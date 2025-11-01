フルオーケストラと豪華アーティストが共演「Love with the orchestra -Weibo Japan Special Night Winter 2025-」TIGETにてチケット販売開始

株式会社grabss

多彩な音楽ジャンルのアーティストが集結し、フルオーケストラと共に一夜限りの特別な音楽空間を創り上げるコンサートシリーズ「Love with the orchestra -Weibo Japan Special Night Winter 2025-」が、2025年11月18日（火）東京オペラシティ コンサートホールにて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET（チゲット）」にて販売中です。

本シリーズは2023年11月よりスタートし、これまでに30組以上のアーティストが出演、100曲以上のオーケストラアレンジ楽曲を披露してきました。7回目を迎える今回は、KEVIN（BUDDiiS）、Lead、プラチナボーイズ、清水美依紗、Dream Ami、THE YARA、中山優馬の出演が決定。

豪華アーティストが奏でる歌声と、グランドフィルハーモニック東京による生演奏が融合する特

別なステージをお届けします。

●開催概要

開催日：2025年11月18日（火）

会場：東京オペラシティ コンサートホール（東京都新宿区西新宿3丁目20-2）

時間：開場 17:00 / 開演 18:00

●チケット情報

▼チケット価格

着席指定S席：12,000円（税込）

着席指定A席：9,000円（税込）

※未就学児入場不可

チケット販売ページ：https://tiget.net/events/440217

販売期間：販売中～2025年11月17日（日）23:59

●出演者

KEVIN (BUDDiiS)

Lead （リード）※古屋敬多の出演は見送らせていただきます。

プラチナボーイズ

清水美依紗

Dream Ami

THE YARA

中山優馬

辻 博之 (指揮)

グランドフィルハーモニック東京 (管弦楽)

●主催：Love with the orchestra 製作委員会

●後援：Weibo Japan／TOKYO FM

●企画・制作：プロデュースNOTE／アーツイノベーター・ジャパン／グランドフィルハーモニック東京

●公式サイト：http://love-orche.com/

●公式X（旧Twitter）：@Lwtorchestra

■TIGET (チゲット)

TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで15,000組を超える主催者と30万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。



サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU



【サービス概要】

名称 ： TIGET (チゲット)

開始日 ： 2013年11月10日

URL ： https://tiget.net

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp