類以上！

『原神』『崩壊：スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』等人気アプリゲームの雑貨をお取り扱いします。種類は1000種類を超え、何度訪れても新しい発見があるワクワクする空間となります。

2．ファン必見！豪華な5体の等身大パネルがお出迎え！

『原神LunaI』のフリンズ、ラウマ、アイノ。『ゼンレスゾーンゼロ』のヒューゴ、ビビアンの等身大パネルをご用意。

ヒューゴ、ビビアンはコミラボ初登場となります！フォトスポットで推しとの記念撮影を楽しめます。

■OPEN記念POPUP開催！

1． 「ゾンビランドサガ」ゆめぎんがパラダイスPOP-UP STOREを開催！

10月24日に映画公開が始まったばかりの劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』のPOPUPです。

開催期間：2025年11月１日(土)～11月19日(水)

税込4,000円ご購入ごとにオーロラアクリルキーホルダー（全7種）を１個プレゼント！

※ランダム配布となり、柄は選べません。

2．アルジャーノンプロダクトが展開する新ブランド「きゃらっぴん」のグッズを先行発売！

開催期間：2025年11月１日(土)～11月30日(日)期間中、「きゃらっぴん」対象商品を税込2,000円ご購入ごとに、未来屋書店限定の「きゃらっぴんオリジナルカード（ホログラム仕様）」を1枚プレゼント！

きらめく特典とともに、新ブランドの世界をいち早くお楽しみください。

今後も新たなイベントを続々企画中です。

未来屋書店板橋店は、今回のリニューアルを通じて、地域のお客さまにこれまでにないエンターテインメント体験をお届けし、皆さまに愛される書店を目指してまいります。今後の展開にも、ぜひご期待ください！

■店舗概要

【施設名称】未来屋書店 板橋店

【住所】 東京都板橋区徳丸2-6-1 イオン板橋ショッピングセンター4F

【電話番号】 080-3752-9508

【営業時間】 9:00～22:00

※訂正：2025年10月17日15:00配信の未来屋書店板橋店のプレスリリース内に記載の電話番号について、

未来屋書店仙台上杉店の電話番号が誤って記載されておりました。

正しくは【電話番号】 080-3752-9508 となります。訂正してお詫びいたします。

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp