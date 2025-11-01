【スキルタウン】冬休み3週連続!!豪華講師陣によるコーチング企画『3WEEKS×3GAMES』の開催決定!!

株式会社スキルタウン

スキルタウンの人気講師が週替わりで登場するコーチング企画が開催決定。

抽選で選ばれた参加者にマンツーマンのコーチングを実施し、 後日その内容を各講師のチャンネルで動画を公開します。

この機会にコーチングを受けてみるのも良し。コーチングの動画で勉強するも良し。

冬休みはコーチングで一つ上のランクへ駆け上がろう!!

参加講師

MUSCLEざわ氏破壊神こたろ

応募は11月7日19:00に投稿予定のスキルタウン公式Xのポストをチェック

スキルタウン公式X：@skiltown(https://x.com/skiltown)

【 応募期間 】

11月7日～11月28日

【 動画公開 】

ApexLegends：2025年12月19日（金曜日）

マッスル：youtube(https://www.youtube.com/@%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B9%E3%83%AB-f2t)

DeadbyDaylight：2025年12月26日（金曜日）

ざわ氏/zawashi：youtube(https://www.youtube.com/channel/UCgpe0WOk6DSNNgbMlh3JQ9A)

Overwatch2：2026年1月2日（金曜日）

A破壊神こたろ：youtube(https://www.youtube.com/@hakaisinkotaro/featured)

●スキルタウンについて

eスポーツコーチングサービス「スキルタウン」は一線を退いたプロゲーマーを対象にセカンドキャリアとしての支援をコンセプトに、eスポーツ分野においてオンラインで生徒が講師に学ぶ機会を繋ぐサービスを提供し、まもなくサービス運営開始から5年目の節目を迎えます。



スキルタウンではこれまでのeスポーツコーチングだけでなく、高校eスポーツ部やeスポーツカフェ、企業eスポーツ部におけるコーチング、ゲーミングチームのサポートや、専門学校や高校での通常授業や特別授業を含む企画イベントを通じ、eスポーツを盛り上げていきたい企業を支援してまいりました。今後も「スキルタウン」を通じて学ぶ意欲の高い生徒を支援しながら、チャレンジし続ける会社として、これからも新しいサービスを提供してまいります。

スキルタウン公式サイト

https://skilltown.jp/

スキルタウン公式

X:@skiltown(https://x.com/skiltown)

youtube(https://www.youtube.com/@skilltown_esports) / TikTok(https://www.tiktok.com/@skilltown?lang=ja-JP)

お問い合わせ先

https://skilltown.jp/contacts