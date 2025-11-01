一真堂「クリスマスブライダルフェア2025」開催！サプライズでプロポーズをお考えの方へ期間限定フラワーBOXプレゼント！

株式会社一真堂

一真堂は、国内外の40ブランド4000本を扱うブライダルジュエリーのセレクトショップです。

京都発祥の人気ブランド「NIWAKA（ニワカ）」をはじめ、世界三大カッターズブランドなど正統派ブランドを取り揃えております。



一真堂では、11月1日（土）から12月25日（木）までの期間、クリスマスだけの特別なブライダルフェアを開催いたします。

本フェアのみの特典もご用意しておりますので、ぜひこの機会にご来店くださいませ。

【フェア期間限定】サプライズプロポーズをお考えの方に「一真堂オリジナル プリザーブドフラワーBOX」をプレゼント！

左：ルージュ 右：スノー

プロポーズの際にお渡しする婚約指輪のケースとして、「一真堂オリジナル プリザーブドフラワーBOX」をご用意。

生花の美しさが長く続く「プリザーブドフラワー」を使用した、特別なBOXとなっています。

「ルージュ」と「スノー」はクリスマス限定の特別なカラー！

心に残る生涯一度の感動のプロポーズを演出するBOXをプレゼントいたします。



※男性様おひとりでご来店の上、税込25万円以上の婚約指輪をご成約の方が対象となります。

事前予約の上ご成約の方へプレゼントをご用意

フェア開催期間中、ご予約の上ご成約いただいた方へ素敵なプレゼントを用意しております。

【11月ノベルティー】

パティスリーキハチの「ショコラバームクーヘン」をプレゼント！

【12月ノベルティー】

チーズケーキの名店 ディーズチーズの「チーズケーキピュア」をプレゼント！

【クリスマスフェア HAPPY AM TIME】

11時～13時の間にご予約いただいた方へ、ロイズの「チョコレートウエハース」をご用意いたします。

美味しいスイーツと共に大切な人との至福の時間をお楽しみください。

その他、各ブランドで素敵な特典をご用意しております。ぜひこの機会にご来店くださいませ。

▶︎詳しいフェアの内容はこちら(https://1sd-bridal-nagano.jp/special/bridalfair)

ブルージュ一真堂、ディズニーデザインのブライダルジュエリー専用サロンオープン

2025年8月8日（金）、ブルージュ一真堂店内にディズニーデザインのブライダルジュエリー専用サロンをオープンいたしました。

ディズニーの世界観をふんだんに取り入れた内装で、指輪選びを心ゆくまでお楽しみいただけます。

夢のようなウェディングを叶える、ディズニーデザインのブライダルジュエリー。

一真堂では、人気の『シンデレラ』『美女と野獣』『Tangled（邦題：『塔の上のラプンツェル』）』『リトルマーメイド』『FANTASIA』『STEAMBOAT WILLIE』の世界観を表現したブライダルジュエリーを豊富に取り揃えています。

各シリーズの魅力あふれるラインナップから、運命のリングをお選びください。

一真堂でリング選びがもっと楽しくなる特別な体験を。

▶︎ディズニーデザインのブライダルジュエリーコレクションはこちら(https://1sd-bridal-nagano.jp/special/d-collection)

取り扱いメインブランド

◆NIWAKA（ニワカ）婚約指輪・結婚指輪「初桜」



NIWAKAは千二百年の歴史を持つ京都で誕生しました。

そこで生まれた感性は、洗練されたデザインと最上のクオリティを生み出し、ジュエリーに気品ある存在感をもたらします。

NIWAKAのジュエリーには世界を魅了する日本の美意識が息づいています。



■おすすめデザイン

婚約指輪・結婚指輪「白鈴」

▶︎NIWAKAコレクションはこちら(https://1sd-bridal-nagano.jp/special/niwaka)



◆ロイヤル・アッシャー・ダイヤモンド



世界各国の王室から愛され、「ロイヤル」の称号を授与された唯一無二のダイヤモンドカッター。

オランダで170年続く名門としてダイヤモンドの輝きと美しさを追求し続けています。

ロイヤル・アッシャーのダイヤモンドは、白く高貴な輝きが特徴です。世界で最も純白に輝くといわれ、透明感あふれるダイヤモンドです。



■おすすめデザイン

婚約指輪「ERA680」結婚指輪「WRB027・WRA037」

▶︎ロイヤル・アッシャーコレクションはこちら(https://1sd-bridal-nagano.jp/special/royal-asscher)



◆ラザールダイヤモンド



“The World’s Most Beautiful Diamond.(R)”「世界で最も美しいダイヤモンド」と称される、アメリカはニューヨーク発のダイヤモンドカッターズブランド。

完璧な美しさを求め、数学的理論に基づいたダイヤモンドの理想的なカット「アイディアルメイク」を世界で初めて成功させました。

虹の七色が強く、鮮やかな印象を与える輝きが特徴です。



■おすすめデザイン

婚約指輪「トンプソン」

※ブティック限定モデル（国内正規販売店110店舗の中、厳選されたわずか6社でのみ手にすることができる直営店限定のプレミアムモデルです）

結婚指輪「レンブラント」

※ブティック限定モデル（国内正規販売店110店舗の中、厳選されたわずか6社でのみ手にすることができる直営店限定のプレミアムモデルです）

▶︎ラザールダイヤモンドコレクションはこちら(https://1sd-bridal-nagano.jp/item/brand/lazarediamond)



◆モニッケンダム

イギリスを代表するダイヤモンドカッターズブランド、モニッケンダム。

「原石に命を与える」をカッティングポリシーとし、1890年の創業以来、生命の輝きを放つダイヤモンドを生み出し続けています。

「ラグジュアリーホワイト」と呼ばれる白く豊潤な輝きのダイヤモンドが特徴です。色が馨り立つような輝きを放ちます。

その気品あふれる美しさは世界中から賞賛されています。



■おすすめデザイン

婚約指輪「11EN18」結婚指輪「17WR40・17WR39」

▶︎モニッケンダムコレクションはこちら(https://1sd-bridal-nagano.jp/item/brand/monnickendam)

一真堂の特徴

・世界三大カッターズブランドを一店舗でご覧いただける国内でも数少ないブライダルショップ。

・国内トップブランドである「NIWAKA（ニワカ）」をはじめ、国内外の正統派ブランドを厳選したセレクトショップ。



厳選された商品をぜひお手元でご覧いただき、理想の結婚指輪・婚約指輪をお選びください。

店舗紹介

１.ブルージュ一真堂

◆店舗情報

ブルージュ一真堂（長野市高田）

（https://1sd-bridal-nagano.jp/shop/nagano_bruges）

〒381-0034

長野県長野市大字高田1737-1

TEL : 026-263-5550

ご来店予約：https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation

※お気軽にお問い合わせください。



２.一真堂 松本渚店

◆店舗情報

一真堂 松本渚店

（https://1sd-bridal-nagano.jp/shop/matsumoto）

〒390-0841

長野県松本市渚3丁目10-9

TEL : 0263-24-1177

ご来店予約：https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation

※お気軽にお問い合わせください。



３.一真堂 飯田本店

◆店舗情報

一真堂 飯田本店

（https://1sd-bridal-nagano.jp/shop/iida）

〒395-0805

長野県飯田市鼎一色111

TEL : 0265-24-6663

ご来店予約：https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation

※お気軽にお問い合わせください。

グループ店舗

４.一真堂 桜木インター店

◆店舗情報

一真堂 桜木インター店

（https://1sd-niigata.jp/shops/sakuragi）

〒950-0983

新潟県新潟市中央区神道寺2丁目7-5

TEL：025-244-7055

E-mail：info@1sd-niigata.jp

ご来店予約：https://1sd-niigata.jp/reservation

※お気軽にお問い合わせください。

企業情報

一真堂は「ビジュ・ド・ファミーユ」を理念に、ブライダルジュエリーや高級時計の販売に60年以上携わってまいりました。



人の命は永遠でないから、唯一地球上で永遠性を秘めたもの「宝石」に想いを託す。親から子へ、宝石で想いを伝えていく、または家宝として代々受け継いでいくという、古くからヨーロッパに伝わる大切な文化です。



一真堂ではこの良き習慣を大切な文化としてお客様にお伝えし、代々受け継ぐことができる本物の価値ある商品だけを厳選し、洗練された空間で最高の時間を提供します。