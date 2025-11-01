『マンガ家、堀マモル』『唄う六人の女』などの注目作品でメインキャストを演じ、2026年公開予定の映画「ReTune」で主演を務める女優の桃果（ももか）が、株式会社TRUSTARに所属いたしました！

株式会社TRUSTAR映画『唄う六人の女』“見つめる女”や、映画『マンガ家、堀マモル』でヒロインの“佐倉春”を務め、多数のドラマや映画、MVへの出演で注目を集める若手女優の桃果（ももか）が、株式会社TRUSTARに11月1日付けで所属し、マネジメントを開始いたします。

■桃果（ももか）

2000年8月25日生まれ。神奈川県出身。

小学生の時にスカウトされ、ファッション雑誌『ニコ☆プチ』の専属モデルや、『Rの法則』(NHK)等に出演。俳優としてCMやMV、ドラマへの出演を重ね、映画『唄う六人の女』（2023年）では「見つめる女」を好演し、評判を集めた。

主な出演作は、映画『マンガ家、堀マモル』（2024年）、映画『消せない記憶』(2023)、映画『人狼ゲーム デスゲームの運営人』(2020年)、ドラマ『美しい彼』シリーズ(MBS)、GReeeeNのMV「ゆらゆら」「おまじない」「相思相愛」など。

2026年公開予定の映画『ReTune』では、主演・小暮つるを演じる。

安定した演技力と人々の目を惹きつける存在感を武器に、次世代を担う俳優として、今後も一つひとつの作品と真摯に向き合い、さらなる成長を目指してまいります。

＜桃果コメント＞

この度、株式会社TRUSTARに所属させていただくことになりました。

フリーで活動していた期間は、自分のこれからの人生にたくさん悩み、考える時間でもありました。様々なご縁に触れ、迷うこともありましたが、その時間があったからこそ、大切なものを見つめ直すことができたように思います。

そんな中、有り難くもご縁をいただき、何度もお話を重ねるうちに、TRUSTARの皆さんと共に新しいスタートを切りたいと強く感じました。

これまで支えてくださった皆さまには心から感謝しています。

これからも女優として変わらず精進してまいりますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです。

桃果

■公式SNS

桃果 Instagram

https://www.instagram.com/momoka_825__/

桃果 X

https://x.com/momoka_825__

桃果 TikTok

https://www.tiktok.com/@momoka_825

■問い合わせ先

株式会社TRUSTAR 東京本社

TEL：03-5544-9047

MAIL：info@trustar.co.jp