【HOTEL FARO manazuru】凛とした冬の海と柑橘の香りに抱かれる真鶴で、旬の地魚ディナーとアロマ作りで五感を満たす贅沢な２つのプランがスタート！

株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツわたしだけの香りを調合するアロマスプレー作り

冬の光にきらめく相模湾と、柑橘の香りが漂う真鶴半島。

海と山に囲まれた高台に佇む【HOTEL FARO manazuru】では、澄み切った冬の空気と静けさの中で、日常から解き放たれる特別な滞在をお楽しみいただけます。冬の真鶴は、寒さに引き締まった空気の中で、相模湾の新鮮な魚介や地元の柑橘など、旬の食材を使った料理がいっそう味わい深く感じられる季節です。冬の海風や柑橘の香りが、心と身体をやさしく整えてくれます。

この冬、【HOTEL FARO manazuru】では、真鶴ならではの自然と冬の食、香りの魅力を存分に体験できる2つの限定体験プランをご用意しました。

『季節の恵みと過ごす 真鶴の冬時間 ～地魚カルパッチョとデザート盛り合わせアップグレードプラン～』

『わたしだけの香りを調合するアロマスプレー作りプラン ～海と柑橘のまちで過ごす冬のひととき～』

冬の真鶴で、海と柑橘の香り、旬の味覚、そして穏やかな時間に包まれる、五感すべてで楽しむ特別なひとときをぜひご体験ください。

１.『季節の恵みと過ごす 真鶴の冬時間 ～地魚カルパッチョとデザート盛り合わせアップグレードプラン～（夕朝食付）』

地魚カルパッチョ

潮風が心地よく香る真鶴で、冬のひとときをゆったりとお過ごしいただけます。

HOTEL FARO manazuruでは、取り分けスタイルのシェアコースディナーをアップグレードし、通常のオードブルに地魚カルパッチョを加えた２つのオードブルや、華やかに盛り付けたデザートプレートをご用意。年末年始のご旅行はもちろん、冬の真鶴を味わい尽くす特別なステイとしてもおすすめです。冷たい海風を感じながら、落ち着いた空間で大切な人とゆったり過ごす時間は、五感で冬を堪能できる贅沢な滞在体験となります。

冬の真鶴を味わい尽くす特別なステイ華やかに盛り付けたデザートプレート

【概要】

■URL：https://go-bluesky-as.reservation.jp/ja/hotels/hotelfaro/searchInput

■設定期間：2025年12月1日～2026年2月28日

■料金：1泊2食付き／2名1室利用時：お一人様 21,700円（税込）～

※料金には室料・夕食・朝食・サービス料・消費税が含まれます。

■プラン内容：

冬季限定の特別ディナー：

・通常のオードブルに地魚カルパッチョを加えた2種盛りにアップグレード

・デザートは盛り合わせプレートで提供

■食事内容：

＜夕食＞地魚と地元食材が織りなす真鶴ビストロシェアコース

＜朝食＞HOTEL FARO manazuru特製 和重

２.『【アロマ体験】わたしだけの香りを調合するアロマスプレー作りプラン～海と柑橘のまちで過ごす冬のひととき～（夕朝食付）』

「香りでととのう、冬の真鶴癒し旅」

冬の真鶴で、自分だけの特別な時間を過ごす滞在をご用意いたしました。

柑橘やハーブの香りに包まれながらオリジナルアロマスプレーを作る体験では、香りを通して心身を整えるひとときをお楽しみいただけます。

さらに、ご夕食では柑橘をあしらった特別メニューや華やかに盛り付けたデザートプレートをお楽しみいただき、柑橘の町・真鶴ならではの冬の味覚も堪能していただけます。冬の真鶴の香りと味わい、そして穏やかな時間に包まれる、五感すべてで楽しむ特別なステイをご提供いたします。

オリジナルアロマスプレーを作る体験柑橘の町・真鶴ならではの冬の味覚も堪能

【概要】

■URL：https://go-bluesky-as.reservation.jp/ja/hotels/hotelfaro/searchInput

■設定期間：2025年12月1日～2026年2月28日

■料金：1泊2食付き／2名1室利用時：お一人様 20,700円（税込）～

※料金には室料・夕食・朝食・サービス料・消費税が含まれます。

■プラン内容：

・チェックイン後にオリジナルアロマスプレー作り体験を楽しみ、

作ったスプレーはお土産として持ち帰れるプラン

■プラン特典：

・ディナーデザートは盛り合わせプレート

・ディナーは通常コースに柑橘をあしらった特別メニュー

■食事内容：

＜夕食＞地魚と地元食材が織りなす真鶴ビストロシェアコース

＜朝食＞HOTEL FARO manazuru特製 和重

【HOTEL FARO manazuru】

HOTEL FARO manazuru 外観

チェックイン：15:00～22:00／チェックアウト：11:00まで

貸切風呂＋サウナ：16:00～22:00（45分※事前予約制※有料）

住所：神奈川県足柄下郡真鶴町1374-1

アクセス：JR東海道本線「真鶴駅」より徒歩約20分

TEL：0465-46-6770

ホームページ：https://hotelfaro.jp/

予約サイト：https://go-bluesky-as.reservation.jp/ja/hotels/hotelfaro

Instagram：https://www.instagram.com/hotelfaro_manazuru/?hl=ja

【エヴァーブルースカイ】

「東京と地方の架け橋として資本と地域、人と地域をつなぎ持続性のある地方創生を実現する」をミッションとして掲げる株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ（https://bluesky-as.com/）のグループ会社で、千葉と神奈川で7つのホテル施設を運営中。地域資産の利活用から地域そのものの魅力を体感していただける施設づくりに取り組んでいます。

Instagram公式アカウント▶ever_blue_sky_

https://www.instagram.com/ever_blue_sky_/