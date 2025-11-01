ARMS会計株式会社のグループである太田昌明公認会計士事務所が中小企業庁の「経営革新等支援機関」に認定｜資金繰り・補助金・事業承継など経営課題の解決を総合支援

ARMS会計株式会社

ARMS会計株式会社(https://arms-kaikei.co.jp/)が提携する太田昌明公認会計士事務所は、2025年10月28日付で、中小企業庁より「認定経営革新等支援機関(https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertifiedRecordView?id=a0DJ4000009Y6hFMAS)（以下「認定支援機関」）」としての認定を取得しました。これを機に、会計・税務の枠を超え、資金繰り改善・補助金申請・M&A・事業承継など、成長段階に応じた実践的な経営支援体制を一層強化いたします。

認定取得の背景と意義

中小企業を取り巻く経営環境の変化

近年、中小企業をめぐる事業環境は、資金調達の難化、収益モデルの変革、事業承継／M&Aの増加といった複数の経営課題が複雑化しています。ARMS会計では、こうした変化に対応すべく、専門的な支援体制の構築を進めてまいりました。

その一環として、認定支援機関の取得を目指し、必要な体制・実績・体制整備を整えてまいりました。

認定支援機関としての取得内容と対象領域

ARMS会計の提携する太田昌明公認会計士事務所は、2025年10月28日付で中小企業庁より「認定経営革新等支援機関」として認定を受けました。これにより、以下のような支援がより実践的に可能となります。

- 事業計画策定支援：成長戦略や収益モデルの設計・実行支援- 資金繰り／財務改善：キャッシュフロー改善、資本政策助言- 補助金申請支援：制度選定から申請書作成相談まで一括サポート- M&A・事業承継支援：後継者対策、グループ再編、企業承継スキーム助言- 小規模事業者向け経営改善支援：経営革新、小口資金・補助制度の活用

これまで会計・税務に関するワンストップサービスを提供してきた当社が、さらに高度化・拡張した支援領域を展開してまいります。

代表メッセージ

代表の太田昌明は、上場企業での財務責任者経験を持ち、会計・税務の視点から企業の課題を「戦略⇔実行」に結び付けるワンストップ支援を強みとしています。

「今後は、単なる税務相談の枠を超えて、経営者様と伴走しながら『成長の道筋』を描き、実践的に支援してまいります。特に、資金繰り改善や補助金の活用、事業承継・M&Aなどの分野で、これまで以上に価値を提供できる体制を整えております」とコメントしています。

今後の展開と支援体制

認定取得を機に、ARMS会計では、以下の支援強化を進めます。

- 成長段階別のパッケージ化：創業期・成長期・成熟期それぞれに応じた支援プランの提供- 補助金最新動向のキャッチアップ：経営革新、ものづくり補助金等の情報提供と申請助言- M&A・事業承継：専門コンサルティング、法務・税務の連携支援- 地域貢献・経営者教育活動：税務相談、セミナー、地域団体との協働による中小企業支援の推進

このように、ARMS会計は「専門機関としての責務を果たし、中小企業の持続的発展に貢献する」という理念を、認定取得を契機にさらに明確にしております。

会社概要 & お問い合わせ

会社名：ARMS会計株式会社(https://arms-kaikei.co.jp/)

グループ事務所：太田昌明公認会計士事務所・太田昌明税理士事務所(https://arms-kaikei.co.jp/)

代表者：太田昌明

所在地：東京都中央区

サービス内容：会計・税務顧問、IPO支援、経営支援、資金繰り改善コンサルティング、補助金申請支援、M&A・事業承継支援 他

本件に関するお問い合わせ先：

URL： https://arms-kaikei.co.jp(https://arms-kaikei.co.jp/)