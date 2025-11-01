DJとしても活動中のインフルエンサー小宵こなんがFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【こなんといっしょ】をオープン!!!
THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、小宵こなんの公式ファンコミュニティ『こなんといっしょ』を10月1日にオープンしました。
「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。
◆ 小宵こなんプロフィール
総フォロワー数200万人超。
B100・W59・H92という圧巻のプロポーションと、気品あるビジュアルで国内外から注目を集める。
その美しさに加え、親しみやすい人柄とユーモアあふれるトークでSNSを中心に熱狂的な支持を獲得。
ブランドコラボやイベントでは高いプロデュース力を発揮し、手がけた企画はいずれも話題に。
現在はDJとしても活動を広げ、音楽とビジュアルを融合した新しい表現で進化を続けている。
日本発・世界基準の新時代ミューズ。
◆ コミュニティ概要
こなん最前列（VIPプラン）
\5,000
3ヶ月：\15,000
12ヶ月：\54,000（10%OFF｜通常\60,000）
こなん組（通常プラン）
\500
3ヶ月：\1,500
12ヶ月：\5,400（10%OFF｜通常\6,000）
皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！
◆ ダウンロード
アプリ名 ： Fanicon
対応端末 ： iPhone／Android版
提供場所 ： App Store／Google Play
URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6618
■ Fanicon（ファニコン）について
Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。
「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。
公式ページ：https://service.fanicon.net/
公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia
■ THECOO株式会社について
THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。
■ 会社概要
社名：THECOO株式会社
代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人
所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階
設立 ：2014年1月20日
URL ：https://thecoo.co.jp