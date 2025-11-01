¡Öbloome+¡×¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é1¼þÇ¯¡ª´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æº£·î¤Ï3¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥í¥¹ (°Ê²¼¡¢¥¢¥¯¥í¥¹)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öbloome+¡×¡Ê¥Ö¥ëー¥à¥×¥é¥¹¡Ë¤¬¡¢º£·î8Æü¤Ç¥µー¥Ó¥¹³«»Ï1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£BL¤äLGBTQ+¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤ä¤½¤ÎÂ¾Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¿ô¤Ï130¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢º£·î¤ÏÆÈÀê¸«ÊüÂê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò3ºîÉÊ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢1¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3¥¿¥¤¥È¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÆÈÀê¸«ÊüÂê¡ªÃíÌÜ¤Î11·î¿·ºî¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¤Þ¤º1ºîÌÜ¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¸÷¤È°Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤È´õË¾¤¬¸òºø¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¤¤é¤á¤¯·¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡×¡£½ý¤À¤é¤±¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¦êê²Å¤Ë»Ø¤¹°ì¶Ú¤Î¡È¸÷¡É¤Ï¡¢»ëÎÏ¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦ÁÉ°ï¤À¤Ã¤¿¡£¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯ーー¡£¡Ê¢¨11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë～½µ2ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ2ºîÌÜ¤Ï¡¢X¤Î¥ïー¥ë¥É¥È¥ì¥ó¥É¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Öbloome+¡×¤Î¥ªー¥×¥óÅö½é¡¢ÆüËÜ½é¸ø³«¡õÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡ÖJACK&JOKER U STEAL MY HEART¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂê¤Ë¡ª¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡ª¡Ê¢¨11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Î3ºîÌÜ¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö»³²ÏÎá¡×¤Î¥Þー¡¦¥Û¥ï¥¬¥ó´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¿·ºî¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹»þÂå·à¡Ö¾·³²È¤ÎËöÂ©»Ò¡×¡£Éü½²¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈµÁ·»Äï¡É¤Ø¡Ä¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤Æ½õ¤±¹ç¤¦»Ñ¤¬¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡ª¡Ê¢¨11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë～½µ3ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¡Ë
¡ÖJACK&JOKER U STEAL MY HEART -The Special Episode-¡×AMUSE ENTERTAINMENT CO.,LTD.
¡Ö¤¤é¤á¤¯·¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡×(C) Chian (HK) Metaplanet Television Limited
¡Ö¾·³²È¤ÎËöÂ©»Ò¡×(C) Shenzhen Tencent Computer Systems Co., Ltd
1¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢1¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆübloome¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¥Õ¥©¥íー¤Î¾å¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¸«¤¿¤¤¡É¡¢¡È¹¥¤¡É ¤ò¤®¤å¤Ã¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£
¡ú¡Öbloome+¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öbloome+¡×¤Ï¡¢¡È¹¥¤¡É¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢BL¤äLGBTQ¡Ü¡¢¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£Prime Video¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆºòÇ¯11·î8Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏLemino¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤äÏÃÂêºî¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±Ãæ¡ª
¡ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³µÍ×¡ä
Prime Video ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Öbloome+¡×(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/subscription/bloomeplusjp)
¢¨Ëè·î¿ï»þ¹¹¿·
·î³ÛÎÁ¶â¡§660±ß¡¿·î(ÀÇ¹þ)
Lemino¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öbloome+¡×(https://lemino.docomo.ne.jp/channel/2-1-150-8)
¢¨Ëè·î1Æü¹¹¿·
·î³ÛÎÁ¶â¡§660±ß¡¿·î(ÀÇ¹þ)
¡ãºÇ¿·¾ðÊó¡ä
bloome¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È (https://x.com/bloome_OA)
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥í¥¹
Ã´Åö¡§¾¾ËÜ
matsumoto@a-cross.co.jp
TEL¡§03-5367-8806