人狼系クライムサスペンス｜『ダレモイワナイ』第一章 配信開始

株式会社GOKKO『ダレモイワナイ』

2025年11月1日（土）、株式会社GOKKO（ごっこ倶楽部）は、縦型ショートドラマ最新作『ダレモイワナイ』（出演：美莉、後藤光輝、閏木ときたか、まるやそら、いけちゃん、千綿勇平）を、縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」にて配信開始します。『ダレモイワナイ』は、過去の秘密を共有する同級生たちの“現在”と“過去”の罪が交錯する群像劇。緊張と余白を活かした近接演技を軸に、スマホ最適化の縦型ショートドラマ手法で、登場人物たちが次々に消えていく、伏線回収が気持ちいい考察系サスペンスを描き出します。全12話配信。

・作品名：『ダレモイワナイ』

・配信：縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

・話数：全12話（1話1～3分想定）

・形式：縦型ショートドラマ／社会派サスペンス

・配信開始：2025年11月1日（土）

・著作表記：(C) GOKKO

◼︎作品紹介

『ダレモイワナイ』を視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

高校時代の残酷ないじめと、被害者・工藤絵里の“死”。その記憶を共有する旧友と担任が、10年後に脅迫と死へと追い詰められていく--。『ダレモイワナイ』は、沈黙の共犯関係と過去からの復讐を描く縦型ショートドラマです。過去と現在を交錯させ、各話ラストに予想外の展開を仕込む編集で、縦型ショートドラマならではの“連鎖視聴”を設計しています。

◼︎見どころ

1. 縦型ならではの演出で没入させる、人狼系考察ミステリー

スマホの縦画面で最後まで集中を切らさない撮影手法。テンポよく描かれるキャラクターの心理戦。思わず“もう一度見たくなる”緻密なストーリー設計。縦型ショートドラマの特性を最大限に生かした、人狼系考察ミステリーの新体験です。



2. 美莉・後藤光輝・千綿勇平・いけちゃんら、魅力的な顔ぶれが集結

『こういうのがいい』『ファーストクラス』で注目された美莉、数々の縦型ショートドラマで存在感を放つごっこ倶楽部の後藤光輝、『王様戦隊キングオージャー』シオカラ役の千綿勇平、人気YouTuberのいけちゃんなど、多彩なキャストが出演。縦型ショートドラマならではの濃密な近接演技で、心理戦と緊張感あふれる物語を彩ります。

■キャスト

美莉『ダレモイワナイ』より - (C)GOKKO

美莉 … 市川美月 役

代表作：

『こういうのがいい』『ファーストクラス』『証券女王』 ほか

被害者と加害者の境界がにじむ人物の微細な揺れを、視線・呼吸・沈黙の「間」で描出。縦型ショートドラマの至近距離カメラで“うしろめたさ”と“期待”の矛盾を層状に積み、1分台でも長編級の余韻を生む。善悪の単純化を拒み、観客を当事者として画面内に巻き込む演技は、SNS時代の視聴体験に適合した新鮮な実在感をもたらします。





後藤光輝『ダレモイワナイ』より - (C)GOKKO

後藤光輝 … 上林翔 役

代表作：

『広がる炎』『社長と嘘のシンデレラ』『命みじかし夢撮る乙女』 ほか

罪悪感と自己保身の拮抗を、抑制の効いた所作で体現します。

◼︎スタッフ

千綿勇平 … 堀田俊 役. 代表作：ショートドラマ『配信恋愛、蜜の味』、映画『帝一の國』いけちゃん … 吉田麻実 役. YouTuber

・監督：荒木リョウ

代表作：『貧困女子は殺したのか』『クズよ、飛べよ、どこまでも』

・脚本：海江田宗

・制作・著作：株式会社GOKKO（ごっこ倶楽部）

・コピーライト：(C) GOKKO

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

