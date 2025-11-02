日本医師会のプレゼント企画に応募して 映画「TOKYOタクシー」を見に行こう！！抽選で100組200名の方に鑑賞チケットをプレゼント

公益社団法人日本医師会

日本医師会では年末に向けたプレゼント企画を実施中ですが、その第３弾となる今回は松竹株式会社様並びに木下グループ様のご協力のもと、映画「TOKYOタクシー」の鑑賞チケットを100組200名の方にプレゼントすることといたしました。

本作品は山田洋次監督が大都市東京を舞台に、さえない日々を送るタクシー運転手と彼が偶然乗せることになった人生の終活に向かうマダムの出会いと奇跡を描いたヒューマンドラマとなっており、主演は俳優の倍賞千恵子さんと木村拓哉さんが務めています（映画の詳細や上映館などは公式ホームページをご覧ください）。

「TOKYOタクシー」の公式ホームページ :https://movies.shochiku.co.jp/tokyotaxi-movie/

応募には日本医師会LINE公式アカウントの友だち登録が必要となりますが、友だち登録していただいた方には健康に関する情報やシンポジウムなどの開催情報、今回のようなプレゼント企画など、皆さんが気になる情報を定期的にお送りします。ぜひ、下記要領に従って、奮ってご応募願います。

◆応募方法：

(1)下記から日本医師会LINE公式アカウントを友だち登録（既に登録されている方はトーク画面に飛びます）

映画鑑賞チケットの応募はこちらから :https://liff.line.me/2000040851-jWQbvLpg?loycus_urlc=eVa4

(2)応募フォームへの回答

(3)応募完了！

※当選者には、後日、日本医師会LINE公式アカウントからご連絡いたします（惜しくも落選された場合にはその旨はご連絡いたしませんので、ご承知置き願います）。

※応募完了後に日本医師会LINE公式アカウントをブロックまたは削除した場合には、当選が無効となります。また、応募はお一人1回に限らせていただき、複数応募は無効とさせていただきますのでご注意願います。

※映画鑑賞チケットの発送は12月中旬頃を予定しています。

◆応募締切：2025年11月30日（日）午後11時45分まで

なお、日本医師会では公式キャラクターである「日医君」のかわいい姿が描かれた「日医君の卓上カレンダー2026年版」のプレゼント企画も現在行っています。

おかげさまで多くの方からご応募をいただいていますが、まだまだ応募を受付中ですので、今回の映画鑑賞チケットと併せてご応募願います。

日医君卓上カレンダーに関する記事はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000191.000128707.html

◆問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03-3946-2121（代）

