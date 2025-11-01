【PARCELLE JEWELRY 京都店】11月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー京都店(京都高島屋 1階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点物のみをお届けしております。

直営店「PARCELLE JEWELRY 京都店」（京都高島屋）では、京の地に息づく伝統と季節の情景を重ね合わせながら、11月の新作コレクションと店頭イベントを発表いたします。紅葉が街を彩るこの時期、秋の深まりとともに装いを引き立てるジュエリーを揃えました。繊細な細工とやわらかな輝きが調和するデザインの数々を、京都店ならではの空気感とともにお届けいたします。

NEW ARRIVALS

■ Lien ― 揺らぎに宿る、色と光のハーモニー

軽やかな艶をまとったシリーズ「Lien（リアン）」のピアスが、京都店に登場いたします。

ターコイズや真珠、カーネリアン、プレナイト、スイスブルートパーズなど、色合いも個性も異なる宝石を用いたデザインです。

小さく束ねられた宝石が自然に揺れる様は、木の実や花を思わせる愛らしさがあり、宝石そのものの表情を楽しめるコレクションとなっております。“シャンク巻き”と呼ばれる金線をひねり留める技法を用い、職人が一つひとつ丁寧に繋いで仕立てています。宝石とチェーンで構成された繊細なデザインでありながら、ジュエリーとしての強度、地金の贅沢感も感じていただけるように、フックの形にもこだわり、オリジナルでおつくりしております。

お顔周りを彩るジュエリーとして、色の対比や鮮やかさを意識し、より華やかにまとまるよう構成しています。チェーンを軸に垂れ下がるロングタイプ、3石の色合いで構成したタイプ、フック部分に宝石を集めたタイプの3種類をご用意しております。

本シリーズは、各店ごとに異なる彩りの組み合わせで展開いたします。

リアン：税込44,000円より(K10YG・天然石・真珠)耳元に踊る光の粒■ Mix Chain Collection ― さり気ない気品を纏う、光のレイヤー

装いにさり気ない気品を添える、新作のミックスチェーンのネックレスとブレスレットが、京都店に登場いたしました。

煌めきの強いデザインを活かして一種類のチェーンで仕立てたものや、2～3種類のチェーンを一本に繋ぎ、目を引くアクセントを加えたものなど、さまざまなバリエーションをご用意しております。ホワイトゴールドにイエローゴールドのチェーンを組み合わせ、華奢なデザインをより華やかに引き立てたタイプも登場。チェーンそのものが持つシルエットの魅力を最大限に引き出すため、20種類以上もあるバリエーションから、一つひとつ選び抜き、バランスを吟味して仕立てています。また、デザインの切り替え位置にもこだわり、身につけた際に光が流れるように映えるよう、細部まで調整を施しました。

控えめな印象の中に確かな存在感を備えた、新しい名脇役。2本、3本と重ねれば繊細な光の束が生まれ、首元から胸元にかけて流れるように美しく輝きます。定番シリーズ「Pomponee（ポンポネ）」に重ねて輝きの縁取りを添えたり、「シャンク巻きブレスレット」と合わせて彩りの対比を楽しむコーディネートもおすすめです。

ネックレスは45cm・50cm・60cmの3サイズ、ブレスレットは16cmでご用意しております。長さやデザインによって雰囲気が変わるため、店頭でさまざまにお試しいただきながら、お気に入りの組み合わせを見つけてください。

タートルネックなど、首元の詰まった装いが増えるこれからの季節にも映える、新しいチェーンコレクションです。

TOPICS

ミックスチェーンネックレス＆ブレスレット：税込23,100円より(K10YG・K10WG)さりげなく、でも確かな存在感■ Holiday-Exclusive Ribbon ― 輝きと想いを結ぶ、ホリデー限定リボン

11月1日より、ホリデーシーズン限定のブランドリボンが各店に登場いたします。



シャンパンの泡のように煌めく色味と透け感を持つオーガンジー生地に、ゴールドのツヤをまとったブランドロゴをあしらいました。華やぐ冬の街並みや、幸せな日の思い出を集めたような、季節感あふれるデザインです。スタッフが一つひとつ心を込めてお包みし、一年の感謝を込めてお渡しいたします。

こちらのリボンは、12月25日までの限定仕様となっております。頑張った自分へのご褒美や、大切な方への贈り物にも。いつものパッケージが少し特別になるこの季節、ぜひお立ち寄りください。

シャンパンのように煌めく限定リボン■ Size 15 Pomponne Ring ― 京都店限定、15号サイズをご用意

色とりどりのセンターストーンをメレで取り囲んだ、花のように可憐な姿。創業当初より愛されてきたシリーズ「Pomponne（ポンポネ）」は、クラシカルなスタイルを現代的にアレンジした、パーセル ジュエリーを象徴するコレクションです。

京都店では、お客さまからのご要望にお応えし、当店限定で15号サイズの「ポンポネ」を新たに10本ご用意いたしました。15号サイズは少しボリューム感があり、中指や人差し指に着けるとバランスがとれて美しく映えます。

また、「ポンポネ」以外にも、宝石の色彩を存分に楽しめる「Cent Couleur（サンクルール）」、アンティーク調の「Mil Gothic（ミルゴシック）」、上品なパールがきらめく「Mille Chainon Perle（ミルシェノン ペルル）」など、15号サイズのリングを豊富にご用意しております。

サイズ直しのご相談も承っております。13号から17号まで承っておりますので、ぜひ店頭でお気軽にお試しくださいませ。

■ Size 15 Pomponne Ring - PARCELLE JEWELRY Kyoto Store

Encircled by a halo of melee diamonds, the colorful center stones of the “Pomponne” collection create a graceful, flower-like silhouette. Loved since the brand’s founding, Pomponne is one of PARCELLE JEWELRY’s signature collections, combining classical elegance with a modern sensibility.

In response to customer requests, PARCELLE JEWELRY Kyoto Store has introduced ten exclusive pieces of the Pomponne ring in Japanese size 15. This slightly larger size offers a beautiful balance when worn on the middle or index finger, giving the piece a refined yet distinctive presence.

Alongside Pomponne, the Kyoto Store also offers a rich selection of size 15 rings, including “Cent Couleur,” which celebrates the brilliance of colorful gemstones; the antique-inspired “Mil Gothic”; and the elegant “Mille Chainon Perle,” featuring luminous pearls.

We also offer resizing services. Rings can be adjusted between sizes 13 and 17. Our staff will be happy to assist you in finding the perfect fit in-store.

JEWELRY EVENTS

ポンポネ 15号サイズ：税込160,600円より(K10YG他・天然石・ダイヤモンド)※画像はイメージですサンクルール、ミルゴシック、ミルシェノンでも15号サイズをご用意

秋の京都にて、ジュエリーとの出会いを楽しむイベントを今月も多数ご用意いたしました。



季節のルースを選ぶ「Stone marche（ストーンマルシェ）」、ブランドメンバーが集う「Caravan（キャラバン）」、そしてプロトタイプや限定品をご覧いただける「Trunk Show（トランクショー）」など、11月も京都店ならではの特別な時間をお届けいたします。

いずれのイベントも混雑する場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（075-252-7953）、店頭で、または京都店各スタッフのインスタグラムDMにて承ります。

■ PARCELLE JEWELRY 京都店 スタッフアカウント

◯ 齋藤：@aiko_parcelle(https://www.instagram.com/aiko_parcelle/)

◯ 伊東：@parcelle_rino(https://www.instagram.com/parcelle_rino/)

◯ 堀江：@parcelle_miyabi(https://www.instagram.com/parcelle_miyabi/)

■ 京都高島屋 特別ご優待会 ― 11月1日(土)より3日(月・祝)まで

11月1日(金)から3日(日)までの3日間、京都高島屋にて「特別ご優待会」が開催されます。



期間中、タカシマヤのデビットカード・クレジットカード、友の会会員証・お買物カードなどをご利用いただくことで、現品ジュエリー、オーダージュエリーが10％OFFとなります。

お得にお買い物をお楽しみいただける3日間。入会当日もご優待対象となります。ぜひ京都高島屋「パーセル ジュエリー」へお立ち寄りください。

◯ 京都高島屋：https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/departmentstore/yutaikai/251025/

■ STONE marche ― 11月1日(土)・2日(日)

宝石とお客様を結ぶ“ご縁日”として人気のイベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。季節ごとのルースをはじめ、希少石を含む100石以上を、会期中のみ、通常の半額でご提供しております。

11月の「ストーンマルシェ」は、京都店がトップバッターとして開催いたします。会期は11月1日(土)・2日(日)の2日間。秋風と紅葉が感じられるこの季節に、移ろう季節の色彩を映したルースを多数ご紹介いたします。

今月の誕生石であるシトリンは、菊の花を思わせる繊細なカーヴィングが施されたものも登場。リングとしてはもちろん、ペンダントへのお仕立てもおすすめです。

今回のマルシェでは、ラブラドライトやカラーチェンジアンデシン、タイガーアイ、レインボームーンストーンなど、角度や光によって異なる表情を見せる多彩なルースを豊富にご用意しております。



店頭では実際に手に取ってご覧いただき、枠に合わせながらその石が持つ個性を感じていただけます。

当日はルースのみでお持ち帰りいただけるとともに、その場でオーダーのご相談も承っております。



人気の「Pomponne（ポンポネ）」や「LIBER（リーベル）」に加え、「Petites Fleurs（プティフルール）」や「Victorian Leaf（ヴィクトリアンリーフ）」へのお仕立ても可能です。



「STONE marche」開催期間中、ルースは「特別ご優待会」対象外ですが、お仕立ては優待価格にてご案内いたします。京都店スタッフとともに、お好みのデザインや石の組み合わせを相談しながら、“運命の一石”との出会いをお楽しみください。

11月の誕生石シトリンをはじめ100石のルースをご用意ヴィクトリアンリーフ：税込251,900円より(Pt950/K10YG・天然石)■ Caravan ― 11月18日(火)

「Caravan（キャラバン）」は、PARCELLE JEWELRYが誇る人気イベントです。創業メンバーであるデザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）、代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、バイヤー兼デザイナーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）など、ブランドを支えるジュエリーのプロフェッショナルが店頭に立ち、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案をいたします。

イベントでは、オーダージュエリーが初めてという方も安心してご参加いただけます。お好みの宝石の色や形を選びながら、経験豊富なスタッフがプロの目線で、わかりやすくご提案いたします。



眠っていた宝石を新たなかたちに生まれ変わらせるリフォームや、サイズ直し、メンテナンスのご相談も承ります。

ある日のキャラバン■ TRUNK SHOW ― 11月25日(火)・26日(水)

まだ店頭には並ばないプロトタイプや限定品をご覧いただける、特別な2日間。

毎月、京都店で最も多くのジュエリーに出会える機会としてご好評をいただいている「トランクショー」を、11月も開催いたします。

今月の注目は、シリーズ初となるミニサイズの 4mm「Pomponne Mosaic（ポンポネモザイク）」。

ご好評をいただいている6mm・8mm・10mmサイズに続き、より軽やかで日常に寄り添う4mmサイズが新たに登場いたします。

PARCELLE JEWELRYのパヴェは、単なる石留めではなく、地金の余白までも計算された精緻な職人技の結晶。17石のダイヤモンドとカラーストーンを一石ずつ隙間なく敷き詰め、光の粒が重なり合って生まれる奥行きと、微妙な濃淡が織りなす色彩のハーモニーを生み出しています。小ぶりながらも確かな存在感を放ち、他のリングと重ねても美しく調和するバランスに仕立てました。



繊細でありながら華やか、そして自然体で纏える“日常のパヴェ”として、さまざまなスタイルに心地よく馴染みます。

この4mmサイズは、新しい提案として軽やかに身につけられるのはもちろん、ルビーのみで構成した鮮やかなレッドや、ブルーサファイアだけでまとめたアレンジなど、オーダーの幅も広がるモデルです。



光の粒が紡ぐモザイクの世界を、京都店の店頭にてぜひご覧ください。

パーセル ジュエリー京都店

4mmサイズ ポンポネモザイク ：価格はスタッフまでお問い合わせください(K10YG・天然石・ダイヤモンド)名脇役にも主役にもなる4mm

京の古刹をイメージした深緑色のカーペットが目印です。シックな店舗デザインで、大人向けの洗練された空間となっています。厳選されたコレクションが揃い、訪れるたびに新たな発見があるのも魅力の一つ。専門知識を持ったスタイリストがお客様一人ひとりに向けた丁寧な接遇を提供しております。

◯ 店長：齋藤（@aiko_parcelle(https://www.instagram.com/aiko_parcelle/)）

◯ 店舗：京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52 高島屋京都店 1階 アクセサリー売場

◯ 電話：075-252-7953（直通）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_kyoto/?hl=ja

◯ 営業時間：10:00より20:00まで

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったパーセル ジュエリー（PARCELLE JEWELRY）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびポップアップショップでご案内しております。

