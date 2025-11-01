【「アトリエ」シリーズ】ヴィレッジヴァンガードからコラボグッズ発売決定！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

錬金術をテーマとしたRPG「アトリエ」シリーズとのコラボが決定！

『ライザのアトリエ ～秘密トリロジー～ DX』

『紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～』

『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』

の3作品より、「ライザ」「クラウディア」「リアス」「スレイ」「ユミア」「ルトガー」の6名がグッズ化！ 本コラボのために描き下ろされたミニキャライラストも可愛い～！

是非この機会をお見逃しなく！！

【商品紹介】

■クリアファイル 全6種 各\1,000（税込）

【サイズ】

A4

【素材】

PP

■缶バッジ 全12種 各\600（税込）

【サイズ】

直径5.8cm

【素材】

紙・ブリキ

■アクリルフィギュア 全12種 各\2,200（税込）

【サイズ】

W20cm×H20cm

【素材】

アクリル

■パーカー 全2種 各\11,000（税込）

【サイズ】

M：着丈64.5cm/半胸囲54.5cm/肩幅48.5cm/袖丈59cm

L ：着丈67cm/半胸囲56.5cm/肩幅50 cm/袖丈60.5cm

XL：着丈69cm/半胸囲58.5cm/肩幅51.5cm/袖丈62cm

【素材】

綿100％

■Tシャツ 全2種 \6,000（税込）

【サイズ】

M：着丈68cm/半胸囲50cm/肩幅44cm/袖丈22.5cm

L ：着丈71cm/半胸囲53cm/肩幅46cm/袖丈23.5cm

XL：着丈74cm/半胸囲56cm/肩幅48cm/袖丈24.5cm

【素材】

綿100％

■アクリルキーホルダー 全12種 各\1,400（税込）

【サイズ】

等身：最大W6.4cm×H8.1cm

ミニキャラ：最大W4.9cm×H8cm

【素材】

アクリル

■トートバッグ 全1種 \4,000（税込）

【サイズ】

W33cm×H39cm×D8cm

【素材】

ポリエステル

■ステッカー 全12種 各\600（税込）

【サイズ】

W4.7cm×H7.5cm

【素材】

紙

■ゲーミングマウスパッド 全1種 \3,500（税込）

【サイズ】

W60cm×H35cm

【素材】

ゴム 、ポリエステル

■クリアカード 全12種 各\800（税込）

【サイズ】

W5.4cm×H8.6cm

【素材】

アクリル

■POP風アクリルバッジ 全12種 各\1,400（税込）

【サイズ】

W7.7cm×H5cm

【素材】

アクリル

【受注期間】

2025年11月1日（土）18：00～2025年11月30日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年1月中旬～2026年2月上旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22071/

■『ライザのアトリエ ～秘密トリロジー～ DX』

『ライザのアトリエ』3作品に新規プレイアブルキャラクター、新規シナリオなどを追加した決定版！

公式サイト：https://atelier.games/secretdx/jp/

■『紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～』

かつて災害によって故郷を失った2人の主人公リアスとスレイ。それぞれの大切なものを取り戻すため故郷に戻った二人が出会い、町の復興と災害の真実を求める姿を描く。

公式サイト：https://atelier.games/resleriana_rw/jp/

■『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』

舞台は錬金術が「禁忌」となった世界。主人公のユミアは亡き母の真意と禁じられた錬金術の真実を探るため、滅びた大陸をめぐる旅に出る。

公式サイト：https://atelier.games/yumia/jp/index.html

