リラックス×潤い “光と香りで、空気が変わる。”アロマ対応スチーム式加湿器 NIPLIFE 「URURA（ウルラ）」（2025年11月4日発売）

株式会社日創プラス※¹使用環境により湿度は大幅に前後する場合がございます。（自社調べ）※²木造和室

やさしく潤し、香りと光で心まで整える。

暮らしを“美しく保つ”スチーム加湿器、URURA誕生。

清潔感のあるホワイトのガラスボディに、オーロラのように揺らめく3色ライトを搭載。100℃の高熱抗菌スチームとやさしい中温加湿で、空気も、心も、美しく整えます。





商品特徴

１. パワフル＆やさしい加湿設計で、広い空間もしっかり潤す。

最大加湿量500ml/h、対応面積は24畳※¹。

広いリビングから寝室まで、部屋全体を包み込むように加湿します。

一般的な霧と比べ約1/33の粒子サイズ（0.3～0.6μm）の超微細スチームが、

床や家具を濡らすことなくふんわりと広がり、快適な湿度をキープ。

通常モードでは約6時間、おやすみモードでは約8時間の連続加湿が可能。

夜の眠りを妨げず、朝までしっとりとした空気を保ちます。

快適な湿度は50～60％。乾燥を防ぎ、喉や肌にやさしい空間を保てます。

※¹木造和室の場合

２. 100℃高熱抗菌と高ホウケイ酸ガラスで、清潔を保つ。

RURAはヒーターで水を高温加熱し、100℃スチームで抗菌。

雑菌やぬめりの発生を抑え、いつでも清潔に使えるよう設計されています。

さらに、業界初※²となる「ガラス二重構造」を採用。

高ホウケイ酸ガラスが生む高い耐熱性と透明感で、水の美しさまでも引き立てます。

パーツは少なく、フィルター交換も不要。広口タンクで洗いやすく、日々のお手入れも手軽になっています。

※²楽天加湿器カテゴリー内アロマ対応ガラス二重構造スチーム加湿器として（2025年10月時点、当社調べ）

３.＋3℃で、あたたかく。加湿で省エネ暖房。

URURAは、スチーム加湿によって室温が約3℃上昇※³。

暖房設定を下げても同等の体感温度を得られるため、省エネにもつながります。

同じ室温でも、湿度が低いと肌寒く、湿度が高いとあたたかく感じるもの。



100℃で沸騰させた蒸気を送り出すスチーム式だから、超音波式に比べて体の芯までやさしいぬくもりを届けます。空気を潤しながら、身体も室内も心地よくあたため、電気代もスマートに。

※³使用環境により前後します（自社調べ）

４. 潤いだけじゃない、“光と香り”で整う時間。

URURAは、ただの加湿器ではありません。香りと光を融合させた“癒しのインテリア”として、空間そのものをやさしく整えます。

さらに、3色のLEDライト（WHITE・YELLOW・BLUE）が柔らかく灯り、蒸気のゆらぎとともに幻想的な光を演出。

あたたかなイエローでくつろぎを、澄んだホワイトで集中を、静かなブルーで深い安らぎを--。

光の色を変えるたびに、空気も気持ちもゆるやかに整っていきます。



お好みのアロマオイルや果実を入れると、ふわりと自然の香りが広がり、忙しい日々の中でも、深呼吸したくなるような穏やかな空気に包まれます。

香り、光、そして潤い。URURAがつくるのは、機能を超えた“心がほどける空間”です。

※必ず清潔な生活用水を使用してください。

※お好みで香りづけのアロマオイルや果実を入れることができます。ただし、油分が多いものや酸性度や糖度が高いもの、泡立つもの、においが強いものは使用できません。

５. 細部までこだわった、やさしい設計。

本体操作部は、誰でも快適に使えるスマートデザイン。リモコン操作対応。ソファやベッドにいながらモード切り替え・タイマー設定が可能。

URURAは、細部にまでこだわった設計で、誰でも快適に使えるスマートデザインを実現しました。

タッチパネル式の操作で、軽く触れるだけでモードを切り替えられ、液晶パネルには温度・湿度・タイマーが分かりやすく表示されます。

さらに、付属のリモコンで離れた場所から操作ができ、ソファやベッドにいながらでも設定の調整が可能。

日常の動作ひとつひとつを、より快適にサポートします。

上部給水おやすみモード



上部給水タイプなので、水を注ぐのも手間いらず。忙しい朝や就寝前でも、スムーズに扱えます。

安全面にも配慮し、転倒時や水切れ時には自動で加熱を停止する安心設計を採用。

おやすみモードではランプを消灯し、約35.6dB※¹の静音運転で眠りを妨げません。

本体は約2.5kgと軽量で、持ち運びやすく、奥行き21.8cmのスリムボディで収納もスマート。

さらにリモコン操作にも対応しており、離れた場所からでも設定を変えられます。

使う人の暮らしにやさしく寄り添いながら、空気を“整える時間”を届ける1台です。



※¹スリープモード時

商品概要

商品名：加湿器URURA（ウルラ）

価格：22,880円(税込み)

本体寸法：約218×218×330mm 電源コード長：約1.2m

セット内容：本体×1/リモコン×1/電源コード×1/単4アルカリ電池×2

取扱説明書兼保証書×1



NIPLIFEについて

人々が「癒し」によって「楽しく・満足を得られる」毎日を過ごせるように、少しでも生活にプラスになればという想いから、生活雑貨を提供するブランドです。360°パネルヒーター、ふとん乾燥機など、生活に寄り添う商品の製造・販売を行っています。家事やお仕事など場所を選ばず誰でもリラックスできるコンパクトでスタイリッシュなデザインも特徴です。



公式ストア：https://niplux.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/niplux_official/

X： https://twitter.com/NISSOPLUS

TikTok：https://www.tiktok.com/@niplux_beauty?_r=1&_t=ZS-910PZvpwXvl(https://www.tiktok.com/@niplux_beauty?_r=1&_t=ZS-910PZvpwXvl)

株式会社日創プラスについて

会社名 株式会社日創プラス

代表取締役 孟 一蘇

本社所在地 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8階

電話番号 092-719-0756

https://www.nissoplus.co.jp/