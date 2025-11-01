モデル・タレント養成スクールとして業界初！在籍キャストの美容をサポートするKCE大阪校開校11周年！2025年11月11日に高性能最新セルフ脱毛・美顔ケア機器を導入した「美容ルーム」を新設！！

●KCE大阪校 11th Anniversary BIG PROJECT! KCE大阪校に「美容ルーム」誕生！

株式会社Kansai Collection ENTERTAINMENT

関西コレクションエンターテイメント（以下、KCE）は、「関西コレクション」が全面的にプロデュースする、プロを目指すモデル・ダンス育成スクールとして2014年11月11日に開校。2025年11月11日、KCE大阪校は開校11周年を迎えます。

この節目を記念し、在籍キャストのさらなる活躍と成長を支援する新プロジェクトとして、校内に「美容ルーム」を新設いたします。

本施設では、プロ仕様の高性能セルフ脱毛機器および美顔ケア機器を導入。在籍キャストが自らの身体をメンテナンスし、撮影やステージ出演に向けて常に最高のコンディションを整えられるようサポートします。美容やボディケアの重要性が高まるエンターテインメント業界において、KCEはレッスンだけでなく、「内面と外見の両面から輝ける環境づくり」を推進。

日々努力を重ねるキャストたちがより自信を持って表現活動に臨めるよう、サポート体制を強化してまいります。

■ 施設概要

【導入日】 2025年11月11日(火) 11時11分

【設置場所】 KCE大阪校内11階 カフェスペース

【設備内容】 完全個室2室/最新脱毛機器・美顔ケア機器設置

【対象】 アドバンスド以上の在籍キャスト

【利用方法】 在籍キャスト専用マイページにて詳細案内

KCEでは「一生涯無駄にならない知識を提供する」ことを理念に掲げ、レッスン・オーディション・イベント出演など、幅広いステージで挑戦するキャストを支えています。

今回のプロジェクトは、キャスト一人ひとりが自信を持って表現活動に臨めるよう、美容面からのサポート体制強化を目的としています。

KCEは今後も、未来のスターを目指すすべての才能を、多角的にサポートしてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Kansai Collection ENTERTAINMENT

〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目11-1 三共四ツ橋ビル11F

TEL：06-6536-7730 FAX：06-6536-7731

Mail：info@kansaicollection-e.co.jp

※画像データのご要望、ご不明な点など何なりと上記お問合せ先までご連絡ください。