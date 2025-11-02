コンビニマルチコピー機で「ゴジラ」全30作品をプリントしよう！本日より「eプリント」で販売開始！

株式会社サムライソード

株式会社サムライソード(本社：東京都豊島区)は、株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー（本社：東京都台東区）の提供する「eプリントサービス」にて、「ゴジラ」シリーズのコンビニプリントサービス第8弾となる『ゴジラ-1.0』の提供を開始しました。



【ゴジラ シリーズ コンプリートコレクション】コンビニマルチコピー機で販売開始

【ゴジラ シリーズ コンプリートコレクション】について


1954年に衝撃的なデビューを果たした「ゴジラ」は、その後も作品を世に送り出し続け、国内実写映画は30作品に達しています。


それらの作品から厳選された場面カットやポスターデザインをコンビニプリントでコレクションしていただける内容になっています。


◆コンビニ店頭での購入はこちら → https://entame.e-printservice.net/content_detail/shin-godzilla/


◆スマホで選んで購入できるサービスサイトはこちら → http://myseries-collab.com/godzilla



※ eプリントサービスは株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジーの提供するサービスです。



◆プリントできるコンビニ　全国約30,000店舗


全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。


※ 一部の店舗では写真シール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。




【本件に対するお問い合わせ先】


株式会社SAMURAI SWORD　


コンテンツ事務局


〒170-0013　東京都豊島区東池袋3-1-3


サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階


TEL：03-6426-5159


http://samuraisword.co.jp/



TM & (C) TOHO CO., LTD.