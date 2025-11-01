ジョージ ジェンセンが、2025年ホリデーキャンペーンで“おもてなし”を贈り物の形として探求

株式会社 ジョージ ジェンセン ジャパン

1904年創業以来、デンマークデザインを牽引し、北欧屈指のブランドで知られるジョージ ジェンセン（GEORG JENSEN)は、2025年ホリデーキャンペーンでパリを拠点とするスイス人シェフ、ラズロ・バデットを迎え、彼女の感性や伝統が息づく心のこもったメニューと華やかなテーブルセッティングを通して、“おもてなしの美学”を讃えます。

「おもてなしには、芸術性があります。ただ人を迎えるだけではなく、自分の大切な空間を共有すること--料理を作り、愛着のある器でテーブルを整え、自分の習慣や文化を分かち合うこと。そんなふうに誰かを招くことこそ、何より心のこもった贈り物なのです。」とジョージ ジェンセンのクリエイティブ・ディレクター、パウラ・ジェルバーゼは語ります。

仕立て職人としてキャリアをスタートさせたラズロですが、いまでは料理に全ての情熱を注ぎ、創造性と季節の食材を大切にしながら、食をひとつの芸術として追求しています。ジョージ ジェンセンのキャンペーンでは、彼女の故郷の味をテーマにした特別なメニューを用意。前菜のテット・ド・モワンヌ・チーズに始まり、赤ワインで煮た洋梨、そして彼女の代名詞ともいえる、花のように繊細にカットされたラディッシュ。

一方で、テーブルセッティングには、さらに計画性が必要です。「ゲストが心地よく過ごせるように、事前に食事の流れを頭の中でリハーサルします」とラズロは話します。彼女のホリデーテーブルは、白いポーセリンとスターリングシルバー製の銀器を組み合わせています。そこに並ぶのは、アール・ヌーヴォーの繊細な装飾が美しい1918年の《グレープ ボウル 283》、槌目仕上げとビーズの縁取りが印象的な1936年のカトラリー、溝の入った縁が凛とした印象を与える《ベルナドッテ》シリーズのプレート、そしてシグヴァルド・ベルナドッテが1938年にデザインした、直線的な柄が特徴のシルバーキャンドルホルダー。

ラズロは、ホストとして装いにも気を配ります。彼女が身につけているのは、18Kゴールドの《オフスプリング》イヤリングとブローチ、そして《オーブ チェーン》。この《オーブ チェーン》は、最近発表された5つの新作シルバーアクセサリーのひとつで、キーチェーンとしても身につけるアクセサリーとしても使えるデザイン。それぞれが、ブランドの歴史を形づくってきたアートムーブメントから着想を得ています。

2025 CHRISTMAS COLLECTIBLES

2025年クリスマスコレクティブルズのテーマはJoyful Christmas。

このシリーズは、遊び心あふれるノスタルジックな魅力で、子供の頃のクリスマスの魔法を捉えています。

各オーナメントは、温もりと幸福感を体現するデンマークのヒュッゲの居心地の良さを呼び起こし、精巧な職人技と、安らぎと喜びの親しみ深いシンボルを組み合わせています。

ジョージ ジェンセン デザインスタジオがデザインしたこれらのコレクタブルオーナメントは、魅惑的でありながら親しみやすく、フェスティブな雰囲気を創り出します。

発売日：2025年11月1日（土）

展開数：17種

展開場所：全国のジョージ ジェンセン ブティック、公式オンラインストア(https://www.georgjensen.com/ja-jp)

「2025 CHRISTMAS COLLECTIBLES」ラインナップ

CC25 CHRISTMAS MOBILE

左）18Kゴールドメッキ仕上げ, 真鍮 9,460円

右）パラジウムメッキ仕上げ, 真鍮 9,460円

CC25 HOLIDAY ORNAMENT HEART

左）18Kゴールドメッキ仕上げ, 真鍮 4,180円

右）パラジウムメッキ仕上げ, 真鍮 4,180円

CC25 HOLIDAY ORNAMENT CORNET

左）18Kゴールドメッキ仕上げ, 真鍮 4,180円

右）パラジウムメッキ仕上げ, 真鍮 4,180円

CC 2025 HOLIDAY ORNAMENT HEART & CORNET SET

18Kゴールドメッキ仕上げ, 真鍮 7,810円

CC 2025 ORNAMENT HEART & CORNET SET

18Kゴールドメッキ仕上げ,亜鉛合金 6,600円

CC 2025 GIFT SET BELL BALL HEART 3PCS

18Kゴールドメッキ仕上げ, 真鍮 15,290円

CC 2025 GIFT SET BELL BALL HEART 3PCS

パラジウムメッキ仕上げ, 真鍮 15,290円

CC 2025 GIFT SET 8 PCS

18Kゴールドメッキ仕上げ, 真鍮と亜鉛合金 41,360円

CC 2025 CHRISTMAS MOBILE 1995/2025

18Kゴールドメッキ仕上げ, 真鍮 9,460円

1995年に初めてデザインされたレネ・ムンテのこの見事なクリスマス・モビールは、30周年を記念して復刻されました。真鍮製で18Kゴールドのメッキを施した本作は、夜空の星々が輝く中、クリスマスツリーを載せたそりを表現しています。

CC 2025 TABLE ORNAMENT

18Kゴールドメッキ仕上げ, ステンレススチール

SMALL: 8,910円 / MEDIUM: 10,120円 / LARGE: 11,770円

3pcs set: 25,960円

CC 2025 TEALIGHT SET 2 PCS

18Kゴールドメッキ仕上げ, ステンレススチール 9,460円

ABOUT GEORG JENSEN

1904年にコペンハーゲンで創業したジョージ ジェンセンは、創業者の探究心とクラフトマンシップへの情熱に培われたデンマークの伝統的なデザインハウスです。

120年以上にわたる歴史と、数十年にわたるクラフツマンシップと

コラボレーションによってもたらされた比類なきマテリアルの卓越性により、ジョージ ジェンセンは常に進化し続ける独創的なコレクションを生み出しています。

株式会社 ジョージ ジェンセン ジャパン

〒102-0084

東京都千代田区二番町11－19興和二番町ビル 4階

Tel. 0120-637-146(カスタマーサービス)

www.georgjensen.com/ja-jp