【先着20名様】偏差値が20足りなくても合格できる!?早慶合格率89.0%のカリスマ講師・野田英夫氏の著書『中学受験 大学付属校合格バイブル』を無料プレゼント！

大学付属中学専門塾「早慶ゼロワン」を運営する株式会社ゼロワン（所在地：東京都新宿区、代表：野田英夫）は、野田英夫の著書『中学受験 大学付属校合格バイブル』の無料プレゼントキャンペーンを実施いたします。中学受験を検討中の小学生の保護者様を対象に、送料・手数料もすべて無料で先着20名様に書籍をプレゼントし、「親子で笑顔になれる中学受験」をサポートします。

■ なぜ、早慶合格率89.0%の専門塾がこの本を無料で提供するのか？

近年人気が急上昇している大学付属校の受験ですが、多くの受験生が「進学校対策」が主流の大手塾の指導を受け、大量の宿題や難問に追われ、親子ゲンカが絶えないといった悩みを抱えています。

実は、早慶をはじめとする大学付属校の入試問題は、進学校のそれとは傾向が大きく異なります。この事実を知らずに難問にばかり時間を費やす受験生が多い現状を打破し、一人でも多くの方に「大学付属校合格の正しい戦略と勉強法」を知ってほしいという強い思いから、本書を無料で進呈いたします。

■ 本書のハイライト

偏差値20不足でも合格できる「野田式勉強法」の秘密

本書は、大学付属校に特化した指導で89.0%という驚異的な早慶合格率を達成してきた著者が、そのノウハウを惜しみなく公開した一冊です。

一般的な中学受験の常識とは異なる、大学付属校合格のためのエッセンスが凝縮されています。

大学付属校受験のための正しい塾の選び方・使い方

「やる気」も「学力」も上がる野田式勉強法

得点力が一気にアップする科目別「10の攻略法」

早慶GMARCH・関関同立・医学部系など全40校の学校紹介＆傾向分析

「大学付属校に特化した勉強法を実践すれば、偏差値が20足りなくても合格できる」--この常識を覆す事実と、その実現方法がすべて詰まっています。

■ 書籍プレゼントキャンペーン 概要

親子でケンカをしない中学受験、そして大学付属校合格への道筋を示す本書を、以下の要領で進呈いたします。

対象者中学受験をご検討中の小学生の保護者様書籍名野田英夫 著『中学受験 大学付属校合格バイブル』料金無料（書籍代、送料、手数料など全て無料）冊数毎月先着20名様限定（定数に達し次第、その月の受付は締め切り）応募方法「早慶ゼロワン」公式LINEアカウントに登録の上、必要情報をご入力ください。発送方法郵送にてお届け

※お申し込みは同一ご家庭につき1冊までとさせていただきます。

【著者プロフィール】

野田 英夫（のだ ひでお）

大学付属校受験専門塾「早慶ゼロワン」代表。20年以上にわたる指導経験を持つ中学受験のスペシャリスト。「中学受験に維新を起こす」を使命に、大学付属校受験に特化した独自の指導法を確立。その指導法は高い実績を誇り、早慶付属校への合格率は89.0%に達する。

【早慶ゼロワンについて】

早慶ゼロワンは、早稲田・慶應をはじめとする大学付属校の合格に特化した中学受験専門の個別指導塾です。進学校とは異なる付属校の入試傾向を徹底的に分析し、最短ルートでの合格を実現する「ワンストップ個別指導」を提供しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ゼロワン

代表者：代表取締役 野田 英夫

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目8 HIRO四谷ビル4階

設立：創業 2006年4月 / 法人化 2020年2月

事業内容：大学付属中学校受験を専門とする個別指導塾の運営

公式サイト：https://waseda-keio.co.jp/soukei-zeroone/

書籍プレゼント LP： https://waseda-keio.co.jp/soukei-zeroone/book-gift-campaign/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ゼロワン 広報担当：嶋田 晴夏（しまだ はるか）

TEL： 03-6384-2050

Email：contact@altair-waseda-keio.jp