【買取Re+Ly】2店舗目横須賀中央三笠商店街にグランドオープン！

株式会社興和商会

地域密着型の買取専門店「買取Re+Ly（リリー）」、横須賀中央三笠ビル商店街にグランドオープン！

店舗入り口

2025年11月1日、地域密着型の買取ブランド「買取Re+Ly（リリー）」が、横須賀中央三笠ビル商店街に待望の2店舗目をグランドオープンいたしました。

オープンを記念して、LINE登録いただいたお客様に地元産の新鮮なお野菜を無料プレゼント！

（数量限定・なくなり次第終了）

秋の味覚「シルクスイート」「紅あずま」など高級ブランドさつまいもを期間限定でプレゼントいたします。

お野菜プレゼントキャンペーン

・「買取Re+Ly」とは

「買取Re+Ly」は、“地域に寄り添う買取店”をコンセプトに、査定無料・出張買取無料で、業界歴豊富なプロの鑑定士が各分野を担当。

食べ物・生き物以外であれば、どんなものでも査定いたします。

ブランド品・時計・宝飾品はもちろん、車や不動産などの査定も可能です。

お客様の大切なお品物を、「価値」と「想い」の両面から丁寧に見つめ直します。

・リサイクル業界大手がついに買取事業へ進出

当店は、長年にわたりリサイクル・資源再生事業で信頼を築いてきたグループが母体です。

そのノウハウと全国および世界規模の独自ルートを活かし、一般的な買取店では難しいお品物でも、再資源化や再販ルートを通じて価値を見出します。

お客様の“手放す”という選択が、地域と未来への貢献へとつながる仕組みを実現しています。

・「Re+Ly（リリー）」に込めた３つの想い

「Re+use」

再び使い、価値をつなぐ。

お客様が大切にしてこられたブランド品や時計、宝飾品。

プロの鑑定力で正しい価値へしっかり査定し、

眠っていた価値を次に必要とする方へつなぎます。

「Re+cycle」

資源に戻し、未来へ活かす。

私たちの母体は 資源再生の専門家集団です。

他店では買取が難しい品も、

未来のための資源として価値を見出し、再生します。

「Re+duce」

想いを知り、ごみを減らす。

お客様が大切にしてきたお品物と想いを大切に、

価値を正しく伝え、モノを大切にする文化を育みます。

私たちは､手放す選択が未来への貢献につながる架け橋となります｡

私たち「買取Re+Ly」は、３つの「Re」を大切にし、適正な価値での査定を行います。

・店舗について

高級感と清潔感を兼ね備えた店内には、個室査定ブースやゆったりとした待合ソファを完備。お客様がリラックスして過ごせる空間づくりを徹底しています。

また、全スタッフが業界経験者であり、プロとして、初めての方でも安心してご利用いただける丁寧な接客をお約束いたします。

接客ブース

・オープン記念キャンペーン

・LINE登録で地元産ブランドさつまいも「シルクスイート」「紅あずま」プレゼント（数量限定）を無料プレゼント

・店舗情報

店舗名：買取Re+Ly 横須賀中央店

所在地：神奈川県横須賀市大滝町２丁目２３番（横須賀中央三笠ビル商店街内）

営業時間：10:00～19:00（年中無休）

サービス内容：ブランド品、時計、宝飾品、貴金属、車、不動産などの買取・査定

特典：LINE登録者限定キャンペーン実施中

・既存店舗店舗情報

店舗名：買取Re+Ly 大泉学園店

所在地：東京都練馬区東大泉６丁目５０－４ trias650 1F 101号

営業時間：10:00～19:00（年中無休）

サービス内容：ブランド品、時計、宝飾品、貴金属、車、不動産などの買取・査定

特典：LINE登録者限定キャンペーン実施中

「眠っている価値を、次の誰かへ。」

地域の皆さまとともに歩む買取Re+Lyは、

“モノ”の循環を通じて、地域と未来をつなぐ拠点を目指します。

・運営会社

法人名：株式会社興和商会

所在地：東京都新宿区高田馬場２丁目８番２６号興和ビルディング４F

電話番号：03-6826-6885

担当メールアドレス：k.ito@kowa-shokai.co.jp

担当者：伊東 克洋