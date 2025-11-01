「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」2日間のMCとして LEE JUN YOUNG 、JANG WONYOUNG (IVE) を発表！
株式会社エニー（本社：東京都中央区、代表取締役：川村 豊）は、2025年12月13日（土）、14日（日）の2日間、国立競技場にて開催する史上最大規模のK-POP大歌謡祭「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」の司会に、LEE JUN YOUNG と JANG WONYOUNG (IVE) を発表しました。さらに、LEE JUN YOUNG はサプライズステージも予定しています。
また、11月11日（火）から いよいよ VIP席アップグレードチケット 受付を開始します。
※11月1日 （土）17:00より実施の＜セブン-イレブン先行＞でご購入の方は、11月21日 （金）から実施予定の＜2次先行＞にてVIP席アップグレードチケットへのお申込みが可能です。
≪開催概要≫
■イベントタイトル
2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN
■日時
2025年12月13日（土）、14日（日）両日 開場15:00/開演17:00 (予定)
■会場
国立競技場 (東京都新宿区霞ヶ丘町１０－１)
■出演者
DAY1＜12/1３(土)＞
ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、NMIXX、BOYNEXTDOOR、RIIZE、
ILLIT、KickFlip、Hearts2Hearts、IDID
スペシャルゲスト：Snow Man
DAY2＜12/14(日)＞
U-KNOW(TVXQ!)、Stray Kids、NiziU、IVE、&TEAM、xikers、ZEROBASEONE、TWS、
NCT WISH、NEXZ、izna、KiiiKiii、CORTIS
■MC（2日間共通）
LEE JUN YOUNG 、JANG WONYOUNG（IVE）
■チケット情報
全席指定 （1日券）： 22,000円(税込)
【枚数制限】お一人様1公演につき 2枚まで
※チケットの詳細（券種/アップグレード等）については、公式HPをご確認ください。
※11月11日（火）より、＜いち早プレリザーブ先行＞までにチケットをご購入いただいたお客様を
対象に【VIP席アップグレードチケット受付】を開始いたします。
＜セブン-イレブン先行＞でご購入の方は対象外となります。
＜セブン-イレブン先行＞でご購入の方は、11月21日（金）から実施予定の＜2次先行＞にて
VIP席アップグレードチケットへのお申込みが可能です。
【チケット先行スケジュール】
セブン-イレブン先行 （1日券）
チケットぴあ：11月1 日（土）17:00 ～ 11月10日（月）23:59
https://w.pia.jp/t/musicbank-gf2025/
■公式HP
https://music-bank.jp/
■公式SNS
X：https://x.com/MusicBankJapan
Instagram：https://www.instagram.com/musicbankjapan/
■主催：KBS、株式会社エニー
■制作：ぴあライブクリエイティブ株式会社
■お問い合わせ：ライブインフォメーション 0570-017-230（平日12:00～15:00）