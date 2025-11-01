ÆüËÜ°ì¾®¤µ¤ÊÂ¼¡¢ÉÙ»³¸©½®¶¶Â¼¤¬Vtuber É÷µÜ¤Þ¤Ä¤ê¤È¥³¥é¥Ü¡ªËþ¼÷Àô ½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡Ö¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¼ò¤¬Âç¹¥¤¤ÊVtuber¡ÖÉ÷µÜ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÈÏ·ÊÞ¤Î¼òÂ¢¤Ç¤¢¤ëËþ¼÷Àô¤¬¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤ÆÉÙ»³¸©½®¶¶Â¼¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¼ò¡Ö¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×¤ò11·î1Æü(ÅÚ)17»þ¤è¤êÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÊÖÎéÉÊ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È«ÃæÇî¾½¡¢°Ê²¼¡Ö¤¢¤ë¤ä¤¦¤à¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë´óÉÕ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ´óÉÕ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ°ì¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ç¾ú¤¹½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡ÖËþ¼÷Àô ¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×
¡ÖÂ¼¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ëÊÆ¤ò¡¢ÆüËÜ¼ò¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ËñÅÄ¼òÂ¤Å¹¤Ï½®¶¶Â¼»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ö¤Ð¤ó¤É¤êÊÆ¡×¤òÃúÇ«¤Ë50¡ó¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¡¢Ìó°ì¥ö·î¤ò¤«¤±¤ÆÄã²¹È¯¹Ú¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Î©»³Ï¢Êö¤òË¾¤àÀ¶¤é¤«¤ÊÉúÎ®¿å¤È¡¢Â¢¿Í¤ÎåÌÌ©¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬À¸¤à¼ò¤Ï¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥á¥í¥óÍÍ¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤Î¸å¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê»À¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¿ÉÌ£¤¬Â³¤¯¡¢»É¿È¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦À¡¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï½®¶¶Â¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÊÖÎéÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç¤â¿ô¤«½ê¤Ç¤·¤«ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¤ª¼ò¤ò¡¢ÆüËÜ¼ò¹¥¤Vtuber¡ÖÉ÷µÜ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¡ÊÖÎéÉÊ¡§Ëþ¼÷Àô ½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡Ö¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡×720ml
¢¡´óÉÕ¶â³Û¡§15,000±ß
¢¡´óÉÕ¼õÉÕ³«»Ï¡§2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)17»þ～
¢¡´óÉÕ¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¡§https://vtuber.furucontent.com/sellers/kazamiyamatsuri
¢¡ÇÛÁ÷ÃÏ°è¡¦´ü´Ö¡§Á´¹ñÈ¯Á÷ÂÐ±þ²ÄÇ½¡£´óÉÕ¤«¤é2¥ö·î°ÊÆâ¤ËÈ¯Á÷¡£
½®¶¶Â¼¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»²²ÃµÇ°¤È¤·¤ÆÉ÷µÜ¤Þ¤Ä¤ê¤Î¥Ü¥È¥ë¥Á¥ãー¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
´óÉÕ¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤·¤¿Êý¤Ø´óÉÕ¤Î¤ªÎé¤È¤·¤Æº£²ó¸Â¤ê¤ÎÉ÷µÜ¤Þ¤Ä¤ê¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¥È¥ë¥Á¥ãー¥à¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
É÷µÜ¤Þ¤Ä¤ê
¤ª¼òÂç¹¥¤½©¤Î¿ÀÍÍ🍁Vtuber¡£
¤ª¼ò¤ò°û¤àÇÛ¿®¤ä¡¢²ÎÇÛ¿®¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Youtube¡§É÷µÜ¤Þ¤Ä¤ê / Matsuri Channel(https://www.youtube.com/@matsuri_kzmy)
X¡§@matsuri_kzmy(https://x.com/matsuri_kzmy)
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î³µÍ×
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤¹¤ë¤È´óÉÕ³Û¤ÎÌó3³äÁêÅö¤Î¤ªÎé¤ÎÉÊ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î´óÉÕ³Û¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤ó¤À´óÉÕ¶â³Û¤Î»È¤¤Æ»¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö´óÉÕ¶â³Û¤Î»È¤¤Æ»¡×¤Ï¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ä»º¶È¿¶¶½¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ¶â¤Î¤¦¤Á2,000±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬½»¤àÃÏ°è¤Î½»Ì±ÀÇ¤Î¸º³Û(¹µ½ü)¤äÀÇÌ³½ð¤«¤é½êÆÀÀÇ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·(´ÔÉÕ)¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¾ðÊó
ÉÙ»³¸©½®¶¶Â¼(https://www.vill.funahashi.toyama.jp/)
ÉÙ»³¸©½®¶¶Â¼¤Ï¡¢ÌÌÀÑ3.47Ê¿Êý¥¥í¥áー¥È¥ë¤ÈÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â¾®¤µ¤Ê´ðÁÃ¼«¼£ÂÎ¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÙ»³Ê¿Ìî¤ÎÃæ³Ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Î©»³Ï¢Êö¤òË¾¤àÅÄ±àÉ÷·Ê¤ÈÅÔ»Ô¶áÀÜÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¤Ç¸©ÅÔ¡¦ÉÙ»³»Ô¤ØÌó15Ê¬¤ÈÄÌ¶Ð·÷Æâ¤Ë¤¢¤ëÍøÊØÀ¤¬Äê½»¥Ëー¥º¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¤³¤Î30Ç¯¤Ç¿Í¸ý¤ÏÌó2ÇÜ¤ËÁý²Ã¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÎ®Æþ¤Ë¤è¤êÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ã¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÈË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¿´Ñ¸÷¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë»¥ËÚÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤ÊºîÉÊ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êºâ¸»¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎPR¤ä´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à ²ñ¼Ò¾ðÊó
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ë¤ä¤¦¤à
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§È«Ãæ Çî¾½
¡¦½êºßÃÏ¡¡ ¡§»¥ËÚ»ÔËÌ¶èËÌ38¾òÀ¾6ÃúÌÜ2ÈÖ23 ¥«¥È¥é¥óËãÀ¸302¹æ¼¼
¡¦ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2020Ç¯11·î18Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡¡ ¡§1²¯2200Ëü±ß¡Ê½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§NFT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦³«È¯
¡¦URL ¡§https://alyawmu.com/
¡¦Twitter ¡§https://twitter.com/alyawmu/
¡¦Voicy : https://voicy.jp/channel/3545