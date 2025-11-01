TVアニメ『探偵はもう、死んでいる。Season2』オープニング主題歌オーディション開催決定！

株式会社インクストゥエンター

TVアニメ『探偵はもう、死んでいる。Season2』のオープニング主題歌歌唱アーティストオーディションの開催が決定し、本日11月1日から応募の受付がスタートした。

TVアニメ『探偵はもう、死んでいる。』は2021年7月から2021年9月まで放送されたアニメで、Season2が2026年に放送されることが発表されている。

オープニング主題歌アーティストに関してSeason1では、めありー×jon-YAKITORYが担当したが、今回は広く公募のオーディションという形で選出されることになった。

今回、オープニング主題歌の楽曲プロデュースを担当するのは、Season1にてエンディング主題歌を制作し、様々なアーティストや映画・アニメ・ゲームなどへの楽曲提供をはじめとして幅広い分野で活動しながら今もなお第一線で活躍を続ける人気ボカロPの40mP。

オーディションの合格者は、TVアニメ主題歌担当アーティストとして、40mPが書き下ろす楽曲でのデビューが約束される。

オーディションの応募は2025年11月30日まで、たんもしオープニング主題歌オーディション特設サイトにて受け付けている。アニメ主題歌を担当したい、40mPの書き下ろし楽曲でアーティストデビューしたいと思っている方はぜひ特設サイトをチェックしてみてほしい。

TVアニメの主題歌アーティストを一般公募から選出するというこの希有なチャンスを掴みとり、次代を担う新しいアーティストが誕生することを期待したい。

▼たんもしオープニング主題歌オーディション※応募締切：2025年11月30日▼

特設サイト：https://tanmoshi-audition.com/(https://tanmoshi-audition.com/)

【アニメ情報】 (C)二語十・うみぼうず/KADOKAWA/たんもし2製作委員会

-TVアニメ「探偵はもう、死んでいる。Season2」-

「君、私の助手になってよ」

巻き込まれ体質の少年・君塚君彦は、上空一万メートルを飛ぶ飛行機の中、《世界の敵》と戦う《名探偵》の少女・シエスタの助手となった。それから二人は、三年にもわたって世界中を飛び回り、目も眩むような冒険劇を繰り広げ、そして激闘の果てに――死に別れた。

シエスタの死から一年。一人生き残ってしまった君塚の元に、依頼人を名乗る少女・夏凪渚が現れる。彼女の依頼を受けて再び助手となった君塚は、やがて《名探偵》の死の真相に辿り着いた――。

しかし、その真相に触れて、君塚たちは知っていく。完全無欠の名探偵が犯したミスを。《名探偵》の遺志を継ぐことの真の意味を。

探偵はもう、死んでいる。死の真相も明かされた。

でも、エピローグにはまだ早い

■スタッフ

原作: 二語十

キャラクター原案: うみぼうず

(MF文庫J「探偵はもう、死んでいる。」/ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊)

監督: 栗原学

シリーズ構成: 赤尾でこ

キャラクターデザイン: 伊藤陽祐

音楽制作：インクストゥエンター

アニメーション制作: ENGI

2026年放送予定

『探偵はもう、死んでいる。』

TVアニメ公式サイト：https://tanmoshi-anime.jp/(https://tanmoshi-anime.jp/)

X：https://x.com/tanteiwamou_(https://x.com/tanteiwamou_)