プロサッカー選手・宮市亮さんとアンバサダー契約を締結
2025年11月1日
ハウスクラフト株式会社（本社：三重県三重郡菰野町、代表取締役社長：遠藤真二）は、このたびプロサッカー選手の宮市亮さんとアンバサダー契約を締結いたしました。
ハウスクラフト×宮市亮パートナーシップ対談Youtube動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NNOHCjtF_28 ]
■背景と目的
ハウスクラフトは、「家づくりを通じて家族の幸せな未来をつくる」という使命のもと、三重県を拠点に東海3県でデザイン性の高さに定評のある注文住宅事業を中心に、多角的に事業を展開。おかげさまで15期連続増収を継続しております。
このたび契約を結んだプロサッカー選手の宮市亮さんは、世界を舞台に挑戦し続ける姿勢と、家族や地元への想いを大切にする人柄で多くの人々から支持されています。
その人の心を熱くし、魅了するプレースタイルや生き方は、私たちハウスクラフトが大切にしてきた “想いを形にする”、そして “結婚式を超える感動の家づくり” という姿勢と深く共鳴しています。
■今後の取り組み
今後は、宮市さんがハウスクラフトとともに考える家づくりや、暮らしに込めた想いをSNSや動画を通じて発信してまいります。
また、ハウスクラフトとの家づくりや、イベント企画・スポーツ企画を通じて、サッカーやスポーツの楽しさを伝えていくと同時に、社会・地域貢献活動を一緒に行ってまいります。
■宮市亮さん コメント
家を建てるというのは、その家族にとって大きな決断です。
今回、自分たちの想いを大切にしながら、丁寧に寄り添ってくれるハウスクラフトさんと一緒に家づくりができることをとても嬉しく思います。
このプロジェクトを通して、家づくりの楽しさや、家族との時間の大切さ、サッカーやスポーツの素晴らしさを多くの方に伝えられたらと思っています。
■代表取締役社長 遠藤真二 コメント
宮市さんは、挑戦を恐れず前に進み続ける姿勢と、家族や地域を大切にする温かい想いを併せ持つ方です。
その生き方は、私たちの「家づくりを通じて家族の幸せな未来をつくる」という使命と重なります。
一緒に創り上げていく様々なプロジェクトを通して、多くの方にハウスクラフトの“想いをカタチにする”家づくりの魅力を伝えていければと思います。
■宮市亮さんプロフィール
愛知県名古屋市出身。アーセナルFC（イングランド）、FCザンクトパウリ（ドイツ）など
海外クラブを経て、現在は横浜F・マリノス所属。日本代表としても活躍。圧倒的なスピードと誠実
な人柄で多くのファンに愛されるプロサッカー選手。
■会社概要
会社名：ハウスクラフト株式会社
所在地：三重県三重郡菰野町福村795-1
代表者：代表取締役社長 遠藤真二
事業内容：「人生を変える、感動を創ろう」日本一愛される企業を目指して、住宅事業を中心に、インテリア、ブライダル、飲食、美容など多角的に事業展開。
URL：https://www.house-craft.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ハウスクラフト株式会社 広報担当
TEL：0120-542-005
MAIL：press@house-craft.jp