スニーカー文庫35周年＆ue先生のシリーズ初画集の発売を記念した、小説『終末なにしてますか？』シリーズのオンラインくじがくじ引き堂に再登場！　レアなイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『終末なにしてますか？ 忙しいですか？ 救ってもらっていいですか？』『終末なにしてますか？ もう一度だけ、会えますか？』などのシリーズのオリジナル商品が手に入る＜『終末なにしてますか？』シリーズ オンラインくじ【再販】＞を、2025年11月6日(木)17時より販売します。

賞品は原作イラストレーター・ue先生のイラストを使用したオリジナルグッズとなります。レアなイラストを使用したキャラファイングラフやアクリルパネルのほか、文庫のカバーイラストなどを使用したミニ色紙など、オリジナルグッズを多数ラインナップ。また期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞カバーイラスト ミニ色紙全種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜『終末なにしてますか？』シリーズ オンラインくじ【再販】 概要＞

販売期間：2025年11月6日(木)17:00～2025年12月4日(木)16:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/sukasuka-series_1/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！キャラファイングラフ（全2種）

A賞：A5アクリルパネル（全5種）

Ｂ賞：A3クリアポスター（全8種）

Ｃ賞：ミニ色紙（全13種）

D賞：カバーイラスト ミニ色紙（全19種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞カバーイラスト ミニ色紙全種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様にはおなじみのフレーズが付いた『フレーズ付きイラストカード』をもれなく1枚プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

【対象期限】

■フレーズ付きイラストカード ver.クトリ

11月6日(木)17:00～11月20日(木)16:59

■フレーズ付きイラストカード ver.ティアット

11月20日(木)17:00～12月4日(木)16:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

