あなたと″声社員″の物語がいま始まる――――

株式会社ハイブクリエーション～鬼頭明里・岡本信彦・緑川光・徳井青空が演じる、魅力的なキャラクターたちとの“あなただけの出会い”を描く～

株式会社ハイブクリエーション（本社：宮城県仙台市、代表取締役：齋藤 俊彦／セガサミーグループ）が展開する「声社員プロジェクト」が、プロジェクトの世界観を描くショートノベル連載企画『ダーツも恋もキミしだい！』を2025年11月1日（土）よりスタートいたします。

「ダーツも恋もキミしだい」オフィシャルロゴ

本作は、豪華声優陣を起用したダーツハイブの完全オリジナルプロジェクト。

連載では、“褒めボイス”であなたのダーツプレイを応援してくれる“声社員”たちとの【出会い】を描くショートストーリーが展開され、キャラクターたちがなぜあなたを“特別”に思うようになったのか…その始まりをひも解いていきます。

「声社員プロジェクト」ショートノベル連載企画『ダーツも恋もキミしだい！』

- 連載開始日：2025年11月1日（土）- 更新スケジュール：毎週 火曜・金曜 更新（全10話）- 掲載場所：声社員プロジェクト公式X（@SeiShainPJ_HIVE(https://x.com/SeiShainPJ_HIVE)）

第1弾「頼りになる天然同期 春咲あかね 編」

第2弾「ミステリアスな紳士 花京院ルイ 編」

第3弾「勝気で小柄な先輩 小鳥遊結 編」

第4弾「何事にも全力な同期 青葉楓太 編」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pas8gfFIaO4 ]

声社員プロジェクトショートストーリー「ダーツも恋もキミしだい！」（春咲あかね編）

≪見どころポイント≫

“あなた”と声社員たちの物語

本作は、読者＝あなたの視点で描かれます。

彼ら彼女らがなぜ“あなた”に褒めボイスを贈るようになったのか--

そこには、思わず心がほどけるような、ドキドキときめく物語が隠されています。

忙しい日常に寄り添う、軽やかな連載形式

1話ごとに読み切れる短編サイズ。キャラクターとの距離が近づくごとに、あなたの心にも変化が訪れて--

SNS連動×プロモーション展開

公式X（旧Twitter）ではLived２D を活用した映像展開、広告ビジュアルなど、ファン必見のコンテンツ展開を予定しております。

■ キャラクター＆キャスト紹介

声社員プロジェクトには、豪華声優陣が演じる個性豊かな4人のキャラクターが登場します。

「ねぇ。このあとダーツ行かない？」青葉 颯太（CV：岡本信彦）

ダーツも仕事も全力。まっすぐな熱血同期男子。あなたを信じてまっすぐ応援してくれる存在。

「キミにダーツ、教えてあげる♪」春咲 あかね（CV：鬼頭明里）

天然で不器用。でも、まっすぐで頼れる同期女子。ちょっぴり照れ屋な笑顔にキュン。

「見てなさいよ。私が本気出したらすごいんだから！」小鳥遊 結（CV：徳井青空）

勝気で頭の回転も早い、しっかり者の先輩女子。けれど、あなただけにはちょっと不器用？

「ふふ。今のは少し意地悪でしたか？」花京院 ルイ（CV：緑川光）

誰もが一目置く優雅な社長。ミステリアスで紳士的な彼の本心とは--？

■声社員プロジェクトとは？

声優と“ダーツ”の新しい関係を描く、ダーツ×声優×恋愛シミュレーションというまったく新しい体験。ダーツで高得点を出すと、キャラクターたちが“褒めて・応援してくれる”、

まるでゲームのようなダーツプレイ体験が楽しめる【褒めボイスダーツセット ～Happy Ears Collection～】も好評発売中！

＼リアルな“ときめき”が、いまダーツと融合する／ 「恋が始まりそうなオフィスライフ」ぜひ体感してください。

■キャラクターデザイン（イラストレーター紹介）

青葉颯太・花京院ルイ担当 ： ﾅｼ https://x.com/000nns

春咲あかね・小鳥遊結担当 ： にわ田 https://x.com/niwata0

■商品取扱情報

ダーツハイブオンラインショップ：https://www.dartshive.jp/

ダーツハイブ実店舗（全国14店舗）：https://dartshive.com/shop.html

■関連リンク

公式X（Twitter）：https://twitter.com/DARTSHiVe

公式LINE：https://line.me/ti/p/%40aqr4924f

オンラインショップ：https://www.dartshive.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/DARTSHIVE.ONLINE.SHOP

(C)著作権表記

(C)DARTS HIVE (C)2024 000nns (C)niwata