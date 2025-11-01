京都五花街「宮川町歌舞練場 三ツ輪座 杮落し公演」にて、記念の工芸菓子「慶翔」を特別展示中です。

株式会社 鶴屋吉信宮川町歌舞練場 三ツ輪座 杮落し公演 工芸菓子「慶翔」

菓子製造販売の株式会社 鶴屋吉信（つるやよしのぶ）（本社：京都市上京区、代表取締役社長：稲田慎一郎）では、宮川町歌舞練場 三ツ輪座にて開催の「宮川町歌舞練場 三ツ輪座 杮落し公演」を記念した工芸菓子「慶翔（けいしょう）」を、公演期間の2025年11月1日(土)～9日(日)の間、歌舞練場1階にて特別展示させていただいております。

京都五花街のひとつ『宮川町』。

芸舞妓の皆様が四季折々を彩ってこられました「宮川町歌舞練場」は2022年より建替え工事を行われ、３年の期間を経て2025年5月に竣工、その舞台は新しく「三ツ輪座」と命名されました。このたびの杮落し公演を記念したこちらの工芸菓子は、鶴屋吉信の京菓子職人が大小さまざまな牡丹の花、青々とした松葉などを和菓子の素材でつくりあげたものです。

まるで生け花のように、大胆にお花をあしらいました花車。大小様々な牡丹の花、青々とした松葉などすべてお菓子でできております。鶴屋吉信の和菓子職人が数カ月をかけ、このおめでたい公演のために特別にお作りいたしました力作です。花びらのやわらかさや活き活きとした表情をあらわす、繊細な技をぜひ、目の前でご高覧いただけますと幸いに存じます。



会場ではお菓子の販売もございますので、公演とあわせてどうぞお立ち寄りくださいますと幸いです。

展示概要

催事：宮川町歌舞練場三ツ輪座 杮落とし公演

日程：2025年11月1日(土)～9日(日)



会場：宮川町歌舞練場三ツ輪座

京都府京都市東山区宮川筋4丁目

Google Maps(https://maps.app.goo.gl/CJnLfvnqAt4Pqgnx7)

展示：1階正面玄関入ってすぐ 売店：2階



※11/5は休演日

※公演の詳細は宮川町公式ホームページをご覧ください

■宮川町歌舞練場 三ツ輪座杮落し公演 公式ホームページ

https://www.miyagawacho.jp/kokeraotoshi/

「工芸菓子」とは

和菓子づくりに使う砂糖や寒梅粉（餅米の粉）などを駆使し、花鳥風月や季節の情景を美しくつくりあげる伝統工芸が「工芸菓子」です。その歴史は江戸時代の大奥で鑑賞された「献上菓子」からはじまったともいわれ、菓子技術の発展とともに様々な作品がこんにちまで生み出されてきました。代々受け継がれてきた伝統の技術の一端をぜひこの機会にご覧ください。

色づけた生地を薄く伸ばしてくり抜き、木型で形をつけます葉っぱや花びらを一枚一枚組み立てて自然の美を表現します

京都西陣の鶴屋吉信本店では１年を通して、季節折々の工芸菓子を本店正面ショーウィンドーで展示しております。こちらもぜひ足をお運びいただけますと幸いです。

本店ショーウィンドー現在展示中：紅葉の工芸菓子初夏：紫陽花の工芸菓子春：桜の工芸菓子株式会社 鶴屋吉信

1803年(享和3年)京都・西陣で初代鶴屋伊兵衛により創業。220余年の歴史を刻む、京都の老舗京菓子司です。「ヨキモノを創る」を家訓とし伝統の技を守りながら、現代の感覚をとりいれた新しい和菓子やカフェを考案。各種コラボレーション企画にも取り組む等、歴史ある京菓子の魅力のすそ野を広げてゆくとともに、和菓子の新たな価値を日々追求しています。



■会社概要

社 名：株式会社鶴屋吉信

代表者：代表取締役社長 稲田慎一郎

所在地：〒602-8434 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町340-1

創 業：享和3年（1803年）



Google Maps https://maps.app.goo.gl/4ynrW8MZYirtkoCp9

公式サイト：https://www.tsuruyayoshinobu.jp/

