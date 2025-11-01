DJとしても活動中のインフルエンサー小宵こなんがFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【こなんといっしょ】をオープン!!!

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、小宵こなんの公式ファンコミュニティ『こなんといっしょ』を10月1日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆ 小宵こなんプロフィール

総フォロワー数200万人超。

B100・W59・H92という圧巻のプロポーションと、気品あるビジュアルで国内外から注目を集める。

その美しさに加え、親しみやすい人柄とユーモアあふれるトークでSNSを中心に熱狂的な支持を獲得。

ブランドコラボやイベントでは高いプロデュース力を発揮し、手がけた企画はいずれも話題に。

現在はDJとしても活動を広げ、音楽とビジュアルを融合した新しい表現で進化を続けている。

日本発・世界基準の新時代ミューズ。

◆ コミュニティ概要

こなん最前列（VIPプラン）

\5,000

3ヶ月：\15,000

12ヶ月：\54,000（10%OFF｜通常\60,000）

こなん組（通常プラン）

\500

3ヶ月：\1,500

12ヶ月：\5,400（10%OFF｜通常\6,000）

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！

◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6618

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ：https://service.fanicon.net/

公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp