フルオーケストラと豪華アーティストが共演「Love with the orchestra -Weibo Japan Special Night Winter 2025-」TIGETにてチケット販売開始

株式会社grabss

多彩な音楽ジャンルのアーティストが集結し、フルオーケストラと共に一夜限りの特別な音楽空間を創り上げるコンサートシリーズ「Love with the orchestra -Weibo Japan Special Night Winter 2025-」が、2025年11月18日（火）東京オペラシティ コンサートホールにて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET（チゲット）」にて販売中です。




本シリーズは2023年11月よりスタートし、これまでに30組以上のアーティストが出演、100曲以上のオーケストラアレンジ楽曲を披露してきました。7回目を迎える今回は、KEVIN（BUDDiiS）、Lead、プラチナボーイズ、清水美依紗、Dream Ami、THE YARA、中山優馬の出演が決定。


豪華アーティストが奏でる歌声と、グランドフィルハーモニック東京による生演奏が融合する特


別なステージをお届けします。


●開催概要

開催日：2025年11月18日（火）


会場：東京オペラシティ コンサートホール（東京都新宿区西新宿3丁目20-2）


時間：開場 17:00 / 開演 18:00



●チケット情報

▼チケット価格


着席指定S席：12,000円（税込）


着席指定A席：9,000円（税込）


※未就学児入場不可



チケット販売ページ：https://tiget.net/events/440217


販売期間：販売中～2025年11月17日（日）23:59



●出演者


KEVIN (BUDDiiS)






Lead （リード）※古屋敬多の出演は見送らせていただきます。






プラチナボーイズ






清水美依紗






Dream Ami






THE YARA






中山優馬






辻 博之 (指揮)






グランドフィルハーモニック東京 (管弦楽)





●主催：Love with the orchestra 製作委員会


●後援：Weibo Japan／TOKYO FM


●企画・制作：プロデュースNOTE／アーツイノベーター・ジャパン／グランドフィルハーモニック東京


●公式サイト：http://love-orche.com/


●公式X（旧Twitter）：@Lwtorchestra


■TIGET (チゲット)

TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで15,000組を超える主催者と30万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。

サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU

【サービス概要】
名称 ： TIGET (チゲット)
開始日 ： 2013年11月10日
URL ： https://tiget.net



■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp