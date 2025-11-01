【西武園ゆうえんち】『アイドルマスター SideM』の豪華声優陣が西武園ゆうえんちに登場！レトローズ　スペシャルパーティ　DAY1

株式会社 横浜八景島

西武園ゆうえんち（所在地：埼玉県所沢市、総支配人：西田 知宏）は、「アイドルマスター SideM レトローズパーティ」にて、『アイドルマスター SideM』の豪華声優陣を招いたトークショーイベント「レトローズ スペシャルパーティ DAY１」を１１月１日（土）に実施いたしました。

今回は、『アイドルマスター SideM』の豪華声優陣、矢野奨吾さん(岡村直央 役)、古畑恵介さん(橘志狼 役)、寺島惇太さん（大河タケル 役）、濱野大輝さん（円城寺道流 役）を招き、西武園ゆうえんちのレッツゴー！レオランドにて、約４００人のファンを前にトークショーイベント「レトローズ スペシャルパーティ DAY１」を実施いたしました！

「レトローズ スペシャルパーティ ＤＡＹ１」では、西武園ゆうえんちの素敵なグッズを賭けて、豪華声優陣の皆さまが、さまざまな企画に挑戦しました！

昭和のおもちゃを使った８つのお題がランダムで決まる「レトローズルーレット」や、西武園ゆうえんちならではの企画「メロディペット競争」など、ファンの人たちの大歓声で会場の盛り上がりは最高潮に達しました！

本日、一番多くのポイントを獲得し、優勝を果たした寺島惇太さん（大河タケル 役）には、西武園ゆうえんちの思い出グッズ「ナリキリカチューシャ」と「ナリキリパスケース」が送られました！

「メロディペット競争」では、予め決められたコースを誰が一番早く回れるか 競争を行い、出演者たちの普段見れない姿に会場のファンも終始賑わいを見せました。

本日、開催初日を迎える「西武園ゆうえんち」×「アイドルマスター SideM」のコラボイベント「アイドルマスター SideM レトローズパーティ」は１１月３０日（日）までお楽しみいただけます！

◇「アイドルマスター SideM」の豪華声優陣たちによる「レトローズ スペシャルパーティ」は イベント期間中の１１月８日（土）、１１月２３日（日）も開催いたします！

※トークショーイベントへの参加は別途、西武園ゆうえんち１日レヂャー切符等が必要となります。

尚、ご入園は１６：００までにお願いいたします。

※当日、西武園ゆうえんちは１０：００～の営業となります。

※雨天決行、荒天中止

