『マンガ家、堀マモル』『唄う六人の女』などの注目作品でメインキャストを演じ、2026年公開予定の映画「ReTune」で主演を務める女優の桃果（ももか）が、株式会社TRUSTARに所属いたしました！
■桃果（ももか）
2000年8月25日生まれ。神奈川県出身。
小学生の時にスカウトされ、ファッション雑誌『ニコ☆プチ』の専属モデルや、『Rの法則』(NHK)等に出演。俳優としてCMやMV、ドラマへの出演を重ね、映画『唄う六人の女』（2023年）では「見つめる女」を好演し、評判を集めた。
主な出演作は、映画『マンガ家、堀マモル』（2024年）、映画『消せない記憶』(2023)、映画『人狼ゲーム デスゲームの運営人』(2020年)、ドラマ『美しい彼』シリーズ(MBS)、GReeeeNのMV「ゆらゆら」「おまじない」「相思相愛」など。
2026年公開予定の映画『ReTune』では、主演・小暮つるを演じる。
安定した演技力と人々の目を惹きつける存在感を武器に、次世代を担う俳優として、今後も一つひとつの作品と真摯に向き合い、さらなる成長を目指してまいります。
＜桃果コメント＞
この度、株式会社TRUSTARに所属させていただくことになりました。
フリーで活動していた期間は、自分のこれからの人生にたくさん悩み、考える時間でもありました。様々なご縁に触れ、迷うこともありましたが、その時間があったからこそ、大切なものを見つめ直すことができたように思います。
そんな中、有り難くもご縁をいただき、何度もお話を重ねるうちに、TRUSTARの皆さんと共に新しいスタートを切りたいと強く感じました。
これまで支えてくださった皆さまには心から感謝しています。
これからも女優として変わらず精進してまいりますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです。
桃果
■公式SNS
桃果 Instagram
https://www.instagram.com/momoka_825__/
桃果 X
https://x.com/momoka_825__
桃果 TikTok
https://www.tiktok.com/@momoka_825
■問い合わせ先
株式会社TRUSTAR 東京本社
TEL：03-5544-9047
MAIL：info@trustar.co.jp