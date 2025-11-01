中島颯太さん(FANTASTICS)主演、小西詠斗さんとの最強バディで会社の悪事を暴く！ドラマ『御曹司はお忍び清掃員 REVENGE SHOW』「タテドラ」で独占配信決定

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、オリジナルドラマ作品として『御曹司はお忍び清掃員 REVENGE SHOW』(全50話)を2025年11月13日(木)19:00より独占配信いたします。(エピソードは順次公開予定)

主演を務めるのは、FANTASTICSのボーカルとして活躍する一方で、俳優としても映画やドラマに立て続けに出演するなどいま大注目の中島颯太さん！とある会社に潜入して悪事を暴く、頭脳明晰だがマイペースな暴露系配信者・ショウを演じます。

また、ショウと行動をともにし、超優秀で完璧ながらも多くを語らず謎めいた秘書の高橋を演じるのは、舞台「刀剣乱舞」シリーズ(堀川国広役)や「進撃の巨人」-the Musical-(アルミン・アルレルト役)への出演でも話題となった人気若手俳優の小西詠斗さんです。中島さんと小西さんの初タッグによる最強バディに期待が高まります。

何度も起こる裏切りとまさかの展開、そして誰も予測できない衝撃のラストが待っています！ぜひ最後までノンストップでお楽しみください。

■『サツコレ25AW』でコメント映像を解禁！11月3日(月・祝)にも続報解禁予定！

公式サイト :https://tated.tv/revenge-show/

2025年11月1日(土)に北海道立総合体育センター(愛称:北海きたえーる)で開催された北海道最大級のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER』(略称:『サツコレ2025AW』)で、本作品を先行発表しました。会場スクリーンに中島さんと小西さんの姿がサプライズで映し出されると観客からはどよめきと大きな歓声が沸き起こりました。『サツコレ2025AW』限定公開となったお2人のスペシャルコメントのあとに、この日のために特別編集されたティザー映像が流れると会場からは惜しみない拍手が送られ、作品の公開を待ち侘びる声が多く聞かれました。なお、特別版のティザー映像は「タテドラ」ドラマ公式Xでも公開していますのでぜひご覧ください。さらに、11月3日(月・祝)にも情報解禁がありますのでお楽しみに。

特別編集版のティザー映像はこちら: https://x.com/tated_drama/status/1984539107952038376

■あらすじ

登録者数200万人を超える暴露系覆面配信者“Wataridori”として活動するショウ。ある日、年商1兆円を超える日本最大手のエンタメ会社の会長である父親に呼び出された。

「この会社の問題を、秘書の高橋と一緒に解決してほしい。お前の力を貸してくれないか？」

表向きは華やかな業界のトップ企業。だがその裏では、セクハラ、パワハラ、派閥争い、そして闇の人事操作が渦巻いていた。ショウは、清掃員に変装し正体を隠して会社に潜入することに。

「お前はゴミだ」と平然と言い放つ上司。

未来を人質にされるシングルマザー。

組織に取り込まれ、腐っていく人材。

高橋と協力し、次々と明らかになる会社の「ゴミ」を回収しながら、ショウは配信者Wataridoriとして、その闇を暴いていく。

そんな中、病に伏していた会長が亡くなった。残された遺言書には「消えた会社の10億円の行方を2人で追ってほしい」と書かれていて…

父親が残した会社はどうなる？

消えた10億円はいったい？

父親はなぜショウと高橋に会社を託したのか？

リベンジショーが今、始まる。

■作品概要

◇作品名

御曹司はお忍び清掃員 REVENGE SHOW

◇配信開始日時

2025年11月13日(木) 19:00

※エピソードは順次公開予定

◇配信先

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」(全50話)

◇出演者

中島颯太(FANTASTICS)、小西詠斗、高田里穂、飯田基祐、戸田昌宏、やす(ずん)、吉田ウーロン太、竹森千人、すみぽん、山崎心、田米カツヒロ、面高ケンスケ(香呑)、ロングサイズ伊藤(や団)、大和田伸也

◇スタッフ

監督：太田勇(テレビ東京制作)

脚本：金子学

チーフプロデューサー：飛田岳紀

プロデューサー：和田泰宏・宮本亜依瑠

アシスタントプロデューサー：信田枝里

◇公式サイト

https://tated.tv/revenge-show/

■主要キャスト ご紹介

◆主演:中島颯太さん(FANTASTICS)

【プロフィール】

1999年8月18日生まれ、大阪府出身。

2017年開催のオーディション「EXILE Presents VOCAL BATTLE AUDITION5 ～夢を持った若者達へ～」に合格してFANTASTICSへボーカルとして加入し、2018年12月5日にメジャーデビュー。『EXILE B HAPPY』のメンバーとしても活動中。

数々の映画やドラマへの出演に加え、2023年4月には「マクドナルド」のTVCMに初起用されるなど、アーティスト活動のみならず、多方面で活躍の場を広げている。

公式Instagram: https://www.instagram.com/sotanakajima_official/

公式サイト: https://www.ldh.co.jp/management/nakajima/

【コメント】

主演と聞いたときは、もう本当に嬉しかったです！台本を読むと、これまで演じたことのないタイプの役でしたし、観ている人の予想を裏切りながら、スカッと楽しめるストーリーになっていたので、「これを自分が演じられるんだ！」と思うとすごくワクワクしました。この作品は本当に面白いストーリーがスピーディに展開していって何回もどんでん返しがあるので、いろんな表情を見せられると思ってます。一度見始めたらやみつきになって、きっと続きを見るのを止められない作品になると思います。ぜひ全力で楽しんでください！

◆小西詠斗さん

【プロフィール】

2000年1月21日生まれ。広島県出身。

2019年に俳優としてデビュー。ドラマ「どんぶり委員長」「恋せぬふたり」や「タカラのびいどろ」のほか、舞台「刀剣乱舞 維伝 朧の志士たち」堀川国広役、「『進撃の巨人』-the Musical-」アルミン・アルレルト役など、ドラマや舞台を中心に出演してきたほか、情報番組のリポーターを務めるなど幅広く活動。2025年10月13日より放送中のドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」にW主演・濱家宗哉役で出演中。

公式サイト: https://eito-konishi.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/eito.konishi/

【コメント】

縦型ショートドラマへの出演は初めてだったので、緊張感もありつつ楽しみな気持ちで撮影に臨みました。

今回演じるのは大人っぽい雰囲気の役で、自分とかけ離れている役を演じられるのはすごく嬉しいですし、新たな挑戦の機会だとも感じています。視聴者のみなさんには、ぜひショウと高橋のコンビ感や相棒感に注目してほしいです！実はこの2人の関係にはいろんな伏線が張り巡らされているので、ぜひ考察しながら見てみてください。

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh

公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。