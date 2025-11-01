Ì¾¾ìÌÌ¥«¥ë¥Ñ¥¹¥·¥êー¥º¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè ¡Ù¤Î¥«¥Ã¥È¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¥«¥ë¥Ñ¥¹¥Þ¥ë¥ÁBOX¤¬¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ë¤Æ11·î¤ËÅêÆþ³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æÅÄ ¶â¸ã¡¢°Ê²¼ ¥¨¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè ¡Ù¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥ÈÀìÍÑ·ÊÉÊ(¥×¥é¥¤¥º)¤Ç¡¢ ¥«¥ë¥Ñ¥¹¥Þ¥ë¥ÁBOX2¼ï(¥·ー¥ëÆþ)¤ò2025Ç¯11·î3½µ¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ø½ç¼¡ÅêÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ ¥«¥ë¥Ñ¥¹¥Þ¥ë¥ÁBOX2¼ï(¥·ー¥ëÆþ)
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î3½µ¤è¤ê½ç¼¡ÅêÆþÍ½Äê
¡ü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§2¼ï¡Ê18¡ß11¡ß5cm¡Ë
¡üÃæ¿È¡§¥«¥ë¥Ñ¥¹¡Ê2ÂÞÆþ¡Ë
¡ü¤ª¤Þ¤±¡§BIG¥·ー¥ë¡ãÁ´10¼ï¡ä ¥é¥ó¥À¥à1ËçÆþ¡Ê¥µ¥¤¥º¡§12.7¡ß8.9cm¡Ë
Æ³ÆþÅ¹ÊÞ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://s-trust.jp/item/19191
¢¨¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¢ÅêÆþ»þ´ü¤Î°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤¬¤¢¤ë2¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ª
È¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏºîÃæ¤ÎÈþÎï¤Ê¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè ¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬ÁÉ¤ë¡ªBIG¤Ê¥·ー¥ë¡£
ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥·ー¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·ー¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¢£Ãæ¿È¤ÏÆù¤Î»ÝÌ£¤¬¥®¥å¥Ã¤È¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ë¥Ñ¥¹¡ª
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù
Á´¹ñ·à¾ì¤Ë¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡ª
https://kimetsu.com/anime/mugenjyohen_movie/
¢£ÈÎÇä¥ëー¥È¡§Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ê¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Ë
¢£È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È
¢£¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://www.s-trust.jp/
¢£¥¨¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È¸ø¼°X(@s_trust_info)¡§https://x.com/s_trust_info
¢¨¼Ì¿¿¤È¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¢ÅêÆþ»þ´ü¤Î°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable