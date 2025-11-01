【３つの 日本一】超おめでとう エスメラルダ ゲイシャまつり ・Wバリスタ優勝（パナマ ゲイシャ）１１月８(土)９(日)　茨城ひたちなか つくば ＆ 東京KITTE丸の内

株式会社 サザコーヒー

超おめでとう エスメラルダ ゲイシャまつり

ゲイシャ品種のコーヒーのおまつり、今回のコンセプトは「３つの日本一」ゲイシャを楽しもう！



サザコーヒー* は、２０２５年日本バリスタで優勝した本間啓介と２０２５年日本ブリュー**で優勝した飯高亘の二人のチャンピオンの２人の選手が使ったコーヒー豆はパナマで産出したゲイシャ品種です。２０２５年度の世界一のパナマゲイシャコーヒーを輩出したエスメラルダ農園オークションのめちゃくちゃ良いゲイシャ（日本一）を落札入手したので、みんなで飲んでみようというイベントをします。

2025年11月8日（土）と9日（日）サザコーヒー本店（茨城県ひたちなか市）・つくば駅前店（茨城県つくば市）・KITTE丸の内店（東京駅丸の内南口改札徒歩２分）で行う。

*（ 株式会社サザコーヒー ：茨城県ひたちなか市 代表 鈴木太郎 １７店舗、おおよそ従業員２８０人）

**（日本ブリューワーズカップ：ドリップコーヒーやサイフォンコーヒーでエスプレソ競技ではない）





パナマゲイシャといえば、エスメラルダ農園昔は「名前」がブルマン、今はパナマゲイシャの「味」が高級コーヒーの代名詞になっています。

2004年、パナマのコーヒー品評会「ベスト・オブ・パナマ」で、エスメラルダ農園のダニエル・ピーターソンが発表したゲイシャ品種は、世界のコーヒー史を塗り替えた。ジャスミンの香り、ピーチの甘さ、ベルガモットの後味。まるで伝説のモカを思わせる香味が人々を魅了した。

普通のコーヒーでも「ゲイシャ」を名乗る『ニセ者ゲイシャ』多いが、騙されない『大人のたしなみ』のため真に香り高いおいしさを見抜く舌が求められる。サザコーヒーの「ゲイシャまつり」では世界が認めたリアルな「コーヒーの味の価値のものさし」を共有する目的があります。

サザコーヒーが落札した「ヒガンテという畑」のゲイシャコーヒーは濃厚な香りと甘さがある。今回のまつりでは落札したコーヒーを含め5種類のパナマゲイシャが3,000円で飲み比べできるセットなどを用意。



パナマゲイシャオークションに参加とバリスタとか

オークションは、恋と競争と香りの交差点。バリスタたちは、その香りに魅せられて挑戦を続ける。



コーヒーの品評会やオークションに参加することで、世界で一番のコーヒーの品質を体感できる。審査中にコーヒーに恋をしてしまうこともある。まさに“ミイラ取りがミイラになる”世界なのです。

良いコーヒーを仕入れれば「おいしさ」で商売が輝き、バリスタも良い豆で「おいしさ」で成績が伸びます。サザコーヒが求めるのは同じ「おいしさ」。焙煎士も競技者も、その理想を共有している。

2025年、サザコーヒーはパナマ・ゲイシャを使用し、「エスプレッソ」と「ブリュー」の両部門で優勝という快挙を達成。香りと甘味が結んだ、奇跡の年となった。



本間圭介（ほんまけいすけ）選手・飯高亘（いいだかわたる）選手について

十年の挑戦、積み重ねた悔しさ。そして迎えた歓喜の瞬間。二人のバリスタが、日本一の夢を叶えた。



9月末本間・飯高の両選手は供に30代を競技会に捧げ、供におおよそ40歳。供に産地を巡り、焙煎を磨き、コーヒーに人生を賭けてきた。

2023年、飯高はバリスタからブリューへ転向し日本一に。世界大会で2位となるも体力差に悔しさを残した。本間は30代最後の挑戦として、バリスタ日本一を目指した。

そして2025年、飯高が再びブリューで世界へ、本間もバリスタ日本一で世界へ。鈴木太郎の夢「日本一」を同時に叶えた2人に、心からの「おめでとうエスメラルダまつり」を捧げる。

本間啓介（ほんまけいすけ）選手と飯高亘（いいだかわたる）選手も各店で「超 おめでとう エスメラルダ・ゲイシャ まつり」を盛り上げます。

本間バリスタ・飯高バリスタの イベントスケジュール

11月8日（土） サザコーヒー本店で １２：００から

11月9日（日） サザコーヒーつくば駅店

（つくばコーヒーフェスティバル：つくばセンター広場にサザコーヒーが出店）

Japan Barista Championship 2025 優勝 本間バリスタ パナマ・ゲイシャ「ジャンソン農園」で「バリスタ優勝」Japan Brewers Cup 2025 優勝 飯高バリスタ パナマ・ゲイシャ「レリダ農園」で「ブリュー優勝」



「バリスタ」競技とは、エスプレッソマシーンを使った「濃厚なコーヒー」の味と創造性、サービスで競う「バリスタチャンピオンシップ」で世界大会の選手権が JAPAN BARISTA CHAMPIONSHIP。

「ブリュー」競技はハンドドリップとかサイフォンコーヒーいわゆる「普通なコーヒー」の抽出技術と味の創造性で競う「ブリューワーズカップ」で世界大会の選手権を競う JAPAN BREWERS CUP。

両競技会ともに日本スペシャルティコーヒー協会の主催。

パナマゲイシャ5種飲み比べセットが存在する。 The パナマ・ゲイシャ「エスメラルダ農園」では香りの強さで箱を分けて出荷している。 緑箱は普通ゲイシャ味、 赤箱は強い香りそして Mario など 特別な収穫した畑の名前が書かれている。 そして特別箱（青色）は最高峰のゲイシャ特別な Gigante など畑の格の違いが箱に宿る。（Mario ゲイシャ発見された畑、Gigante サザコーヒーが一番おいしいと思っているゲイシャの畑。） 本間バリスタが使って優勝したパナマゲイシャ「ジャンソン農園」、 飯高バリスタが使って優勝したパナマゲイシャ「レリダ農園」が２日間特別価格で飲める。

■サザコーヒー本店

日本一のゲイシャコーヒー飲み比べ

福ブレンドの焙煎見学

２人の日本一優勝バリスタのイベント (11/8)

福ブレンド 焙煎

毎年サザコーヒー全店で年末年始に販売を行う、ゲイシャをふんだんに使用した超豪華なコーヒー「福ブレンド」の焙煎を11月9日（日）12時から行う。

今年は15名予約者限定で福ブレンドの焙煎に参加できるイベントを開催。参加者は焙煎したての福ブレンドをテイスティングできる。

予約はこちら(https://coubic.com/coffee_seminar/3764741)

サザコーヒーの福ブレンドをサザコーヒー本店にあるプロバット１００ポンド釜で焙煎します。福ブレンド・発売開始は１２月１９日予定

サザコーヒーの「福ブレンド」は、主に年末年始に限定販売される縁起の良いブレンドコーヒーです。過去には世界最高値のコーヒー豆である「パナマ・ゲイシャ」をはじめとする高級豆をブレンドした特別なコーヒーとして発売されました。毎年中身が変わり、高級コーヒー豆を惜しみなく使用している点が特徴。

■サザコーヒーKITTE丸の内店

日本一のゲイシャ飲み比べ

コロンビアのサザコーヒー農園ゲイシャ焙煎と試飲体験

【サブ店舗】サザコーヒーKITTE丸の内店：J R東京駅丸の内南改札から徒歩２分（東京都千代田区丸の内JPタワー 1F）サザ農園でコーヒーを選別する飯高バリスタ（左）と焙煎職人の黒澤順一（右）

飯高バリスタのオーダー焙煎コーヒーの販売

サザコーヒーがコロンビアで運営するサザ農園で栽培したゲイシャの「飯高バリスタ仕様」で焙煎するコーヒーを2日間限定2000円で販売する。

店内で焙煎しコーヒーを抽出し提供。自宅でも楽しめるよう持ち帰り用の豆付き。

焙煎度合いは深煎りと中深煎りから選べる。

8日（土）はサザコーヒーの黒澤焙煎職人が焙煎を行う。

■つくばコーヒーフェスティバル

日本一のゲイシャ飲み比べ

２人の日本一優勝バリスタのイベント (11/９)

つくばコーヒーフェスティバルが行われるつくばセンター広場（つくばエクスプレスつくば駅より徒歩3分）まですぐのサザコーヒーつくば駅前店（BiViつくば１階）

11月8日（土）・9日（日）

つくばコーヒーフェスティバルに出店

超おめでとう エスメラルダゲイシャまつりと同期間中、つくばセンター広場（茨城県つくば市吾妻1-10-1）ではコーヒーフェスティバルが開催されサザコーヒーも出店する。コーヒーフェスティバルでも同じメニューをテイクアウトスタイルで提供する。カップオン、コーヒー豆も購入可能。

9日（日）は、本間バリスタと飯高バリスタが抽出を行う。

パナマのオークション パナマ エスメラルダ農園について

わずか20年で価格1万5000倍。パナマの小さなオークションが、世界を席巻する舞台へと成長した。



「Best of Panama」 Hacienda La Esmeralda

2000年頃、通常コーヒーの相場価格は1キロ2ドルぐらいで、パナマで優勝しても10ドル前後だった。 だが2004年、エスメラルダ農園が提出したゲイシャ品種の登場で流れが変わる。その香りと甘さ、とりわけエスメラルダ農園の一杯は、世界を虜にし価格は40ドル、100ドル、750ドルと上昇し、2019年には2000ドルを突破。2023年には1万ドル、そして2025年にはエスメラルダ農園が品評会史上最高得点で3万ドルを超えた。（約1キロ 500万円、オークションでは２０キロで 9000万円）



サザコーヒーは高騰のあまり、オークションで世界一コーヒーの落札を初めてあきらめた。

もはや日本人が手が届かない存在になったパナマゲイシャ「エスメラルダ農園」時代の象徴だ。

サザコーヒーがエスメラルダ パナマゲイシャに恋をした

コーヒーで人生が変わる瞬間がある。サザコーヒー鈴木太郎の“恋のはじまり



2007年、鈴木太郎はエチオピア・モカの取引を通じてパナマゲイシャの噂を聞いた。エスメラルダ農園のレイチェルとダニエル・ピーターソンから手渡しでサンプルを受け取り、自ら焙煎したコーヒーを口にした瞬間、衝撃が走った。香り、甘さ、透明感――まさに恋に落ちた味だった。

2009年以降、サザコーヒーは世界一のロットを連続落札。以来十年以上、ベスト・オブ・パナマのコーヒー審査員を務めている。さらにコロンビアの自社農園でも恋した味を追い続け、ゲイシャを育てている。パナマ・ゲイシャ・エスメラルダ農園は、サザコーヒーにとって永遠の恋人だ。

Best of Panama 2025のコーヒーは落札する事は出来なかったが、プライベートオークションの超おいしいコーヒーを落札する事ができた。ぜひみなさん、超おめでとう エスメラルダゲイシャまつり開催店舗にお越しください。

Best of Panama 2025で三冠を達成したエスメラルダ農園 ピーターソンファミリー

【超おめでとう エスメラルダゲイシャまつり】イベント開催概要

日 時：2025年11月8日（土）・9日（日）

場 所：【11月8日（土）バリスタ】サザコーヒー本店

（茨城県ひたちなか市共栄町8-18）

【11月9日（日）バリスタ】つくばコーヒーフェスティバル

（つくばセンター広場）

【11月8日&9日 コーヒー焙煎】サザコーヒーKITTE丸の内店

（東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワーKITTE 1F）