東京・府中発 ギターロックバンド kobore対バン企画kobore pre.『FULLTEN』を東名阪にて開催決定！

日本コロムビア株式会社

東京・府中発ギターロックバンドkoboreが、毎公演ゲストを迎えて行う対バン企画『FULLTEN』を2026年3月に東名阪にて開催することを発表した。

約1年半ぶりの開催となる今回は、名古屋DIAMOND HALLを皮切りに大阪BIGCAT、恵比寿LIQUIDROOMと東名阪を巡る。

気になる対バンゲストは後日発表となるので、こちらも発表にも期待だ。

開催発表に伴い、OCHIKOBORE会員最速チケット先行予約の受付がスタート。

この機会にぜひ奮ってご応募しよう。

結成10周年イヤーとなるkoboreのこれまで培ってきたライブ力、対バン企画『FULLTEN』ならではの化学反応と熱気をぜひ会場で体感して欲しい。

周年を記念したデジタルベストアルバムをリリースすることも決定してるkobore。

こちらの収録曲を決める楽曲リクエスト投票が11月3日(月)23:59まで受付となっているので、こちらもお見逃しなく。

＜公演概要＞

kobore pre.『FULLTEN』

2026年3月19日(木) 名古屋 DIAMOND HALL

open 18:00 / start 19:00

Guest：to be announced...

2026年3月22日(日) 大阪 BIG CAT

open 16:30 / start 17:30

Guest：to be announced...

2026年3月27日(金) 恵比寿 LIQUIDROOM

open 18:00 / start 19:00

Guest：to be announced...

ticket \4,500(税込)

■OCHIKOBORE会員最速先行

受付期間：11月1日(土)20:00～11月9日(日)23:59

URL： https://kobore.jp/feature/fullten2603-ticket

＜kobore10周年特設サイト＞

URL： https://columbia.jp/kobore/

＜ミュージックビデオ＞

「リボーン」ミュージックビデオ

https://youtu.be/ZNOBc0OKTwk

「36.5」 (kobore x 映画「ココでのはなし」 Short Lyrics Video)

https://youtu.be/DrS5KqvHFgM

「ドーナツ」ミュージックビデオ

https://youtu.be/Y4Fba_u_3S0

「パーフェクトブルー」ミュージックビデオ

https://youtu.be/l1GC1GvfIpM

「STRAIGHT SONG」ミュージックビデオ

https://youtu.be/wWE6cXgjW8U

＜ライブ映像＞

テレキャスター(LIVE) -『kobore one man 2023「この夜を抱きしめてツアー」at Zepp Shinjuku,2023.07.08』

https://youtu.be/yjPsiUbLunc

この夜を抱きしめて(LIVE) -『kobore one man 2023「この夜を抱きしめてツアー」at Zepp Shinjuku,2023.07.08』

https://youtu.be/0SzZrFt4058

＜ディスコグラフィ＞

2025.10.29 (Wed) Digital Release

「夜に焦がれて」

配信URL： https://kobore.lnk.to/yorunikogarete

2024.11.27(水) Release

5th Album「FLARE」

初回限定生産盤【CD+メンバーイラストトレカ(全5種ランダム)+バンドロゴ3Dラバーフィギュア】：COCP-42398 / 税込\5,500

通常盤：COCP-42395 / 税込\3,300

<収録曲>

1. 熱狂2. エール！3. Don’t cry anymore 4. ためいき5. ドーナツ6. スウィートドリーム7. BABY 8. メリーゴーランド

9. パノラマガール10. KIDS 11. パーフェクトブルー 12. STRAIGHT SONG 13. 突然閃光少年少女

14. 36.5 ※映画「ココでのはなし」主題歌15. リボーン16. 愛が足りない ※CDのみ収録

配信URL： https://kobore.lnk.to/FLARE

■Profile

2015年結成。

2016年にリリースした demo CD『ヨルノカタスミ』をきっかけに、2017年ビクターロック祭りにO.A出演を果たすなど注目を集める中、同年2017年9月に1st mini album『アケユクヨル ニ』をリリース、全国31ヶ所のツアーを行う。その後、休む事なくライブと音源制作を重ね2018年3月にはシングル 『アフレル』をリリース、全国12ヶ所のツアーを行う。そのわずか2ヶ月後の5月には2nd mini album『ヨル ヲ ムカエニ』を リリース、タワレコ メンに選出される。

リリースツアーは全国53ヶ所にも及ぶロングツアーを行った。2019年1月にはキャリア初となるフルアルバム『零になって』をリリース、全国22ヶ所のツアーを行う。

「ROCK IN JAPAN」「 MONSTER baSH」「MURO FESTIVAL」「FREEDOM NAGOYA」など数々の大型フェスに出 演が決まる中、息をもつかせぬスピードで新作となる 1st EP『音楽の行方』のリリース、全国ツアー「ダイヤモンドTOUR2019」を開催し、年末にはFM802「RADIO CRAZY 2019」にも出演。 2020年8月に2nd album『風景になって』でメジャーデビューし、全国35ヵ所をまわるツアーを 開催。2021年2~3月で全国8箇所をまわるワンマンツアー「kobore HARU ICHIBAN TOUR 2021」、 6月~7月で9箇所をまわる対バンツアー「FULLTEN TOUR 2021」、9月~11月で23箇所をまわる「koboreワンマンツアー2021「ZERO RANGE TOUR」」を開催。2022年3月に3rd album『Purple』をリリースし、全国29ヵ所をまわる「VIOLET TOUR 2022」を開催。

10月に は、koboreとしての初のアニメタイアップ曲となる、フジテレビ系TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」のエ ンディング主題歌『STRAWBERRY』をリリースし。同月に全国7ヵ所をまわる対バンツアー「HOWLING TOUR 2022」を開催。2023年3月に4th album『HUG』をリリースし、同年5月に全国19箇所をまわる「kobore one man 2023「この 夜を抱きしめてツアー」を開催。 同年8~12月の5ヶ月に渡り、3年ぶりの対バン企画「FULLTEN」を地元・府中Flightにて開催。

2024年2~3月にかけて「FULLTEN」を東名阪福、7月には金沢・仙台・札幌で開催。 さらに、同企画を10~11月に東名阪で開催。

同年に11月27日に5th album『FLARE』をリリースし、対バン12箇所、ワンマン9箇所、計21箇所をまわる「全国ツアー「FLARE TOUR 2025」の開催。2025年結成10周年を迎え、地元である府中の森芸術劇場にて初となるホール公演の開催を発表し、チケットはSOLD OUTし、大盛況に終わった。

2026年3月には約1年半ぶりとなる自主対バン企画kobore pre.『FULLTEN』の開催を東名阪にて発表。類まれなスピード感で急成長を続けるkoboreからまだ目が離せない。

＜Information＞

Official HP / 有料コンテンツ「OCHIKOBORE」： http://kobore.jp

コロムビア特設サイト： https://columbia.jp/kobore/

X： https://twitter.com/kobore_official

Instagram： https://www.instagram.com/kobore_official/

YouTubeオフィシャルチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UCC2aDE1uZAzG4mcYYWORfNA