「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」2日間のMCとして LEE JUN YOUNG 、JANG WONYOUNG (IVE) を発表！

株式会社エニー（本社：東京都中央区、代表取締役：川村 豊）は、2025年12月13日（土）、14日（日）の2日間、国立競技場にて開催する史上最大規模のK-POP大歌謡祭「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」の司会に、LEE JUN YOUNG と JANG WONYOUNG (IVE) を発表しました。さらに、LEE JUN YOUNG はサプライズステージも予定しています。




また、11月11日（火）から いよいよ VIP席アップグレードチケット 受付を開始します。


※11月1日 （土）17:00より実施の＜セブン-イレブン先行＞でご購入の方は、11月21日 （金）から実施予定の＜2次先行＞にてVIP席アップグレードチケットへのお申込みが可能です。



≪開催概要≫


■イベントタイトル


　2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN



■日時


　2025年12月13日（土）、14日（日）両日 開場15:00/開演17:00 (予定)



■会場


　国立競技場 (東京都新宿区霞ヶ丘町１０－１)



■出演者


　DAY1＜12/1３(土)＞


　ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、NMIXX、BOYNEXTDOOR、RIIZE、


　ILLIT、KickFlip、Hearts2Hearts、IDID


　スペシャルゲスト：Snow Man　　



　DAY2＜12/14(日)＞


　U-KNOW(TVXQ!)、Stray Kids、NiziU、IVE、&TEAM、xikers、ZEROBASEONE、TWS、


　NCT WISH、NEXZ、izna、KiiiKiii、CORTIS



■MC（2日間共通）


　LEE JUN YOUNG 、JANG WONYOUNG（IVE）





■チケット情報


　全席指定 （1日券）： 22,000円(税込)


　【枚数制限】お一人様1公演につき 2枚まで


　※チケットの詳細（券種/アップグレード等）については、公式HPをご確認ください。


　※11月11日（火）より、＜いち早プレリザーブ先行＞までにチケットをご購入いただいたお客様を


　　対象に【VIP席アップグレードチケット受付】を開始いたします。


　　＜セブン-イレブン先行＞でご購入の方は対象外となります。


　　＜セブン-イレブン先行＞でご購入の方は、11月21日（金）から実施予定の＜2次先行＞にて


　　VIP席アップグレードチケットへのお申込みが可能です。



【チケット先行スケジュール】


　 セブン-イレブン先行 （1日券）


　 チケットぴあ：11月1 日（土）17:00 ～ 11月10日（月）23:59　


　 https://w.pia.jp/t/musicbank-gf2025/


　　　　　　　　　　　


■公式HP


　https://music-bank.jp/



■公式SNS


　X：https://x.com/MusicBankJapan


　Instagram：https://www.instagram.com/musicbankjapan/



■主催：KBS、株式会社エニー



■制作：ぴあライブクリエイティブ株式会社



■お問い合わせ：ライブインフォメーション 0570-017-230（平日12:00～15:00）