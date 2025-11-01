【サヤン・テラス HOTEL&RESORT】冬の御宿で心も体もリフレッシュ！海×サウナ×岩盤浴で楽しむ女子会や仲間とのグループ旅にぴったり。有休消化や冬のご褒美旅にもおすすめの3プランがスタート！
海辺のバレルサウナ
サヤン・テラス HOTEL&RESORTでは、この冬限定で贅沢なステイプランを3種類販売いたします。
1日1組限定の「冬のご褒美ととのい旅」シリーズは、海沿いの澄んだ冬の空気の中で楽しむ女子会やグループ利用におすすめのプランです。サウナまたは岩盤浴で体を温めてデトックスした後は、夜空に広がる星空の下で“ととのう”ひとときをお楽しみいただけます。
また、「Anniversary Stay ～海辺で叶える特別な一日～」では、オーシャンフロントのレストランでのディナーやスパークリングワインでの乾杯、メッセージ入りデザートの特典をご用意。冬の澄んだ海風を感じながら、特別な思い出作りをサポートいたします。
寒さの中で味わう海沿いの贅沢なひとときは、心も体もリフレッシュできる冬のご褒美ステイとして、女子会や記念日など幅広いシーンでお楽しみいただけます。
地産地消 冬のフレンチコース
１.『【1日1組限定】木のぬくもりと海風にととのう、サウナ付ステイ（夕朝食付）』
日々の忙しさを少しだけ手放して、海辺の静けさに包まれる夜へ。
海辺の町 御宿で楽しむ、冬限定の特別なステイプランを販売いたします。
本プランでは、チェックイン後にバレルサウナで体を温め、星空の下で“ととのう”贅沢な時間をご体験いただけます。ディナーには地元食材をふんだんに使用した冬の味覚をお楽しみいただき、乾杯用スパークリングワインもご用意。女子会や友人同士のご旅行など、グループでゆったりと過ごす冬のご褒美旅として、心も体もリフレッシュできるひとときをお届けします。
ポンチョのお貸出有り
バレルサウナからの景色
【概要】
■URL：https://x.gd/TEphf
■設定期間：2025年12月1日～2026年2月28日
※除外日：土曜・日曜・祝日／12/27（土）～1/4（日）
■料金：1泊2食付き／2名1室利用時：お一人様 25,800円（税込）～
※料金には室料・夕食・朝食・サービス料・消費税・入湯税が含まれます。
■プラン内容：
・チェックイン後にバレルサウナ体験【16:00～17:00】
■プラン特典：夕食時には乾杯用スパークリングワインをご用意
■プラン注意事項：
・本プランのバレルサウナには水風呂のご用意はございません。
・悪天候時は安全のためご利用を中止させていただく場合がございます。
その際は事前にご連絡いたします。
・悪天候による利用中止の場合は室内の岩盤浴をご利用いただけます。
■食事内容：
＜夕食＞地産地消 冬のフレンチコース
＜朝食＞和洋食ブッフェ
２.『【1日1組限定】冬の静寂ステイ。海と岩盤浴でととのう癒しのひととき（夕朝食付）』
冬の訪れとともに心と体をやさしく整える1日1組限定プラン『【1日1組限定】冬の静寂ステイ。海と岩盤浴でととのう癒しのひととき』を販売いたします。ご夕食には地元の冬グルメを使ったコースと、乾杯用スパークリングワインをご用意しています。夕食後は岩盤浴で体を温め、日々の疲れや冷えをデトックス。遠赤外線効果で血流や代謝が促され、ゆったりと心身をほぐす時間をお楽しみいただけます。有給休暇消化も気になる季節、頑張った自分へのご褒美にもぴったりな、冬ならではの贅沢なプランです。
日々の疲れや冷えをデトックス
頑張った自分へのご褒美に。
【概要】
■URL：：https://x.gd/TEphf
■設定期間：2025年12月1日～2026年2月28日
※除外日：土曜・日曜・祝日／12/27（土）～1/4（日）
■料金：1泊2食付き／2名1室利用時：お一人様 24,800円（税込）～
※料金には室料・夕食・朝食・サービス料・消費税・入湯税が含まれます。
■プラン内容：
・夕食後に岩盤浴体験【21:30～22:30】
■プラン特典：夕食時には乾杯用スパークリングワインをご用意
■食事内容：
＜夕食＞地産地消 冬のフレンチコース
＜朝食＞和洋食ブッフェ
３.『【Anniversary Stay】 ～海辺で叶える特別な一日～（夕朝食付）』
ホテル内オーシャンフロントのレストランで、大切な記念日を特別に祝うステイプランを販売いたします。
プランでは、海を望む贅沢な空間でスパークリングワインを片手に乾杯しながら、シェフが腕によりをかけた特別ディナーをお楽しみいただけます。また、記念日を彩る演出として、メッセージ入りデザートの特典をご用意。大切な方との時間を心ゆくまで堪能でき、思い出に残るひとときを演出いたします。特別な日の贅沢な体験として、日常を忘れて過ごせるステイプランです。
スパークリングワインを片手に乾杯
メッセージ入りデザート
【概要】
■URL：https://x.gd/TEphf
■設定期間：2025年12月1日～2026年2月28日
■料金：1泊2食付き／2名1室利用時：お一人様 24,262円（税込）～
※料金には室料・夕食・朝食・サービス料・消費税・入湯税が含まれます。
■プラン内容：
・ハーフボトルスパークリングワインをご用意
・コースの締めにメッセージ付きデザートプレートをご提供
■食事内容：
＜夕食＞地産地消 冬のフレンチコース
＜朝食＞和洋食ブッフェ
【サヤン・テラス HOTEL&RESORT】
サヤン・テラス HOTEL&RESORT 外観
サヤン・テラスのサヤンとは、インドネシア語で「私の愛する～」という意味。
月の沙漠の童謡で有名な御宿海岸。白い砂浜と青い海の眺望を楽しみ、潮騒の音色を聴きながら、ゆったりとした時間をお過ごし頂けます。お部屋はアジアンチックな雰囲気のツインルームを中心に和室、ダブルルームのお部屋もご用意しており、シェフ特製季節のディナーコースを堪能していただけます。
チェックイン：15:00～22:00／チェックアウト：10:00まで
住所：千葉県夷隅郡御宿町浜 2163
アクセス：JR外房線「御宿駅」より徒歩約20分
TEL：0470-68-7711
ホームページ：https://www.sayanterrace.jp/
予約サイト：https://x.gd/TEphf
Instagram：https://www.instagram.com/sayanterrace7711/?hl=ja
【エヴァーブルースカイ】
「東京と地方の架け橋として資本と地域、人と地域をつなぎ持続性のある地方創生を実現する」をミッションとして掲げる株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ（https://bluesky-as.com/）のグループ会社で、千葉と神奈川で7つのホテル施設を運営中。地域資産の利活用から地域そのものの魅力を体感していただける施設づくりに取り組んでいます。
Instagram公式アカウント▶ever_blue_sky_
https://www.instagram.com/ever_blue_sky_/