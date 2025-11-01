日本韓国で爆発的話題！Meituアプリの「雪加工」がZ世代を中心に人気急上昇！！

MEITU CHINA LIMITED

現在、日本・韓国のSNSで話題沸騰中の「雪加工」をご存じですか？

この雪加工を手軽に楽しめるのが、人気の画像・動画編集アプリ Meitu（メイツ） です。

今回は、話題の雪AI生成の使い方や、その他人気のAI加工機能をご紹介します！

◼️AI生成「雪加工」とは？

最近、日本・韓国のSNSで注目を集めているのが、Meituの新機能「雪加工」です。

まるで雪が舞う冬の世界にいるかのような写真が、誰でも簡単に作れるため、若者を中心に人気が急上昇しています。

AIに画像を一枚読み込ませるだけで、毎回異なる効果の写真が生成されます。人や動物など、さまざまな画像で試せるのも人気の理由です。さらに今なら、期間限定で無料で利用可能です！

動物の生成は、愛犬やペットの写真で楽しむ人が多いようですアイドルをはじめ、Z世代の間で大人気です

韓国では、アイドルを中心に人気が広がっています！！

肌寒さを感じる今日この頃。

「冬のソナタ」でも知られるように、雪がよく降るイメージのある韓国には、この効果がとてもよく似合うのかもしれません。

◼️雪加工の使い方

ホーム → 写真 → AI加工 → トレンド

今なら3種類のパターンから選べます：

- 雪景色3コマ- ポートレート2コマ- 雪夜写真を選択AI加工を選択3つの種類から選ぶ1分前後で生成が完了!!

この冬、日本・韓国で話題の「雪加工」をぜひお試しください。Meituアプリなら、誰でも簡単に幻想的な雪景色を作ることができます。

◼️流行のAI機能について

現在、日本・韓国で注目されている「雪加工」以外にも、Meituには多くの人気機能があります。

例えば、9月に日本で大ヒットし、アプリランキング1位を獲得した 「フィギュア化」AI機能 です。

ヨーロッパや欧米圏で話題となった「エレベータ」AI機能

これらも全てMeituアプリなら簡単に楽しめる機能です。

MeituのAI機能を使って、AIの新しい世界を体験してみませんか？

◼️Meituアプリとは？

Meituアプリは、画像編集、動画編集、AI加工など、多彩な機能を備えた人気の加工アプリです。ユーザーはワンタップで自分の写真や動画を華やかに加工することができ、世界中で多くの支持を集めています。