ファン熱狂の「コミLab.（コミラボ）」が都内初出店！未来屋書店板橋店が11月１日（土）リニューアルオープン！
※画像イメージは2025年10月にOPENした須坂店です
イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2025年11月１日（土）に未来屋書店板橋店（東京都）をリニューアルオープンしました。今回のリニューアルに際し、コミック・ゲーム雑貨、アニメ雑貨に特化した「コミLab.（コミラボ）」を新設し、エンターテインメントの魅力をより一層感じられる、ここでしか体験できない世界観をお届けします。
■「コミLab.」板橋店の特長
1．『原神』『崩壊：スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』の公式グッズが 1000種類以上！
『原神』『崩壊：スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』等人気アプリゲームの雑貨をお取り扱いします。種類は1000種類を超え、何度訪れても新しい発見があるワクワクする空間となります。
2．ファン必見！豪華な5体の等身大パネルがお出迎え！
『原神LunaI』のフリンズ、ラウマ、アイノ。『ゼンレスゾーンゼロ』のヒューゴ、ビビアンの等身大パネルをご用意。
ヒューゴ、ビビアンはコミラボ初登場となります！フォトスポットで推しとの記念撮影を楽しめます。
■OPEN記念POPUP開催！
1． 「ゾンビランドサガ」ゆめぎんがパラダイスPOP-UP STOREを開催！
10月24日に映画公開が始まったばかりの劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』のPOPUPです。
開催期間：2025年11月１日(土)～11月19日(水)
税込4,000円ご購入ごとにオーロラアクリルキーホルダー（全7種）を１個プレゼント！
※ランダム配布となり、柄は選べません。
2．アルジャーノンプロダクトが展開する新ブランド「きゃらっぴん」のグッズを先行発売！
開催期間：2025年11月１日(土)～11月30日(日)期間中、「きゃらっぴん」対象商品を税込2,000円ご購入ごとに、未来屋書店限定の「きゃらっぴんオリジナルカード（ホログラム仕様）」を1枚プレゼント！
きらめく特典とともに、新ブランドの世界をいち早くお楽しみください。
今後も新たなイベントを続々企画中です。
未来屋書店板橋店は、今回のリニューアルを通じて、地域のお客さまにこれまでにないエンターテインメント体験をお届けし、皆さまに愛される書店を目指してまいります。今後の展開にも、ぜひご期待ください！
■店舗概要
【施設名称】未来屋書店 板橋店
【住所】 東京都板橋区徳丸2-6-1 イオン板橋ショッピングセンター4F
【電話番号】 080-3752-9508
【営業時間】 9:00～22:00
※訂正：2025年10月17日15:00配信の未来屋書店板橋店のプレスリリース内に記載の電話番号について、
未来屋書店仙台上杉店の電話番号が誤って記載されておりました。
正しくは【電話番号】 080-3752-9508 となります。訂正してお詫びいたします。
■会社概要
【社名】 株式会社未来屋書店
【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 イオンタワー9F
【電話番号】 043-298-1021（代表）
【設立】 1985 年 12 月 24 日
【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）
【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）
【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社未来屋書店
千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 イオンタワー9F
E-mail : info@miraiyashoten.co.jp
公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp