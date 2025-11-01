【結婚相談NPO】出会いの信用情報サービス「カスタネット」公益性の高い婚活イベント掲載依頼受付を開始

特定非営利活動法人 結婚相談NPO公益性の高い婚活パーティー・婚活イベントの集客を無料でお手伝いします。

東京都認証特定非営利活動法人 結婚相談NPO（所在地：東京都武蔵野市）が企画・監修を担当し、株式会社ロジナス（所在地：神奈川県逗子市）が開発・運営を担当する出会いの信用情報サービス「カスタネット」は、アプリ内で一番目立つホーム画面にイベント情報を掲載することが可能です。

この度、このホーム画面に公益性の高い事業者様（自治体・観光協会・社会福祉協議会・商工会議所などを想定）が主催する婚活イベントの情報を無料で掲載させていただくべく、掲載依頼の受付を開始致しました。

■せっかくの婚活イベントも参加者がいなければ無意味

結婚相談NPOは過去に様々な婚活イベントを開催いたしましたが、どんなに素晴らしい企画だと自負していても集客には毎回苦労させられました。また、政治家へのロビー活動を通して地方自治体向けの婚活予算増も後押しして参りましたが、現場からはイベントの企画は出来ても実際には参加者が足りず、関係者に参加を促すなど結果が期待できない事例の情報も耳にしてきました。

カスタネットは独身性などまで確認できる「出会いの信用情報サービス」であり、今後も結婚を望む方へ登録を促して参りますので、皆様が開催されます婚活イベントの集客に貢献ができると考えております。

■結婚相談NPOからのご提案（1）名刺交換を許可しませんか？

名刺交換で新たな可能性を掘り起こす

結婚相談NPOとしての長年の経験から、婚活イベント参加者より「カップリングしない中にも可能性は残っている筈」というご意見をたびたびいただいておりました。

カスタネットでは「オンライン名刺（無料）」および「印刷名刺（有料）」をご用意しており、渡してさえおけば「興味のある方だけ連絡を返せるかもしれない」という二次的な可能性を掘り起こす事が可能となります。

よろしければイベント当日、名刺交換の許可をいただけますと、カップリング率では無く実際の結婚率が高まるのではないかと考えております。

■結婚相談NPOからのご提案（2）当日の本人確認をカスタネット身分証明書で受け付けませんか？

また、婚活イベント参加者のご意見には「イベント当日の身分証明書提示が苦手」という声もありました。

プライバシーに触れる活動である為、スタッフの方と言えど、住所などの個人情報を確認されるのが嫌だそうです。

カスタネットの「身分証明書機能」は婚活イベントの本人確認に必要な情報のみを表示する機能となります。

カスタネットのスライドメニュー「身分証明書」から簡単に表示することが可能で、偽装防止の為にリアルタイムに進行する現在時刻を表示しています。

※注：身分証明書機能は100%独身であることを証明することはできません。（独身証明書の提出有無・発行日などはご確認いただけます）。他のユーザーから既婚である旨の報告があった場合、事実確認の上、アカウント凍結となります。

■婚活イベント掲載申請方法

参加費用は無料です。以下のページから必要事項の申請をお願い致します。

▼婚活イベント掲載申請ページ

https://bridal-npo.org/castanet/event-registration/(https://bridal-npo.org/castanet/event-registration/)

■カスタネットとは

ユーザー視点で「恋活・婚活用オンライン名刺」としてアピールしております

カスタネットは基本無料にこだわった「恋活・婚活用オンライン名刺サービス（ウェブアプリ）」です。偽装プロフィールや売買春を防ぐための「出会いの信用情報サービス」として開発され、独身性や最終学歴・居住地など出会いの信用情報をお互いに確認し合うことで世の中で増加している出会いのトラブルを減らし、未婚化・晩婚化の解消を目指しております。

▼カスタネット 公式ページ

https://bridal-npo.org/castanet/(https://bridal-npo.org/castanet/)

結婚相談NPOについて

結婚相談NPOは少子高齢化問題に対して未婚化・晩婚化の観点から草の根活動を行うべく、2013年に設立された東京都認証 特定非営利活動法人(NPO法人番号：011105006111)です。

活動者の皆様の声を取り入れ、「障がい者の婚活」や「就職氷河期世代非正規雇用者の婚活」「新興宗教2世の婚活」などにも取り組んできたほか、2018年には神奈川県唯一の過疎地、真鶴町にて「地方の過疎問題」解消にも取り組み始めました。

創業以来「門前払いしない」を合言葉に非正規雇用の方や障がいをお抱えの方にも安心してご利用いただける結婚相談所、ブライダルサポーターを運営して参りましたが、婚活以前にあたる「恋活」環境を正す必要があると考え、2025年から株式会社ロジナスとともに「カスタネット」(https://bridal-npo.org/castanet/)の開発・運用を開始しています。

結婚相談NPO 団体概要

団体名： 特定非営利活動法人 結婚相談NPO

本部所在地： 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 ユニアスオフィス・ワン405号

代表者： 理事長 影山 頼央

真鶴サテライト所在地：〒259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴504-1 真鶴町営 コミュニティ真鶴内

事業内容： 結婚相談業

取引銀行： 中央労金、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、東京信用金庫、日本政策金融公庫

所属団体： 日本結婚相談所連盟(IBJ)、武蔵野商工会議所、武蔵野法人会、真鶴商工会

ホームページ： https://bridal-npo.org/

株式会社ロジナス 企業概要

企業名： 株式会社ロジナス

本部所在地： 〒249-0007 神奈川県逗子市新宿一丁目1番10号

代表取締役：山本 啓一

事業内容： デジタルコンテンツの企画、制作、配信および販売、ネットワークシステムを利用した情報の配信、コンピュータシステムの企画、開発、販売および運営管理、旅行業・旅行代理業

取引銀行： 横浜銀行 逗子支店、かながわ信用金庫 逗子支店

ホームページ： https://www.loginas.co.jp/