◤ pato ◢ 最高ブランディング責任者にRちゃんが就任！

株式会社キネカ

株式会社キネカ（本社：東京都港区、代表取締役社長：平塚 満）が運営するエンタメマッチングサービス「pato（パト）」は2025年11月1日(土)より、実業家・YouTuberとして活躍する【Rちゃん】がpatoのCBO ( 最高ブランディング責任者 / Chief Branding Officer ) に就任しましたことをお知らせいたします。

実業家 / 人気YouTuber「Rちゃん」が、pato最高ブランディング責任者に就任！

今回の就任により、Rちゃんの持つ高い発信力とリアルな視点を取り入れ、ブランドの新しい方向性を打ち出してまいります。

Rちゃんは実業家・YouTuberとして、飾らない言葉と等身大の生き方で多くのファンに支持されてきました。

その一貫したメッセージ性と影響力は、「自分らしさを大切にする」patoのブランド哲学と深く共鳴しています。

patoでは、RちゃんがCBOとして、ブランド戦略・クリエイティブディレクション・キャスト体験設計など多方面から携わり、「キャストが自信を持って輝ける環境づくり」をリードしてまいります。

今後は、彼女の美意識と価値観を活かしながら、pato全体のトーンやビジュアル、発信に新しい風を吹き込む予定です。

2025年11月1日(土)より、サービスLPのクリエイティブを一新し、今後もRちゃんとのコラボ・プロデュース企画をpato内で順次スタートいたします。patoは、Rちゃんとともに新たな世界観を発信してまいります。

【 CBOの「Rちゃん」からのコメント 】

patoCBO Rちゃん

次時代の働き方の選択肢の一つとして、キャストの皆様や今後キャストになる皆様に恥じないようにpatoのCBOとして頑張っていきます。patoで頑張る女の子たちの救いになれるような存在になりたいし、patoをもっともっと良くしていきたいなと思ってます。

頑張ってる子は応援したい！

稼ぎなさい！いまのうちに！ ️

● YouTube：https://www.youtube.com/@rchaaaan

● Instagram：https://www.instagram.com/riuakari

● X (旧Twitter)：https://twitter.com/akriiiii4

【 patoについて 】

エンタメマッチングサービス「pato」

エンターテイナーとエンターテイナーに仕事依頼したい人との特化型マッチングプラッグフォームです。

2017年6月のリリース以降、TVや雑誌のメディアでも話題となり、35万回以上のマッチングを達成。

シェアリングエコノミーの力でエンタメ産業を変革し、スキルや得意を持つキャストの新たな収益源となるエンタメ文化を創出し、生活者の"いつものシーンを非日常に"彩ることで、日本を元気にするサービスを目指していきます。

● pato公式サイト：https://pato.today/u/guest

(https://pato.today/u/guest) ● patopicks：https://pato.today/news/

(https://pato.today/news/) ● キャスト登録希望の方はこちら：https://pato.today/u/cast

patoではタイアップやコラボをしていただける企業様を募集しております。

今後も、patoならではの企画立ち上げやリアルイベントとの提携を推進しております。

具体的なコラボ内容のご相談に関しましては、下記よりお気軽にお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞ pr@kineca.jp

【 会社概要 】

商号 ：株式会社キネカ

代表者 ：代表取締役 平塚満

所在地 ：東京都港区六本木4-8-7

URL ：https://kineca.jp/