【３つの 日本一】超おめでとう エスメラルダ ゲイシャまつり ・Wバリスタ優勝（パナマ ゲイシャ）１１月８(土)９(日) 茨城ひたちなか つくば ＆ 東京KITTE丸の内
超おめでとう エスメラルダ ゲイシャまつり
ゲイシャ品種のコーヒーのおまつり、今回のコンセプトは「３つの日本一」ゲイシャを楽しもう！
サザコーヒー* は、２０２５年日本バリスタで優勝した本間啓介と２０２５年日本ブリュー**で優勝した飯高亘の二人のチャンピオンの２人の選手が使ったコーヒー豆はパナマで産出したゲイシャ品種です。２０２５年度の世界一のパナマゲイシャコーヒーを輩出したエスメラルダ農園オークションのめちゃくちゃ良いゲイシャ（日本一）を落札入手したので、みんなで飲んでみようというイベントをします。
2025年11月8日（土）と9日（日）サザコーヒー本店（茨城県ひたちなか市）・つくば駅前店（茨城県つくば市）・KITTE丸の内店（東京駅丸の内南口改札徒歩２分）で行う。
*（ 株式会社サザコーヒー ：茨城県ひたちなか市 代表 鈴木太郎 １７店舗、おおよそ従業員２８０人）
**（日本ブリューワーズカップ：ドリップコーヒーやサイフォンコーヒーでエスプレソ競技ではない）
パナマゲイシャといえば、エスメラルダ農園
昔は「名前」がブルマン、今はパナマゲイシャの「味」が高級コーヒーの代名詞になっています。
2004年、パナマのコーヒー品評会「ベスト・オブ・パナマ」で、エスメラルダ農園のダニエル・ピーターソンが発表したゲイシャ品種は、世界のコーヒー史を塗り替えた。ジャスミンの香り、ピーチの甘さ、ベルガモットの後味。まるで伝説のモカを思わせる香味が人々を魅了した。
普通のコーヒーでも「ゲイシャ」を名乗る『ニセ者ゲイシャ』多いが、騙されない『大人のたしなみ』のため真に香り高いおいしさを見抜く舌が求められる。サザコーヒーの「ゲイシャまつり」では世界が認めたリアルな「コーヒーの味の価値のものさし」を共有する目的があります。
サザコーヒーが落札した「ヒガンテという畑」のゲイシャコーヒーは濃厚な香りと甘さがある。今回のまつりでは落札したコーヒーを含め5種類のパナマゲイシャが3,000円で飲み比べできるセットなどを用意。
パナマゲイシャオークションに参加とバリスタとか
オークションは、恋と競争と香りの交差点。バリスタたちは、その香りに魅せられて挑戦を続ける。
コーヒーの品評会やオークションに参加することで、世界で一番のコーヒーの品質を体感できる。審査中にコーヒーに恋をしてしまうこともある。まさに“ミイラ取りがミイラになる”世界なのです。
良いコーヒーを仕入れれば「おいしさ」で商売が輝き、バリスタも良い豆で「おいしさ」で成績が伸びます。サザコーヒが求めるのは同じ「おいしさ」。焙煎士も競技者も、その理想を共有している。
2025年、サザコーヒーはパナマ・ゲイシャを使用し、「エスプレッソ」と「ブリュー」の両部門で優勝という快挙を達成。香りと甘味が結んだ、奇跡の年となった。
本間圭介（ほんまけいすけ）選手・飯高亘（いいだかわたる）選手について
十年の挑戦、積み重ねた悔しさ。そして迎えた歓喜の瞬間。二人のバリスタが、日本一の夢を叶えた。
9月末本間・飯高の両選手は供に30代を競技会に捧げ、供におおよそ40歳。供に産地を巡り、焙煎を磨き、コーヒーに人生を賭けてきた。
2023年、飯高はバリスタからブリューへ転向し日本一に。世界大会で2位となるも体力差に悔しさを残した。本間は30代最後の挑戦として、バリスタ日本一を目指した。
そして2025年、飯高が再びブリューで世界へ、本間もバリスタ日本一で世界へ。鈴木太郎の夢「日本一」を同時に叶えた2人に、心からの「おめでとうエスメラルダまつり」を捧げる。
本間啓介（ほんまけいすけ）選手と飯高亘（いいだかわたる）選手も各店で「超 おめでとう エスメラルダ・ゲイシャ まつり」を盛り上げます。
Japan Barista Championship 2025 優勝 本間バリスタ パナマ・ゲイシャ「ジャンソン農園」で「バリスタ優勝」
Japan Brewers Cup 2025 優勝 飯高バリスタ パナマ・ゲイシャ「レリダ農園」で「ブリュー優勝」
本間バリスタ・飯高バリスタの イベントスケジュール
11月8日（土） サザコーヒー本店で １２：００から
11月9日（日） サザコーヒーつくば駅店
（つくばコーヒーフェスティバル：つくばセンター広場にサザコーヒーが出店）
「バリスタ」競技とは、エスプレッソマシーンを使った「濃厚なコーヒー」の味と創造性、サービスで競う「バリスタチャンピオンシップ」で世界大会の選手権が JAPAN BARISTA CHAMPIONSHIP。
「ブリュー」競技はハンドドリップとかサイフォンコーヒーいわゆる「普通なコーヒー」の抽出技術と味の創造性で競う「ブリューワーズカップ」で世界大会の選手権を競う JAPAN BREWERS CUP。
両競技会ともに日本スペシャルティコーヒー協会の主催。
パナマゲイシャ5種飲み比べセットが存在する。 The パナマ・ゲイシャ「エスメラルダ農園」では香りの強さで箱を分けて出荷している。 緑箱は普通ゲイシャ味、 赤箱は強い香りそして Mario など 特別な収穫した畑の名前が書かれている。 そして特別箱（青色）は最高峰のゲイシャ特別な Gigante など畑の格の違いが箱に宿る。
（Mario ゲイシャ発見された畑、Gigante サザコーヒーが一番おいしいと思っているゲイシャの畑。） 本間バリスタが使って優勝したパナマゲイシャ「ジャンソン農園」、 飯高バリスタが使って優勝したパナマゲイシャ「レリダ農園」が２日間特別価格で飲める。
誰でもおいしく淹れられるカップオンとコーヒー豆も特別価格で提供。
本間バリスタが使って優勝したパナマゲイシャ「ジャンソン農園」、 飯高バリスタが使って優勝したパナマゲイシャ「レリダ農園」が２日間の特別価格買える。
■サザコーヒー本店
日本一のゲイシャコーヒー飲み比べ
福ブレンドの焙煎見学
２人の日本一優勝バリスタのイベント (11/8)
【メイン店舗】サザコーヒー本店：茨城県ひたちなか市共栄町にある。JR 常磐線 勝田駅から歩いて１０分。
Best of Panamaの超高級ゲイシャコーヒーの生の原料コーヒー豆をサザコーヒーロースター工場でブレンドするサザコーヒー代表 鈴木太郎（2024年）
福ブレンド 焙煎
毎年サザコーヒー全店で年末年始に販売を行う、ゲイシャをふんだんに使用した超豪華なコーヒー「福ブレンド」の焙煎を11月9日（日）12時から行う。
今年は15名予約者限定で福ブレンドの焙煎に参加できるイベントを開催。参加者は焙煎したての福ブレンドをテイスティングできる。
予約はこちら(https://coubic.com/coffee_seminar/3764741)
サザコーヒーの福ブレンドをサザコーヒー本店にあるプロバット１００ポンド釜で焙煎します。
福ブレンド・発売開始は１２月１９日予定
サザコーヒーの「福ブレンド」は、主に年末年始に限定販売される縁起の良いブレンドコーヒーです。過去には世界最高値のコーヒー豆である「パナマ・ゲイシャ」をはじめとする高級豆をブレンドした特別なコーヒーとして発売されました。毎年中身が変わり、高級コーヒー豆を惜しみなく使用している点が特徴。
■サザコーヒーKITTE丸の内店
日本一のゲイシャ飲み比べ
コロンビアのサザコーヒー農園ゲイシャ焙煎と試飲体験
【サブ店舗】サザコーヒーKITTE丸の内店：J R東京駅丸の内南改札から徒歩２分（東京都千代田区丸の内JPタワー 1F）
サザ農園でコーヒーを選別する飯高バリスタ（左）と焙煎職人の黒澤順一（右）
飯高バリスタのオーダー焙煎コーヒーの販売
サザコーヒーがコロンビアで運営するサザ農園で栽培したゲイシャの「飯高バリスタ仕様」で焙煎するコーヒーを2日間限定2000円で販売する。
店内で焙煎しコーヒーを抽出し提供。自宅でも楽しめるよう持ち帰り用の豆付き。
焙煎度合いは深煎りと中深煎りから選べる。
8日（土）はサザコーヒーの黒澤焙煎職人が焙煎を行う。
■つくばコーヒーフェスティバル
日本一のゲイシャ飲み比べ
２人の日本一優勝バリスタのイベント (11/９)
つくばコーヒーフェスティバルが行われるつくばセンター広場（つくばエクスプレスつくば駅より徒歩3分）まですぐのサザコーヒーつくば駅前店（BiViつくば１階）
11月8日（土）・9日（日）
つくばコーヒーフェスティバルに出店
超おめでとう エスメラルダゲイシャまつりと同期間中、つくばセンター広場（茨城県つくば市吾妻1-10-1）ではコーヒーフェスティバルが開催されサザコーヒーも出店する。コーヒーフェスティバルでも同じメニューをテイクアウトスタイルで提供する。カップオン、コーヒー豆も購入可能。
9日（日）は、本間バリスタと飯高バリスタが抽出を行う。
パナマのオークション パナマ エスメラルダ農園について
わずか20年で価格1万5000倍。パナマの小さなオークションが、世界を席巻する舞台へと成長した。
「Best of Panama」 Hacienda La Esmeralda
2000年頃、通常コーヒーの相場価格は1キロ2ドルぐらいで、パナマで優勝しても10ドル前後だった。 だが2004年、エスメラルダ農園が提出したゲイシャ品種の登場で流れが変わる。その香りと甘さ、とりわけエスメラルダ農園の一杯は、世界を虜にし価格は40ドル、100ドル、750ドルと上昇し、2019年には2000ドルを突破。2023年には1万ドル、そして2025年にはエスメラルダ農園が品評会史上最高得点で3万ドルを超えた。（約1キロ 500万円、オークションでは２０キロで 9000万円）
サザコーヒーは高騰のあまり、オークションで世界一コーヒーの落札を初めてあきらめた。
もはや日本人が手が届かない存在になったパナマゲイシャ「エスメラルダ農園」時代の象徴だ。
サザコーヒーがエスメラルダ パナマゲイシャに恋をした
コーヒーで人生が変わる瞬間がある。サザコーヒー鈴木太郎の“恋のはじまり
2007年、鈴木太郎はエチオピア・モカの取引を通じてパナマゲイシャの噂を聞いた。エスメラルダ農園のレイチェルとダニエル・ピーターソンから手渡しでサンプルを受け取り、自ら焙煎したコーヒーを口にした瞬間、衝撃が走った。香り、甘さ、透明感――まさに恋に落ちた味だった。
2009年以降、サザコーヒーは世界一のロットを連続落札。以来十年以上、ベスト・オブ・パナマのコーヒー審査員を務めている。さらにコロンビアの自社農園でも恋した味を追い続け、ゲイシャを育てている。パナマ・ゲイシャ・エスメラルダ農園は、サザコーヒーにとって永遠の恋人だ。
Best of Panama 2025のコーヒーは落札する事は出来なかったが、プライベートオークションの超おいしいコーヒーを落札する事ができた。ぜひみなさん、超おめでとう エスメラルダゲイシャまつり開催店舗にお越しください。
Best of Panama 2025で三冠を達成したエスメラルダ農園 ピーターソンファミリー
【超おめでとう エスメラルダゲイシャまつり】イベント開催概要
日 時：2025年11月8日（土）・9日（日）
場 所：【11月8日（土）バリスタ】サザコーヒー本店
（茨城県ひたちなか市共栄町8-18）
【11月9日（日）バリスタ】つくばコーヒーフェスティバル
（つくばセンター広場）
【11月8日&9日 コーヒー焙煎】サザコーヒーKITTE丸の内店
（東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワーKITTE 1F）