【5名にプレゼント】ペットとの心温まる”今”を形に。うちの子グッズQoo『似顔絵ブランケット』のPRモニター募集開始！うちの子のクリスマスプレゼントにぴったり。

株式会社PHOTOPRI【10名にプレゼント】ペットとの心温まる”今”を形に。うちの子グッズQoo『似顔絵ブランケット』のPRモニター募集開始！～さらに応募者の中から100名様に20%OFFクーポンが当たるWチャンスも～

株式会社PHOTOPRIが運営する、ペットの写真をプロのデザイナーがオリジナルのうちの子グッズに仕上げるEコマースプラットフォーム「うちの子グッズQoo」( https://uchinoko-goods.jp/ )は、『うちの子似顔絵ブランケット』(https://uchinoko-goods.jp/products/nigaoe-blanket)の魅力と心温まる価値を共に発信してくださるPRモデル（モニター）を、2025年11月1日より募集開始いたします。

単なる「物」ではなく、大切な家族をずっとそばに感じる思い出が詰まった一つのカタチ。

二度と戻らない大切な”今”。その時間を少しでも暖かく、そして見るたびに笑顔がこぼれるような特別なものにしてほしい。そんな願いを込めて『うちの子似顔絵ブランケット』(https://uchinoko-goods.jp/products/nigaoe-blanket)は誕生しました。今回のキャンペーンでは、この想いに共感し、製品の持つストーリーと価値をご自身の言葉で伝えてくださるアンバサダーを募集します。

製品ページ：https://uchinoko-goods.jp/products/nigaoe-blanket

「うちの子グッズQoo」は、写真をただ印刷するサービスではありません。お客様の大切な”うちの子”の写真を、プロのデザイナーが愛情を込めて一点一点デジタルアートに昇華させます。

- プロのデザイナーが手掛ける芸術性：お客様からお預かりしたお写真を、最も人気の「ペイント仕上げ（鮮やかでアーティスティック）」または「ウォーターカラー仕上げ（優しく柔らかな水彩画調）」のアート作品へと描き起こします。- 豊富なカスタマイズ性：うちの子のレイアウトは「スモール」「ラージ」の2種類から選択可能。背景カラーの変更や、うちの子の名前を入れることもでき、完全にオリジナルのデザインを創り上げます。- 安心の「共同制作」体験：ご注文後、印刷に入る前にLINEで完成イメージをお送りします。修正のご希望も承っており、お客様が心から納得できる作品を、まるでデザイナーと”共同制作”するように創り上げていくプロセスを大切にしています。- いつでも一緒、ふわふわの肌触り： 101×76cmの使いやすいサイズ感で、自宅のソファやオフィスでのひざ掛け、お出かけ時のカフェマットなど、様々なシーンで活躍します。■PRモデル（モニター）キャンペーン概要

募集期間：2025年11月1日（土）～ 2025年11月14日（金）

募集人数：5名様

特典：

ご自身のペットの写真で作成した『うちの子似顔絵ブランケット』を1点贈呈。

【Wチャンス】上記に外れた方の中から、さらに抽選で100名様に、当店で使える「20%OFFクーポン」をプレゼント。

応募資格：

ペットを家族の一員として深く愛している方。

Instagramの公開アカウントをお持ちの方（商品発送は日本国内のみ）。

製品到着後、指定期間内に製品の使用感やストーリーをInstagramに投稿していただける方。

応募方法：

- 公式Instagramアカウント（ @uchinokogoods.qoo ）を「フォロー」。- キャンペーン投稿(https://www.instagram.com/p/DLjsP2fP0Vl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWg0dW5zMjJyczJndA==)に「いいね！」。- コメント欄に、うちの子の「絵文字/テキスト」と「 (ツリー)」を投稿。

当選者発表：2025年11月21日（金）までにインスタDMにてご連絡

※当選された方へのみ、公式Instagramアカウントよりダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします。

■「うちの子グッズQoo」について

「うちの子グッズQoo」は、ペットオーナー向けの「ブティック型デジタルアートスタジオ」です。単なるグッズ制作に留まらず、LINEを通じた血の通ったコミュニケーションを通じて、お客様一人ひとりの「うちの子」への愛情を形にすることを使命としています。私たちは、製品を通じてお客様の「未来の後悔」を「現在の喜び」に変えるお手伝いをいたします。

公式サイト：https://uchinoko-goods.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

うちの子グッズQoo 広報担当

公式サイト：https://uchinoko-goods.jp/pages/interview

Email：info@uchinoko-goods.jp

Instagram：https://www.instagram.com/uchinokogoods.qoo/