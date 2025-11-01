¡Ö¥«¥Ð¥é¤ÎÅÁÀâ¡×¡ß¡Ö²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡×¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ëÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¡¢ËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ¡ª
°ÛÀ¤³¦¤ÎÈâ¤¬º£¡¢¸½¼Â¤È¤Ê¤ë--¡£¿å¼Ä½Ü¤È¶¦¤Ë¡¢¥«¥Ð¥é¤ÎÀ¤³¦¤òµß¤¨¡ª
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¥«¥Ð¥é¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤ÈÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¡ª
°ÛÀ¤³¦¤«¤éË¬¤ì¤¿¡È±Æ¤Î·¯¼ç¡É¿å¼Ä½Ü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸þºä¼¶¡¢´Ñ·î³¨Î¤¤é¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥«¥Ð¥é¤ÎÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤È¶¦¤ËÌ¤ÃÎ¤ÎÈë¶¤òÃµº÷¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÂå°äÀ×¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¼¡¸µ¤ÎÎö¤±ÌÜ¡È¥¢¥Ó¥¹¡É¤ò½ä¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¡£
¶¯Âç¤ÊÅ¨¡Ö¥¹¥¿¥ó¥êー¡×¤È¤Î·ãÆ®¤äÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¡¢¸¶ºî¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥Ð¥È¥ë¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê²ÖÀºÎî¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¥»¥Ã¥È¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤³¤Î½©¡¢¥«¥Ð¥é¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÈºÇ¼å¡É¤¬¡ÈºÇ¶¯¡É¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
ÅÐ¾ì¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¾Ò²ð
¿å¼Ä½Ü CV¡§ºä ÂÙÅÍ
Eµé¥Ï¥ó¥¿ー¡£¿ÍÎàºÇ¼åÊ¼´ï¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Æó½Å¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¸½¤ì¤ë¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸þºä ¼¶ CV¡§¾åÅÄ ÎïÆà
Sµé¥Ï¥ó¥¿ー¡£ºÇ¾å¿¿¤¬Î¨¤¤¤ë¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¡×¥®¥ë¥É¤ÎÉû¥®¥ë¥É¥Þ¥¹¥¿ー¡£ÓÌ³Ð¤ÇËâÎÏ¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ëÆÃ°ÛÂÎ¼Á¡£½Ü¤«¤éÂ¾¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤¿¤Á¤È°ã¤¦Æ÷¤¤¤¬¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¡£
´Ñ·î³¨Î¤¡¡CV¡§ËÜÀô è½Æà
Bµé¥Òー¥éー¡£²ø²æ¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤½Ü¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤Ê¤¬¤é¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àº¿ÀÅª¤ËÀÈ¤¯¡¢¼ÂÎÏ¤è¤ê¤â¥é¥ó¥¯¤ÎÄã¤¤¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÐ¾ì¥³¥é¥Ü¥¢¥Ð¥¿ー¤Î¾Ò²ð
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¿Ê·â¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ªÃËÀÍÑ¤Ï¿å¼Ä½Ü¤Î±Æ¤ÎÊ¼»Î¤Î³»¡¢½÷ÀÍÑ¤Ï¸þºä¼¶¤ÎÀïÆ®Éþ¤òÌÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÐ¾ì¥³¥é¥Ü¥Ú¥Ã¥È¤Î¾Ò²ð
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ú¥Ã¥È¥¢¥¤¥¹¥Ù¥¢¥Ü¥¹¡¦¥¿¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤â¤È¤Ï¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ù¥¢¤Î¼óÎÎ¡£¿å¼Ä½Ü¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤½¤Î±Æ¤È¤·¤Æ¾¤´¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¿¥ó¥¯¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢
¡Ö¿å¼Ä½Ü¤ËÄ©Àï¡×¤ä¡Ö¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡¢¡ÖºÎ·¡¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¸¶ºî¡¦¸¶°Æ Chugong¡¢ºî²è DUBU(REDICE STUDIO)¡¢
µÓ¿§ h-goon(D¡õC MEDIA È¯¹Ô)¤Ë¤è¤ë´Ú¹ñ¤Î¾®Àâ¡¢Ì¡²èºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£°Û¼¡¸µ¤È¸½À¤³¦¤ò·ë¤ÖÄÌÏ©¡È¥²ー¥È¡É¤È¡¢¡È¥Ï¥ó¥¿ー¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í´ÖÃ£¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö¿ÍÎàºÇ¼åÊ¼´ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇÄã¥é¥ó¥¯¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¡¦¿å¼Ä½Ü¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¼«Ê¬¤À¤±¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¡ÈºÇ¼å¡É¤«¤é¡ÈºÇ¶¯¡É¤Ø¶î¤±¤¢¤¬¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¤Ï2024Ç¯1·î¤ËSeason 1¤¬¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë ¥¢¥Ã¥×¤Ê·ïSeason 2 -Arise from the Shadow-¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Season 2¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ð¥é¤ÎÅÁÀâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤Î²Ö¤È¼ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î²ÖÀºÎî¤ÎÃæ¤«¤é¥Ñー¥È¥Êー¤òÁª¤ó¤ÇÀï¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ç¥Ö¤ä¥¢¥Ð¥¿ー¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡£¥ß¥Ë¥²ー¥à¤â½¼¼Â¤Ç¡¢¤ä¤ê¹þ¤ßÍ×ÁÇËþºÜ¤Î¼«Á³·Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPG¡£¹Âç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä²ÖÀºÎî¤È¤Îå«¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ëÀï¤¤¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://cabala.arkgames.com/?from=pr19
¸ø¼°Twitter¡§https://twitter.com/Cabala_JP
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§RPG
ÇÛ¿®»þ´ü¡§2022Ç¯12·î14Æü
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
Apple Store¡§https://bit.ly/4q1Kxzz
GooglePlay¡§https://bit.ly/42yJUUe
iOS¿ä¾©´Ä¶¡§iphone6s°Ê¾å¡¢ipad2017°Ê¾å¡¢IOS 9°Ê¾å
Android¿ä¾©´Ä¶¡§Android4.3°Ê¾å¡¤CPU¡ÊQualcomm Snapdragon¡Ë800°Ê¾å¡¤¥á¥â¥ê3GB°Ê¾å
(C)Solo Leveling Animation Partners
(C)SKYWORK AI Pte.Ltd.