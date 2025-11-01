『怪獣８号 THE GAME』、メインストーリー５章「次元識別怪獣Ａ号」開幕！新★5キャラクター［抜群のコンビネーション］亜白ミナが伐虎を連れて参戦！

株式会社アカツキゲームス

株式会社アカツキゲームス（本社：東京都品川区、代表取締役：戸塚 佑貴、株式会社アカツキ100％子会社）は、東宝株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松岡 宏泰）、株式会社プロダクション・アイジー（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：和田 丈嗣）との共同プロジェクト『怪獣８号 THE GAME』において、メインストーリー５章「次元識別怪獣Ａ号」の開幕にあわせて、★5キャラクター［抜群のコンビネーション］亜白ミナを実装いたしました｡

◆メインストーリー５章「次元識別怪獣Ａ号」公開！

メインストーリー５章「次元識別怪獣Ａ号」を公開いたしました！

次元門の向こう側に姿を現したのは、巨大な怪獣--次元識別怪獣Ａ号。

その眼から生まれ落ちた“分裂体”がロンドンの街を蹂躙し、カフカたちを襲う。

圧倒的な力を前に苦戦を強いられる一行のもとへ、亜白ミナと伐虎が駆けつける！

一方、日本でも新たな次元怪獣が出現。

その脅威に立ち向かうのは、防衛隊が誇る“最強”の男だった──。

過去の因縁に囚われたサガンの葛藤、そして仲間たちの奮闘が交錯する中、

人類と次元怪獣との決戦はさらに激しさを増していく｡

メインストーリー５章を、ぜひお楽しみください！

■新章イベント開幕！

メインストーリー５章の公開を記念して、新章イベントを開幕いたしました！

メインストーリー５章の進行や、スコアバトルの攻略で、最大で「次元晶を1,500個」獲得できます。

※詳細はゲーム内の「お知らせ」よりご確認ください。

■５章公開記念ログインボーナス開催

開催期間中ログインで、「ピックアップガチャチケット」を最大10枚獲得できます。

※詳細はゲーム内の「お知らせ」よりご確認ください。

◆新登場★5キャラクター［抜群のコンビネーション］亜白ミナ

本アップデートより、★5キャラクター［抜群のコンビネーション］亜白ミナが登場！

本キャラクターは、バトル開始時に伐虎を呼び出し、共に戦うことができます。

さらに必殺技を発動すると「共闘」状態となり、伐虎のアクション後にエクストラ攻撃を繰り出すことができるアタッカーとなっております｡

■新登場★5キャラクター

［抜群のコンビネーション］亜白ミナ(最適武器種：キャノン砲)

■新登場★5武器

T-ディオニュソス(キャノン砲)

■キャラクターPV｜［抜群のコンビネーション］亜白ミナ

https://youtu.be/bMbAslX_8bA

■［抜群のコンビネーション］亜白ミナ キャラクター立ち絵

■キャラストーリー「白きぬくもりに包まれて」解禁！

［抜群のコンビネーション］亜白ミナのキャラストーリーも公開！

戦場での任務のさなか、狙撃ポイントでいつも通り砲撃の態勢に入る亜白ミナ。

その時、目に飛び込んできたのは、ミナの足元でうずくまる傷を負った一匹の子猫だった。

戦場の一幕から穏やかな日常へと続く、彼女と伐虎の温かな物語───。

※ゲーム内で「ストーリー＞キャラクター」から［抜群のコンビネーション］亜白ミナのストーリーを選択することでプレイできます。

■ ゲーム『怪獣８号 THE GAME』概要

・タイトル：怪獣８号 THE GAME

・企画・制作：株式会社アカツキゲームス、東宝株式会社、株式会社プロダクション・アイジー

・開発・運営：株式会社アカツキゲームス

・宣伝協力：東宝株式会社、株式会社プロダクション・アイジー

・配信：株式会社アカツキゲームス

・配信プラットフォーム：App Store、Google Play、Steam(R)

・対応言語：日本語・英語・繁体字中国語・簡体字中国語・韓国語・フランス語

・価格：基本無料（アイテム課金制）

・権利表記：

・ゲーム公式サイト：https://kj8-thegame.com/

・ゲーム公式X：https://x.com/Kj8_TheGame

・ゲーム公式YouTube：https://www.youtube.com/@Kj8-TheGame

・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/kaiju-no-8-the-game/id6742088839

・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.aktsk.games.kaiju_no8_the_game

・Steam(R)：https://store.steampowered.com/app/3393070

■ アニメ『怪獣８号』作品概要

2020年より『少年ジャンプ＋』（集英社）にて連載された松本直也氏による人気漫画を原作としたアニメ『怪獣８号』は、日常的に怪獣が人々を脅かす世界で市民を守るため怪獣を討伐する「日本防衛隊」と、襲い来る怪獣との大迫力のバトルを描いています。原作コミックス（全16巻）は国内累計発行部数1,900万部を突破している（2025年9月4日現在）。

2024年4月～6月に放送されたアニメ第1期は、主要な動画配信サービスにおいて国内デイリーランキングで1位を獲得するなど高い人気を獲得しました。また、2025年3月28日から第1期総集編／同時上映「保科の休日」が劇場公開、2025年7月～9月にはアニメ第2期が放送され、引き続き世界中から反響を集めています。

・アニメ公式サイト：https://kaiju-no8.net/

・アニメ公式X：https://twitter.com/KaijuNo8_O

■ 会社概要：株式会社アカツキゲームス

アカツキゲームスは「Whyを込めたゲームで世界の人々の感情をつなげる」をミッションに掲げ、日本最高峰の開発力と運営力を兼ね備えた運営ゲーム企業を目指します。

「ドラゴンボールZ ドッカンバトル（配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント）」、「ロマンシング サガ リ・ユニバース（配信：株式会社スクウェア・エニックス）」などのIPゲームで培ってきた運営力に加え、ハイエンドな3Dグラフィックス表現やマルチデバイス開発に挑戦し、誰もが楽しいと思える、より上質なゲーム体験を世界に届けます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97851/table/233_1_d07472e873884dcb924f6bbcaeee435c.jpg?v=202511020428 ]

