女子中高生に人気のインフルエンサーグループ「めるぷち」が新メンバー オーディションを開催～Z世代のカワイイを発信する登竜門～

株式会社VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役社⾧：谷鉄也）が運営する女子小中高生に人気のYouTubeチャンネル「めるぷち」は、新メンバー募集オーディションを2025年11月1日（土）より開催します。

「めるぷち」は「カワイイをスタートしよう！」をコンセプトにYouTubeやTikTokを中心に活動し、中学1年生から高校3年生までの女子中高生25名が在籍する国内最大級のインフルエンサーグループです。2019年の動画投稿開始以降、YouTube総視聴回数は約6.3億回を突破。

2024年の「めるぷち選抜決定戦2024」では、YouTube国内生配信ランキング1位、国内急上昇ランキング2位、LIVE同時接続者5.4万人超を記録し、同世代から高い支持を得ています。

「めるぷち」について

「めるぷち」のメンバーは毎年全国から1,000人以上が応募するオーディションで選出。加入後は「研究生」からスタートし、「昇格試験」や「選抜決定戦」を経て「選抜生」「レギュラー生」へとステップアップしながら、タレント活動の幅を広げていきます。歴代には、Z総研「Z世代が選ぶ2024上半期トレンドランキング」“流行ったTikToker”部門1位の「さくら」、2位の「MINAMI」、4位の「おさき」、『仮面ライダーギーツ』出演の「星乃夢奈」、ABEMA『今日、好きになりました。』参加の「久保田海羽」「瀬乃真帆子」「田中陽菜」「相塲星音」「岩間夕陽」など、次世代をけん引するタレント・インフルエンサーが多数在籍・輩出されています。

歴代メンバーの活躍

これまでのメンバーには、Z総研の調査「Z世代が選ぶ2024上半期トレンドランキング」にて

「流行ったTikToker」部門 第1位 の「さくら」

第2位 の「MINAMI」

第4位 の「おさき」

のほか、ドラマ『仮面ライダーギーツ』出演で女優としても活躍する「星乃夢奈」、

ABEMA『今日、好きになりました。』に出演した「久保田海羽」「瀬乃真帆子」などが名を連ねています。

「めるぷち」は、Z世代タレント・インフルエンサーの登竜門として確固たる地位を築いています

今回、2026年春からの新年度開始に向けて新メンバーを募集します。合格者は「めるぷち」メンバーとして活動いただくとともに、所属タレントとしてVAZが全面的にバックアップします。

「めるぷち新メンバーオーディション2026」開催概要

応募期間は、2025年11月1日（土）18時00分から11月30日（日）23時59分までとなり、「VAZ公式」LINEアカウントからご応募いただけます。

未来の「めるぷち」を担う存在として飛躍していただける方との出会いをお待ちしております。

募集期間

2025年11月1日（土）18時00分～2025年11月30日（日）23時59分

選考フロー

1次審査（書類選考）⇒2～4次審査⇒最終審査

※選考フローは予告なく変更となる場合がございます。

応募条件

・2025年11月時点で小学校4年生～高校1年生の女性の方

・東京都内での活動に参加可能な方

・審査過程において「めるぷち」YouTubeチャンネル、各種SNSまたは他の動画配信サービスへの出演が可能な方

・2次審査以降の審査に参加できる方

・特定の芸能プロダクションに所属していない方

・校則等で芸能活動が禁止されていない方

応募方法

1）URL（https://x.gd/yCCby）またはQRコードから

「VAZ公式」LINEアカウントを友だち追加

2）好きなクリエイターを登録（登録済みの方は次へ）

3）トーク画面に「めるぷちオーディション」と送信

4）返信メッセージ内の「応募する」をタップ

5）応募フォームの必要事項を入力・送信で応募完了

友達追加リンク：https://liff.line.me/2006510995-Qldjm5Ag/landing?follow=%40104lknqx&lp=yaSmMM&liff_id=2006510995-Qldjm5Ag(https://liff.line.me/2006510995-Qldjm5Ag/landing?follow=%40104lknqx&lp=yaSmMM&liff_id=2006510995-Qldjm5Ag)

「めるぷち」について（2025年10月現在）・チャンネル登録者数：41.8万人・総視聴回数：約6.3億回

「カワイイをスタートしよう！」を合言葉に、芸能の夢を抱く女子中高生が集う国内最大級のインフルエンサーグループ。「選抜生」「レギュラー生」「研究生」で構成され、小中学生を対象とするYouTubeチャンネルとして日本トップクラスの登録者数・平均視聴回数を誇ります。

公式アカウント

YouTube

https://www.youtube.com/@melpetite/

TikTok

https://www.tiktok.com/@melpuchipuchi

Instagram

https://www.instagram.com/melpuchipuchigram/

X（旧Twitter）

https://twitter.com/melpetite_tokyo

【会社概要】

会 社 名： 株式会社VAZ

代 表 者： 谷 鉄也

所 在 地： 東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル2F

事業内容： ソーシャルメディアマーケティング事業 プロダクションコンテンツ事業 メディアプラットフォーム事業

URL : https://vaz.co.jp/