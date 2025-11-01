『ダービースタリオンマスターズ』9周年記念！超豪華イベント&キャンペーンを開催中！

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀）が運営する「ダービースタリオン」シリーズのスマホゲーム『ダービースタリオン マスターズ（ダビマス）』（iOS/Android）にて、本日2025年11月1日（土）より9周年記念超豪華イベント&キャンペーンを開催中です。この機会にぜひダビマスをお楽しみください。

■9周年記念！真・Ｗ究極凄馬交換券をプレゼント

2025年11月1日（土）0:00から2025年12月11日（木）23:59までの期間中にゲームにログインしていただいた方に特別なアイテム「9th記念 真・Ｗ究極凄馬交換券」をプレゼントします。

「9th記念 真・Ｗ究極凄馬交換券」はお好きな真・究極凄馬や真・究極海外凄馬と交換ができるアイテムです。

交換できる真・究極凄馬や真・究極海外凄馬については牧場の種牡馬交換ボードからご確認ください。

■祝9周年記念！★5種牡馬限定種付け権利書と期限付きアイテムをプレゼント

2025年11月1日（土）0:00から2025年12月11日（木）23:59までの期間中にゲームにログインしていただいた方に、特定の★5種牡馬を種付けできる「9th記念 ★5種牡馬限定種付け権利書」を900枚、特定の凄馬を種付けできる「9th記念 凄馬 限定種付け権利書」を90枚、特定の超凄馬を種付けできる「9th記念 超凄馬 限定種付け権利書」を90枚プレゼントします。

さらに特定の究極凄馬を種付けできる「9th記念 究極凄馬 限定種付け権利書」を27枚, 「9th記念 真・究極凄馬 限定種付け権利書」を9枚をプレゼントします。

※一部の★5種牡馬は対象外となります

■9th記念ありがとうログインボーナスを開催

2025年11月1日（土）4:00から2025年12月12日（金）3:59までの期間内にゲーム内に7日間ログインすると、「金の馬蹄石最大900個」を獲得できます。

■9周年記念 育成応援キャンペーンを開催

2025年11月1日（土）0:00から2025年12月11（木）23:59までの期間、ダビマスが遊びやすくなる育成応援キャンペーンを開催中です。

■9周年究極決戦！を開催

2025年11月1日（土）0:00から2025年11月30日（日）23:59までの期間、凱旋門賞をモデルとした「究極決戦！」を開催します。

このイベントでは報酬から「★5 トニービン-狂煌-」の種付け権や、「調教の書・秘伝【★5以上】」が獲得できます。

その他にも日本ダービーをモデルとした「超決戦！」も開催しております。

■9周年記念 公式ブリーダーズカップを開催

・オークス[調教戦]

・ドバイワールドカップ[総力戦]

・凱旋門賞[総力戦]

・日本ダービー[総力戦]

の4レースを舞台にポイント制による総合優勝を開催します。

そして、総合順位上位に入賞した方には、クリスタルトロフィーや上位入賞者認定証、その他にも豪華ゲーム内報酬が贈呈されます。

お試しレース期間：2025年10月28日（火）12:00から2025年11月27日（木）23:59まで

エントリー期間：2025年11月13日（木）12:00から2025年11月27日（木）23:59まで

レース開催期間：2025年12月2日（火）から2025年12月5日（金）まで

■9周年記念！秋競馬予想 WIN5キャンペーンを開催

9周年期間中に行われる5つのGIレースを対象とした秋競馬予想 WIN5キャンペーンを開催します。

予想した競走馬のいずれか1頭が1着になると的中となり、その的中回数に応じて金の馬蹄石や限定称号をプレゼントします。

■対象レース

・2025年11月2日（日）：天皇賞（秋）

・2025年11月16日（日）：エリザベス女王杯

・2025年11月23日（日）：マイルチャンピオンシップ

・2025年11月30日（日）：ジャパンカップ

・2025年12月7日（日）：チャンピオンズカップ

■9周年記念フォロー&リポストキャンペーンを開催

2025年11月1日（土）12:00から2025年11月10日（月）23:59までの期間、ダビマス公式X（@dabi_mas(https://x.com/dabi_mas)）をフォローして、対象のポストのリポスト数に応じて豪華ゲーム内アイテムを全ユーザー様にプレゼントするフォロー＆リポストキャンペーンを開催します。

詳しくはダビマス公式Xをご確認ください。

他にも様々なイベントやキャンペーンの実施を予定していますので、今後とも『ダービースタリオン マスターズ』をよろしくお願いいたします。

■『ダービースタリオン マスターズ』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80650/table/513_1_dbe43bda84bbfa82b4a69b48225d6ada.jpg?v=202511021157 ]

※各社の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です

株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment～人々の期待を超える～」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、さらには出版、アニメ、MD（マーチャンダイジング）など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

Wizardry(TM)は株式会社ドリコムの登録商標です。

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/