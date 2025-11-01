AIMが新ブランド正式ローンチ｜動画編集スクールからライフスタイル支援へ。初期募集250名、50社以上の企業登録も。

株式会社All in Motions

株式会社All in Motions（本社：東京都港区、代表取締役：鴻池溜佑）は、2025年11月より、動画編集スクール「AIM Creators College」のブランド刷新と新サービスの正式ローンチを開始します。



10月のテスト運用で、AIMコミュニティーには募集定員の2.5倍となる250名の応募が殺到。

企業登録もすでに50社を突破し、スキルと仕事が循環する“挑戦のホーム”としての存在感を強めています。

■ 背景：「教育」から「人生伴走」へ

2020年の創業以来、AIMは「結果にコミットする教育」を掲げ、延べ1500名以上のフリーランス・副業希望者の育成を行ってきました。



しかし、単発のスキル習得ではなく、人生全体における成長・挑戦・持続的なキャリア支援が求められる中、「挑戦が日常になる」というブランド哲学のもと、大幅な事業構造の刷新を進めてきました。

■ 新体制での提供サービス（2025年11月より）

新ブランドでは、以下のように6種のスクール＋オンラインコミュニティを展開。段階的なキャリア・スキルアップと継続的な挑戦機会を提供します。

- AIM動画編集ファーストステップコース（未経験→初案件獲得）- AIM動画編集プロフェッショナルコース（編集スキル強化・プロ案件対応力）- AIM案件獲得ベーシックコース（営業・単価UP）- AIMコミットコース（編集×営業のフルパッケージ）- AIM INSTA COLLEGE（SNS運用代行での収益化支援）- AIMコミュニティー（全サービスの中心に位置する、挑戦のホーム）

※12月には「AIM動画編集スピードアップコース」も開講予定。

■ AIMコミュニティー：応募2.5倍超、企業登録50社突破

AIMブランドの中心に据えられるオンラインコミュニティ「AIMコミュニティー」には、テスト運用段階（10月）で定員100名に対して250名を超える応募があり、厳選の上まずは100名が加入。



すでに50社以上の企業が登録・連携し、案件循環型の仕組みが機能し始めています。

■ ブランド哲学：「全力で挑み、心躍る毎日を。」

AIMは今後、「AIMスクールズ」「AIMワークス」「AIMマネー」「AIMウェルネス」「AIMファン」の5領域とコミュニティを有機的に接続させながら、学びと実践が循環する“ライフスタイル支援型ブランド”として展開していきます。

代表コメント（鴻池 溜佑）

「“挑戦は特別なことじゃない”。AIMは、誰もが“こう生きたい”を実現できる社会を目指して、教育・仕事・遊び、すべてをひとつの環境で支援していきます。」

今後の展望

12月には新コース「AIM動画編集スピードアップコース」をリリース予定。さらにコミュニティーも２次募集、3次募集と規模を拡大していきます。 “生涯の成功のパートナー”として、個人のライフオーナーシップを支える多角的なブランド展開を加速していきます。

会社概要

- 会社名：株式会社 All in Motions- 代表者：鴻池 溜佑- 設立：2020年- 所在地：東京都港区- 事業内容：教育事業、キャリア支援、コミュニティ運営- 公式サイト：https://allinmotions.co.jp/