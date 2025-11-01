ヘッドコンシェルジュ株式会社にて、eギフトサービス『AnyGift』を導入

ヘッドコンシェルジュ株式会社

ヘッドコンシェルジュ株式会社（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：滝村 晃平）は、AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）が提供するeギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』のデジタルチケットサービスを導入しました。

AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールなどでURLを送ることでギフトを贈ることができる “eギフト機能”を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。

今回のデジタルチケットサービスの導入により、ヘッドコンシェルジュ全店舗でご利用いただけるデジタルチケット「店頭で使えるサービスチケット」がeギフトとして贈れるようになります。

・導入の背景

ヘッドコンシェルジュでは、特別な時間をお届けする「体験型ギフト」を通じて、贈る方・贈られる方双方の心に残るひとときを提供してまいりました。

近年は、より気軽にオンライン上で贈り物を選びたいというお客様の声が増えており、そうした新たなニーズに応えるかたちで、eギフトサービス「AnyGift」を導入いたしました。

今回導入した「オンラインで贈れるギフトチケット」は、ヘッドコンシェルジュが厳選した上質な体験を、メールやSNSを通じて気軽に贈ることができるサービスです。

受け取られた方は、お好みのプランを自由に選び、専属コンシェルジュのサポートを受けながら、自分だけの特別な時間をお楽しみいただけます。

ヘッドコンシェルジュ × AnyGiftのeギフトの特徴について

相手の住所を知らなくても「ヘッドコンシェルジュ」のデジタルチケットをLINEやメールでギフト可能に

いつもお世話になっている方へのちょっとした贈り物や、ヘッドスパや癒しが好きな方への誕生日・記念日・サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「ヘッドコンシェルジュ」の店舗でご利用いただけるデジタルチケットをeギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。

ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます

お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。

URLを開き、店舗でご提示いただくだけでデジタルチケットのご利用が可能です

ギフトを受け取った方は店舗でデジタルチケットを利用する際に、店舗スタッフにスマートフォンでeギフトの受け取り完了画面を提示します。スマートフォンの画面でスタッフにより「チケットを使用済みにする」とするだけで簡単にチケットをご利用いただくことが可能です。

eギフトの贈り方 ／ 受け取り方贈り方

1）商品ページで「eギフトを贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。

2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。

3）購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。

受け取り方

1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択して受け取り設定に進みます。

2）氏名とメールアドレスのみをご入力いただき、簡単に受取設定が完了となります。

※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。

3）受取設定が完了すると、店舗で利用いただける画面となります。

店舗での使い方

1）「チケットを使用済みにする」と記載された受取完了画面を店舗スタッフに提示します。

2）店舗スタッフが画面を確認し、チケットを使用済みにします。

3）一度使用済みになったチケットは再度使うことはできません

ヘッドコンシェルジュ株式会社について

ヘッドコンシェルジュ株式会社は、ヘッドスパ技術を提供する専門サロンの運営を中心に、美容・コスメ商品の企画・販売、美容や健康に関するコンテンツの制作・配信も行う企業です。

“癒し”と“おもてなし”を追求したサービス設計により、多くのお客様から高い評価を得ています。サロン現場で培った実践的なノウハウをもとに、商品開発やコンテンツ制作にも取り組み、体験価値の幅を広げています。美容・健康・リラクゼーションの領域で、心と身体の両面から豊かさを届けることを使命としています。

【会社概要】

会社名：ヘッドコンシェルジュ株式会社

代表取締役社長：滝村 晃平

事業内容：ヘッドスパ専門店の運営/美容・コスメ商品の企画販売/美容・健康コンテンツの制作配信

会社HP：https://headconcierge.jp/

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift : https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは : https://anygift.jp/egift

AnyReach株式会社 会社概要

会社名 : AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL : https://anyreach.co.jp/

代表者 : 代表取締役 中島 功之祐

事業内容： eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp