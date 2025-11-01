【PARCELLE JEWELRY なんば店】11月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリーなんば店(大阪高島屋 1階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点物のみをお届けしております。

直営店パーセル ジュエリーなんば店（大阪高島屋）では、木々が色づき秋の深まりを感じる11月、今季の新作ジュエリーと多彩なイベントを開催いたします。

月初の「特別ご優待会」を皮切りに、人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」や、限定ジュエリーをいち早くお披露目する「Trunk Show（トランクショー）」、さらにデザイナー来店イベントや「Caravan（キャラバン）」など、ブランドの魅力を間近で感じていただける機会を多数ご用意しております。

秋の装いに寄り添う色とりどりの宝石たちとともに、心弾むひとときをお届けいたします。

NEW ARRIVALS

■ Lien ― 揺らぎに宿る、色と光のハーモニー

繊細な艶めきをまとったシリーズ「Lien（リアン）」のピアスが、なんば店にお目見えいたします。



ターコイズ、真珠、カーネリアン、プレナイト、スイスブルートパーズなど、異なる個性をもつ天然石を組み合わせたデザインです。

小粒の宝石がふわりと揺れ、木の実や花を思わせる柔らかな表情を描きます。金線をねじり留める“シャンク巻き”の技法を用い、職人が一石ずつ繋ぎ仕立てた繊細な仕上がり。ジュエリーとしての強度と、地金がもたらす上質な存在感を両立させるため、フック部分もオリジナルで制作しています。

お顔まわりを明るく見せる華やかな配色は、デイリーから特別なシーンまで幅広く活躍。ロングチェーンタイプ、3石構成のコンパクトタイプ、フック部分に石を集めたタイプの3種類を展開いたします。

それぞれの店舗で異なる彩りが並ぶ「リアン」。なんば店では、都会的なムードに映える組み合わせをお楽しみください。

リアン：税込44,000円より(K10YG・天然石・真珠)揺れるたびに、光がやさしくほどける■ Mix Chain Collection ― しなやかに重なる、光のレイヤー

日常の装いに上品な輝きを添える、新作「Mix Chain Collection（ミックスチェーン コレクション）」のネックレスとブレスレットが、なんば店に登場いたしました。

煌めきの強いチェーンを単体で仕立てたものに加え、2～3種類のチェーンを繋ぎ合わせ、ひと筋の中で異なる表情を描くデザインもご用意。ホワイトゴールドとイエローゴールドを組み合わせたタイプは、華奢な印象の中に奥行きを生み出し、冬の装いにも軽やかに映えます。

チェーンの流れやカットの反射を最大限に生かすため、20種類を超えるバリエーションの中から組み合わせを厳選。着けたときに光がすっと流れるよう、切り替え位置や長さのバランスにも細やかに調整を施しました。



控えめな存在感でありながら、重ねることで光の束が生まれる、洗練の名脇役。「Pomponee（ポンポネ）」や「シャンク巻きブレスレット」との重ねづけもおすすめです。

ネックレスは45cm・50cm・60cm、ブレスレットは16cmで展開。長さやデザインによって印象が変わるため、店頭でぜひお気に入りの組み合わせをお試しください。

ミックスチェーンネックレス＆ブレスレット：税込23,100円より(K10YG・K10WG)ブレスレット。異なる質感の重なりが手もとに光のリズムを■ Shank-Wrapped Bracelet ― 色彩が紡ぐ、唯一無二の一本

入荷以来ご好評をいただいている「シャンク巻きブレスレット」に、新たな5点が加わりました。



宝石の色や形、透明感を生かしながら一石ずつ丁寧に金線でねじり留める“シャンク巻き”の技法で仕立てられたシリーズです。金線の先端は一つひとつ溶接を施し、洋服や肌を傷つけない滑らかな仕上がりに整えています。

色とりどりの宝石を組み合わせた配色は、すべて一点もの。同じものが二つとない唯一無二の彩りが、手もとに軽やかな表情を添えます。

1本でも存在感があり、重ねづけすれば華やかな印象に。アジャスターの先に揺れる小さなストーンが、腕の動きに合わせて愛らしい輝きを放ちます。

TOPICS

シャンク巻きブレスレット：税込51,700円より(K18YG・天然石・真珠・珊瑚)秋の装いに添えるさり気ない彩り■ “襲色目” Plage ― 季節の重なりを、指先に映して

平安の人々が、季節の情景を衣の色で表したとされる日本の伝統的な美意識「襲色目（かさねのいろめ）」。その繊細な感性を、「Plage（プラージュ）」リングで表現いたしました。

10月下旬の登場以来、多くのお客様にご覧いただいている人気のシリーズ。なんば店では、「萩」「櫨紅葉」「朝顔」「紫の薄様」「女郎花」「花薄」「雪の下」の7色。秋から冬へと移ろう季節の景を、色の重なりで描いています。

17石の宝石を職人の手仕事で緻密にセッティング。極小の爪で丁寧に留められた石が光を受けてきらめき、側面に刻まれたスリッドがさらに輝きを引き立てます。

1本でも存在感があり、2本3本と重ねるとパヴェのような華やかさに。

JEWELRY EVENTS

“襲色目”プラージュ：税込82,500円より(K10YG・K10CG・ダイヤモンド・天然石)重ねればパヴェのような華やかさに

秋の深まりとともに街が輝きを増す11月。パーセル ジュエリーなんば店では、季節を彩る多彩なイベントを開催いたします。

お得にお買い物をお楽しみいただける「特別ご優待会」をはじめ、毎回ご好評の「STONE marche（ストーンマルシェ）」や「TRUNK SHOW（トランクショー）」など、ブランドの世界観を間近に感じていただける特別な機会が揃いました。

さらに、デザイナーやバイヤーが来店し、宝石の選定やデザインの背景を直接お話しするイベントも実施。“つくり手と出会える場所”として、より深くジュエリーの魅力に触れていただける期間となっております。

いずれのイベントも混雑が予想されますため、ご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（06-6632-9318）、または店頭にて承ります。

※Instagramのメッセージ等ではご返信いたしかねます。あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ先】

パーセル ジュエリー なんば店（大阪高島屋 1階）

TEL：06-6632-9318

■ 大阪高島屋 特別ご優待会 ― 10月31日(金)より4日(火)まで

10月31日(金)から11月4日(火)までの5日間、大阪高島屋にて「特別ご優待会」が開催されます。



期間中、タカシマヤのデビットカード・クレジットカード、友の会会員証をご利用いただくと、税込44,000円以上のお買い上げで15％OFFとなります。秋冬の新作を含むジュエリー、気になっていたアイテムもお得にお迎えいただけるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

詳細につきましては下記リンク先をご参照ください。

◯ 大阪高島屋：https://www.takashimaya.co.jp/osaka/yutaikai/251027/

■ STONE marche ― 11月1日(土)・2日(日)

約100石ほどの個性豊かな宝石との一期一会のご縁を楽しめる、月に一度のイベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てしたり、ルースのままお持ち帰りいただいたりと様々な宝石との触れ合いが楽しめる人気イベントです。また、会期中のルースは通常の約半額でご提供しております。



11月は、移ろう季節の空気を映した繊細なグラデーションのルースが並びます。



薔薇の花弁のような輝きを放つ12ミリのスモーキークォーツ、緋色から緑へと変化するアンデシン、淡いピンクと強い煌めきが魅力のインペリアルトパーズなど、表情豊かなラインナップです。このほかにも、カーヴィングを施したルビーやルビーインゾイサイト、マロンカットのイエローベリル、鮮やかなスペサタイトガーネット、そしてシラーが美しいチェスカットのラブラドライトなど、秋を彩る宝石を多数ご用意しております。



「STONE marche」開催期間中、ルースは「特別ご優待会」対象外ですが、お仕立ては優待価格にてご案内いたします。

すべてのルースが、この2日間だけの特別な出会い。お気に入りの一石を手に取りながら、お仕立てのご相談も承ります。

スモーキークォーツ■ TRUNK SHOW ― 11月10日(月)・11日(火)

まだ一般販売前の新作ジュエリーや限定ジュエリーをお披露目するイベント「TRUNK SHOW（トランクショー）」を、11月も開催いたします。月内でもっとも多くのコレクションをご覧いただける2日間となっております。

今回の注目は、人気の「Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）」に新たに加わった4mmサイズ。これまでの6mm・8mm・10mmサイズに比べ、より軽やかで日常に寄り添う“ミニモザイク”として登場いたします。

PARCELLE JEWELRYのパヴェは、単なる石留めではなく、地金の余白までも計算に入れた精緻な職人技の結晶です。指先ほどの小さな世界に、17石のダイヤモンドとカラーストーンを一石ずつ丁寧に留め上げ、光の粒が重なり合うことで生まれる奥行きと色彩のハーモニーを描き出しています。

小ぶりながらも確かな存在感を放ち、他のリングとの重ね着けにも美しく馴染む仕立て。“日常のパヴェ”として自然体で纏える、新しいモザイクのかたちです。

光の粒が紡ぐモザイクの世界を、なんば店の店頭でゆっくりとお楽しみください。

4mmサイズ ポンポネモザイク ：価格はスタッフまでお問い合わせください(K10YG・天然石・ダイヤモンド)お持ちのポンポネと重ね、光の表情を楽しむことも■ デザイナー来店 ― 11月16日(日)・26日(水)

パーセル ジュエリーの創業者であり、現在もメインデザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が、11月は2日間にわたり、なんば店へ来店いたします。ジュエリーに関するあらゆる相談はもちろん、お好みの宝石を選びながら、その場でオーダーやデザインのご相談も承ります。パーセル ジュエリーのデザイナーにオリジナルジュエリーを直接オーダーいただける機会となっております。



また成澤自身のデザインへのこだわりや製作の背景、宝石一つひとつに込めた想い。買い付けのエピソードや希少石との出会いのストーリーなど。パーセル ジュエリーのブランド世界もお伝えいたします。

成澤泰介■ Caravan ― 11月21日(金)

「Caravan（キャラバン）」は、PARCELLE JEWELRYが誇る人気イベントです。創業メンバーであるデザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）、代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、バイヤー兼デザイナーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）など、ブランドを支えるジュエリーのプロフェッショナルが店頭に立ち、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案をいたします。



11月の「キャラバン」では、ブランドのバイヤーでありデザイナーも務める宮本陽子が、なんば店へ来店いたします。

宝石やジュエリーに込められた魅力、デザインや製作の背景を、宮本自身の言葉でお伝えする特別な1日です。普段はお受けしていないデザイン提案やフルオーダーなども、この機会に幅広くご相談いただけます。お客さま一人ひとりの想いを形にする、宮本ならではのオーダー体験をお楽しみください。

オーダージュエリーが初めてという方も安心してご参加いただけます。お好みの宝石の色や形を選びながら、その場でイラストを描きながら、わかりやすくご提案いたします。



また眠っていた宝石を新たなかたちに生まれ変わらせるリフォームや、サイズ直し、メンテナンスのご相談も承ります。



“いつか欲しい”が叶う日。ぜひ「キャラバン」へお越しください。

パーセル ジュエリーなんば店

宮本陽子宮本はその場で宝石を並べ、デザイン画も描く

2025年3月26日、パーセル ジュエリーなんば店（大阪高島屋）は、さらなる進化を遂げるべくリニューアルオープンいたしました。パーセル ジュエリーの世界観を体現し、豊富なラインナップを取り揃えながら、より洗練された空間へとアップデート。ゆったりとジュエリーをご覧いただけるよう、細部までこだわった設計となっております。長年にわたり地元・大阪とのつながりを大切にし、地域の皆さまからのご愛顧を賜ってきたなんば店。これからもジュエリーの魅力をお届け続けます。

◯ 店長：藤井（@shiho_parcelle）

◯ 店舗：〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 高島屋大阪店 1階 婦人アクセサリー売場

◯ 電話：06-6632-9318（直通）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_osaka/

◯ 営業時間：10:00より20:00まで

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったパーセル ジュエリー（PARCELLE JEWELRY）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびポップアップショップでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

