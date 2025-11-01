【HAKODATE海峡の風】キャンドルナイト開催

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 HAKODATE 海峡の風（北海道函館市湯川町1-18-15/執行役員 総支配人 池田 恭太）は全56室、全部屋60平方メートル 以上のお部屋で皆様をお出迎え致しております。

当ホテルでは、2025年10月31日(金)、11月1日(土)、11月8日(土)、11月15日(土)の4日間で

キャンドルナイトを開催。(※雨天・荒天の際は中止になる場合もございます)

初日、10月31日(金)開催の様子をお届けします。

イベントのハイライト

初日は天候にも恵まれ、無事開催をすることができました。

1階売店の窓ガラスのパネル越しに約80本の従業員の手作りのキャンドルが、歴史ある銘庭 松岡庭園を照らし出しました。

色とりどりの従業員手作りキャンドル窓ガラスパネル越しのながめ

昨日は庭園側の椅子に座り談笑するお客様、足を止めて写真を撮影されているお客様が多く見受けられました。HAKODATE海峡の風にご宿泊される皆さまの思い出に残るひとときになるように、今後も定期的にイベントを開催していきます。

開催日程

宿泊者様へのラウンジサービスも提供中[表: https://prtimes.jp/data/corp/19483/table/1728_1_2c5512f1844dca8ce95d6a3732c98a8e.jpg?v=202511020457 ]

(※雨天・荒天の際は中止になる場合もございます)

■公式ホームページ（https://hakodate-uminokaze.com/ ）

■公式Instagram（https://www.instagram.com/umino_kaze/ ）